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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Almanya-Paraguay maçı, CM’nin oyuncu değerlendirmeleri: Gill her şutu kurtardı, Nagelsmann kibirli, Musiala ve Wirtz çok az katkı sağladı. Woltemade izlenmeye değmez bir performans sergiledi. Eski Milan oyuncusu Gomez muhteşem bir maç çıkardı

Dünya Kupası
Almanya - Paraguay
Almanya
Paraguay

Almanya-Paraguay maçının oyuncu değerlendirmeleri şöyle: Güney Amerikalılar penaltılarla galip gelerek son 16 turuna yükseldi; burada İsveç-Fransa maçının galibi ile karşılaşacaklar.

  • ALMANYA'NIN NOTLARI

    Neuer 6,5: Enciso’nun golünde suçu yok; Paraguay’ı son 16’ya taşıyacak penaltıyı kurtardı. Sonra Tah her şeyi mahvetti. 


    Kimmich 5,5: Bek oynayabilir, bek olmayı bilir, ancak kanatta etkisiz kalıyor. Ayrıca biraz fazla hata yapıyor. Buna değer mi?


    Rüdiger 6: Profesyonellik ve iyi oyun okuma (110’ Thiaw oyuna girmedi)


    Tah 5: Her zamanki dikkatsizlikler, her zamanki yanlış değerlendirmeler. Uzatmalarda gol attı, ancak Anton’un Gill’e faulü vardı. Paraguay’ın kaçırdığı iki maç puanı sonrasında penaltı üstten dışarı çıktı. 


    Brown 5: Her zamanki kadar hücumda etkili değil, savunmada dikkatsiz. Enciso’yu gözden kaçırıyor. 


    Nmecha 5,5: Ortadaki ikiliden daha cesur olanı o, ancak her zamanki kadar isabetli değil (46’ Goretzka 6: Almanya, o sahadayken daha iyi)


    Pavlovic 5,5: Takımın düzenini sağlayan isim, çoğunlukla kısa paslarla oynadı, ritim kazandıramadı. Belli seviyelerde sadece görevini yerine getirmek yeterli değildir (79’ Anton 5: Uzatmalarda Gill’e faul yaptı ve Tah’ın attığı 2-1’i “geçersiz kıldı”)


    Sane 6: Çok hücum ediyor, az sıçrıyor. Birkaç iyi orta, birkaç ilginç hamle (88’ Woltemade 4,5: Kabul edilemez bir performans, penaltıyı bile kaçırdı. Kadroya alınmasının bir nedenini bulmak zor)


    Undav 5: Santrfor, santrfora (Havertz) destek; Dünya Kupası’ndaki ilk ilk 11’de her ikisini de yaptı, ancak ikna edici olamadı. Forvet arkadaşıyla olan uyumu geliştirilmesi gerekiyor (63’ Musiala 5,5: “istiyorum ama yapamıyorum” türünden bir maç daha)


    Wirtz 6: %100 formunda değil ve bu belli oluyor. İlk yarıda sönük kaldı, 1-1’i getiren pası Havertz’e vermesi onun başarısı (110’ Amiri 6: üzerine düşeni yaptı, penaltıyı gole çevirdi)


    Havertz 5,5: Bir kafa golü attı, bir diğerine çok yaklaştı ama Gill buna izin vermedi. Penaltıyı ilk atan o oldu ama kaçırdı. İhtiyaç duyulduğu anda uzman oyuncu başarısız oldu.


    Nagelsmann 4,5: Seçimleri tam olarak ikna edici değil. Almanya, yetenekli ama dağınık bir takım. Nagelsmann fazla kibirli. 

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  • PARAGUAY’IN OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİ

    Gill 8: Kimmich’e ve yüksek toplara karşı dikkatliydi; 1-1’de suçu yoktu; Havertz’e karşı muhteşem bir kurtarış yaptı. Havertz ve Woltemade’nin iki penaltısını da kurtardı.


    Caceres 6: Bir saatten fazla süre boyunca agresif oynadı, Tah’ın 2-1’i attığını izledi ancak VAR ona yardım etti (99’ Ojeda 6: Paraguay’ın direnişine katkıda bulundu) 


    Gomez 7: Kaya gibi sağlam, bire bir mücadelelerde çok başarılı. Köşe vuruşundan gelen pozisyonda golü az farkla kaçırdı. 


    Canale 7,5: yürekten oynadığı bir maçtı ama bazı zorluklar da yaşadı. Neuer’i yanlış köşeye göndererek gole çevirdiği penaltı için çok yüksek not. Tarihi bir gol.


    Alonso 6: Çok fazla destek veremedi, Sané’den endişeliydi, ancak onu sınırlamayı başardı (122’ Balbuena 5: Penaltıyı atmak için oyuna girdi, kaçırdı. Canale herkesin hemfikir olduğu bir isim)



    Cubas 6: Sert oynadı, müdahalelerinde bazı riskler aldı 


    Almiron 6,5: Oyuna hareket kattı, 1-0’ı getiren sayısal üstünlüğü yarattı. 


    Bobadilla 6: Orta sahada çok çalıştı, ikinci yarıda performansı düştü (99’ Sanabria 5: 11 metreden ilk maç puanı fırsatını dışarı attı)


    Galarza 6,5: Enciso’ya mükemmel bir asist yaptı, bir kez daha başrolü oynadı: Bu Dünya Kupası’nda bir gol ve iki belirleyici pas verdi. 


    Enciso 7: Galarza’nın ortasına kafayla dokunarak çok önemli bir gol attı; ikinci yarıda Neuer, 0-2’yi engelledi. Sakatlık nedeniyle oyundan çıktı (55’ Mauricio 6: stoperlere baskı yapmaya çalıştı). 


    Avalos 6: Maç boyunca her zaman sahada varlığını hissettirdi, birçok topu uzaklaştırdı ve Rudiger ile Tah’ı meşgul etti. Takım arkadaşlarından yeterince pas alamadı, kaleyi bulamadı (55’ Caballero 6: Mauricio gibi). 


    Alfaro 7: Takımını düzenli bir şekilde savunmaya ve kontra ataklara yönlendirdi. Takım çalışması, azim ve organizasyonla kazanılan bir zafer.

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