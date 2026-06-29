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Germany ratings GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Almanya-Paraguay maçı oyuncu değerlendirmeleri: Julian Nagelsmann’ın işi bitti! Jonathan Tah, Die Mannschaft’ın Dünya Kupası’ndan şok bir şekilde elenmesiyle kahramandan sıfıra düştü; teknik direktör ise kovulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı

Player ratings
Almanya
Dünya Kupası
J. Nagelsmann
FEATURES
Almanya - Paraguay
Paraguay
K. Havertz
J. Kimmich
F. Wirtz
F. Nmecha
A. Pavlovic

Almanya, Pazartesi akşamı Foxborough’da 1-1 berabere kaldığı maçın ardından penaltılarda Paraguay’a 4-3 yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan şok bir şekilde elendi. Julian Nagelsmann'ın takımı, topun %75'ine sahipti ve Güney Amerikalı rakibine göre üç kat daha fazla şut çekti (21-7). Ayrıca, uzatmalarda Jonathan Tah'ın Nathaniel Brown'un köşe vuruşunu kafayla ağlara göndermesiyle, zorlu geçen 32'li tur maçını kazandıklarını sanmışlardı.

Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR), Almanya’nın savunma oyuncusu Waldemar Anton ile Paraguay kalecisi Orlando Gill arasındaki hafif teması incelemek üzere Jalal Jayed’i monitör başına çağırdı ve maç hakemi tartışmalı bir kararla golü geçersiz saydı.

Sonuç olarak maç penaltılara gitti ve ikinci yarı başlar başlamaz Florian Wirtz'in ortasını kafayla gole çevirerek 42. dakikada Julio Enciso'nun açılış golünü telafi eden Kai Havertz, penaltı atışlarında ilk penaltıyı kaçırdı. Yedek oyuncu Nick Woltemade de penaltısını kaçırdı ve Paraguay'a son 16'ya yükselme şansı bir değil iki kez daha verdi; ancak Paraguay her iki fırsatı da boşa harcadı: Antonio Sanabria'nın vuruşu kaleyi ıskalarken, Manuel Neuer de Fabian Balbuena'nın penaltısını kurtardı.

Ancak drama henüz bitmemişti. Şanssız Tah, penaltısını üst direğin üstünden dışarı attı ve Paraguay'a penaltı atışlarını kazanması için bir şans daha sundu. Bu kez Paraguay, önceki 120 dakikalık maç boyunca Almanya'nın arka arkaya gelen ataklarını püskürtmede kilit rol oynayan olağanüstü Jose Canale sayesinde bu fırsatı değerlendirdi.

Aşağıda GOAL, Die Mannschaft’ın Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir penaltı atış serisini kaybetmesi üzerine, Foxborough’da sahaya çıkan tüm Alman oyuncuları sıralıyor...

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Kaleci ve Savunma

    Manuel Neuer (6/10):

    Enciso'nun golü karşısında yapabileceği pek bir şey yoktu, ancak Neuer artık eskisi gibi bir havaya sahip değil. Bunu, 2014 finalinden bu yana hiçbir Dünya Kupası maçında kalesini gole kapatamamış olması da gösteriyor. Yine de, zavallı Tah tüm emeklerini boşa harcamadan önce Almanya'yı penaltı atışlarına taşıdı.

    Joshua Kimmich (5/10):

    Kötü bir top uzaklaştırma ile Enciso'ya ikinci bir gol hediye etmek üzereydi ve hücumda her zamanki kalitesinden çok uzak bir performans sergiledi; Kimmich birçok ortayı da kötü yaptı. Ancak 79. dakikada Waldemar Anton'un oyuna girmesiyle orta sahaya geçtikten sonra daha rahat görünüyordu.

    Jonathan Tah (5/10):

    Bazen mücadelelerinde biraz beceriksizdi ancak sahanın diğer ucunda bazı güzel dokunuşlar sergiledi. Kendisiyle hiçbir ilgisi olmayan bir nedenle sert kafa vuruşunun geçersiz sayılması büyük bir talihsizlikti; ardından penaltı atışlarında topu üstten dışarı attı. Bir oyuncunun tek bir maçta bu kadar çok hayal kırıklığı yaşaması nadir görülen bir durumdur.

    Antonio Rudiger (6/10):

    Paraguay'ın hücuma çok az oyuncu göndermesi nedeniyle fazla iş yapmadı ancak Tah gibi o da hava toplarında güçlüydü ve savunmada topu dolaştırmayı başardı.

    Nathaniel Brown (6/10):

    Miguel Almiron karşısında bazı sorunlar yaşadı, ancak fırsat bulduğunda Florian Wirtz'in ötesine koşma istekliliğini gösterdi ve köşe vuruşunun Tah'ın Almanya'ya galibiyeti getirmesine yol açmaması da şanssızlıktı.

