Almanya-Paraguay maçı, CM’nin oyuncu değerlendirmeleri: Gill her şutu kurtardı, Nagelsmann kibirli, Musiala ve Wirtz çok az katkı sağladı. Woltemade izlenmeye değmez bir performans sergiledi. Eski Milan oyuncusu Gomez muhteşem bir maç çıkardı

Neuer 6,5: Enciso’nun golünde suçu yok; Paraguay’ı son 16’ya taşıyacak penaltıyı kurtardı. Sonra Tah her şeyi mahvetti.





Kimmich 5,5: Bek oynayabilir, bek olmayı bilir, ancak kanatta etkisiz kalıyor. Ayrıca biraz fazla hata yapıyor. Buna değer mi?





Rüdiger 6: Profesyonellik ve iyi oyun okuma (110’ Thiaw oyuna girmedi)





Tah 5: Her zamanki dikkatsizlikler, her zamanki yanlış değerlendirmeler. Uzatmalarda gol attı, ancak Anton’un Gill’e faulü vardı. Paraguay’ın kaçırdığı iki maç puanı sonrasında penaltı üstten dışarı çıktı.





Brown 5: Her zamanki kadar hücumda etkili değil, savunmada dikkatsiz. Enciso’yu gözden kaçırıyor.





Nmecha 5,5: Ortadaki ikiliden daha cesur olanı o, ancak her zamanki kadar isabetli değil (46’ Goretzka 6: Almanya, o sahadayken daha iyi)





Pavlovic 5,5: Takımın düzenini sağlayan isim, çoğunlukla kısa paslarla oynadı, ritim kazandıramadı. Belli seviyelerde sadece görevini yerine getirmek yeterli değildir (79’ Anton 5: Uzatmalarda Gill’e faul yaptı ve Tah’ın attığı 2-1’i “geçersiz kıldı”)





Sane 6: Çok hücum ediyor, az sıçrıyor. Birkaç iyi orta, birkaç ilginç hamle (88’ Woltemade 4,5: Kabul edilemez bir performans, penaltıyı bile kaçırdı. Kadroya alınmasının bir nedenini bulmak zor)





Undav 5: Santrfor, santrfora (Havertz) destek; Dünya Kupası’ndaki ilk ilk 11’de her ikisini de yaptı, ancak ikna edici olamadı. Forvet arkadaşıyla olan uyumu geliştirilmesi gerekiyor (63’ Musiala 5,5: “istiyorum ama yapamıyorum” türünden bir maç daha)





Wirtz 6: %100 formunda değil ve bu belli oluyor. İlk yarıda sönük kaldı, 1-1’i getiren pası Havertz’e vermesi onun başarısı (110’ Amiri 6: üzerine düşeni yaptı, penaltıyı gole çevirdi)





Havertz 5,5: Bir kafa golü attı, bir diğerine çok yaklaştı ama Gill buna izin vermedi. Penaltıyı ilk atan o oldu ama kaçırdı. İhtiyaç duyulduğu anda uzman oyuncu başarısız oldu.





Nagelsmann 4,5: Seçimleri tam olarak ikna edici değil. Almanya, yetenekli ama dağınık bir takım. Nagelsmann fazla kibirli.