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Felix Nmecha (3/10):

    Grup aşamasındaki birkaç maçta dikkat çekmiş olabilir, ancak bir güzel dönüş dışında Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu bu maçta berbat bir performans sergiledi. Gol öncesinde Enciso'nun nerede olduğunu görmek için en az dört kez ona baktı, ancak yine de ona yaklaşamadı. İlk yarıda haklı olarak oyundan alındı.

    Aleksandar Pavlovic (4/10):

    Bu yaz Kuzey Amerika'daki performanslarına bakıldığında, Pavlovic'in bu Almanya takımına tam olarak ne kattığını anlamak zor. İkinci yarının başlarında bir an, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu topu doğrudan saha dışına attı.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Leroy Sane (4/10):

    Hâlâ çok sinir bozucu bir oyuncu. Sane açıkça hızlı ve yetenekli ama Foxborough'da topu epey eline almasına rağmen, onunla gerçekten anlamlı bir şey yapamadı. 88 dakika boyunca sahada kalmasına izin verilmesi şaşırtıcı.

    Kai Havertz (7/10):

    Undav'a yer açmak için 10 numara pozisyonuna geri çekildi ve ilk 45 dakikada oyuna girmekte zorlansa da, Paraguay ceza sahasına gelen ilk iyi ortada kafasını uzatarak takımını güzel bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi. 80. dakikada Wirtz'den gelen bir başka harika pasın ardından neredeyse bir gol daha atıyordu, ancak penaltı atışlarında berbat bir penaltı vuruşu yaptı.

    Florian Wirtz (7/10):

    Zaman zaman Brown ile iyi bir uyum sergiledi ve ilk yarıda arka direkteki Havertz’e ulaşmaya çok az kalan harika bir orta yaptı; bu nedenle ikilinin beraberlik golünü birlikte hazırlaması sürpriz olmadı. Almanya’nın en iyi fırsatlarının neredeyse tamamı Wirtz’in ortalarından geldi.

    Deniz Undav (4/10):

    Stuttgart'ın forveti, turnuvada ilk kez ilk 11'de yer aldı ancak en iyi performansını süper yedek olarak sergilediği yönündeki algıyı değiştirecek hiçbir şey yapamadı. Sahada kaldığı 63 dakika boyunca tamamen göze çarpmadı.

  • FBL-WC-2026-MATCH74-GER-PARAFP

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Leon Goretzka (6/10):

    İkinci yarının başında Nmecha'nın yerine oyuna girdi ve özellikle duran toplarda varlığını çok daha iyi hissettirdi.

    Jamal Musiala (5/10):

    Undav'ın yerine oyuna girdi ve bu, Havertz'in tekrar forvet pozisyonuna geçmesine, Musiala'nın ise 10 numara pozisyonunda oynamasına neden oldu. Bayern Münih oyuncusu, Almanya'nın hücumuna biraz enerji kattı ancak son pasları zayıftı ve artan hayal kırıklığı, Galarza'ya yaptığı ve kırmızı karttan çok da uzak olmayan sert faul nedeniyle sarı kart görmesine yol açtı. Yine de soğukkanlılığını toplayarak penaltıyı gole çevirdi.

    Waldemar Anton (6/10):

    79. dakikada oyuna girdi ve Tah'ın “golü” öncesinde Orlando Gill’e yaptığı blok nedeniyle haksız bir şekilde cezalandırıldı; ardından penaltı atışları başlamadan hemen önce kendisi de inanılmaz bir fırsatı kaçırdı.

    Nick Woltemade (5/10):

    Normal sürenin bitmesine iki dakikadan biraz fazla bir süre kala Sane'nin yerine oyuna girdi ve penaltı atışlarında penaltısını kaçırana kadar maçın gidişatında pek bir etki yaratamadı.

    Nadiem Amiri (N/A):

    Son 15 dakikada Wirtz'in yerine oyuna girdi.

    Malick Thiaw (N/A):

    Maçın bitimine 10 dakika kala Rudiger'in yerine savunmada yer aldı.

    Julian Nagelsmann (3/10):

    Teknik direktör için pek de iyi giden bir maç olmadı. Undav'ı ilk 11'de başlatmak işe yaramadı ve Goretzka'yı oyuna sokmak iyi bir hamle olsa da, Musiala sanki Nagelsmann'ın kendisini yedek bırakmasının yanlış olduğunu kanıtlamaya kararlıymış gibi çok gergin görünüyordu. Elbette Paraguay'ın defansif oyun tarzı, herhangi bir takımın savunmasını aşmasını zorlaştırırdı, ancak sonuçta yetenekli bir Almanya takımı, turnuvanın açılış maçında ABD'nin ezip geçtiği bir takım tarafından elendi. Dolayısıyla, Nagelsmann’ın sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl kalmış olsa da, bu yıkıcı yenilginin ardından kaderi bellidir.

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