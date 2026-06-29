Almanya-Paraguay maçının oyuncu değerlendirmeleri şöyle: Güney Amerikalılar penaltılarla galip gelerek son 16 turuna yükseldi; burada İsveç-Fransa maçının galibi ile karşılaşacaklar.
Çeviri:
Almanya-Paraguay maçı, CM’nin oyuncu değerlendirmeleri: Gill her şutu kurtardı, Nagelsmann kibirli, Musiala ve Wirtz çok az katkı sağladı. Woltemade izlenmeye değmez bir performans sergiledi. Eski Milan oyuncusu Gomez muhteşem bir maç çıkardı
ALMANYA'NIN NOTLARI
Neuer 6,5: Enciso’nun golünde suçu yok; Paraguay’ı son 16’ya taşıyacak penaltıyı kurtardı. Sonra Tah her şeyi mahvetti.
Kimmich 5,5: Bek oynayabilir, bek olmayı bilir, ancak kanatta etkisiz kalıyor. Ayrıca biraz fazla hata yapıyor. Buna değer mi?
Rüdiger 6: Profesyonellik ve iyi oyun okuma (110’ Thiaw oyuna girmedi)
Tah 5: Her zamanki dikkatsizlikler, her zamanki yanlış değerlendirmeler. Uzatmalarda gol attı, ancak Anton’un Gill’e faulü vardı. Paraguay’ın kaçırdığı iki maç puanı sonrasında penaltı üstten dışarı çıktı.
Brown 5: Her zamanki kadar hücumda etkili değil, savunmada dikkatsiz. Enciso’yu gözden kaçırıyor.
Nmecha 5,5: Ortadaki ikiliden daha cesur olanı o, ancak her zamanki kadar isabetli değil (46’ Goretzka 6: Almanya, o sahadayken daha iyi)
Pavlovic 5,5: Takımın düzenini sağlayan isim, çoğunlukla kısa paslarla oynadı, ritim kazandıramadı. Belli seviyelerde sadece görevini yerine getirmek yeterli değildir (79’ Anton 5: Uzatmalarda Gill’e faul yaptı ve Tah’ın attığı 2-1’i “geçersiz kıldı”)
Sane 6: Çok hücum ediyor, az sıçrıyor. Birkaç iyi orta, birkaç ilginç hamle (88’ Woltemade 4,5: Kabul edilemez bir performans, penaltıyı bile kaçırdı. Kadroya alınmasının bir nedenini bulmak zor)
Undav 5: Santrfor, santrfora (Havertz) destek; Dünya Kupası’ndaki ilk ilk 11’de her ikisini de yaptı, ancak ikna edici olamadı. Forvet arkadaşıyla olan uyumu geliştirilmesi gerekiyor (63’ Musiala 5,5: “istiyorum ama yapamıyorum” türünden bir maç daha)
Wirtz 6: %100 formunda değil ve bu belli oluyor. İlk yarıda sönük kaldı, 1-1’i getiren pası Havertz’e vermesi onun başarısı (110’ Amiri 6: üzerine düşeni yaptı, penaltıyı gole çevirdi)
Havertz 5,5: Bir kafa golü attı, bir diğerine çok yaklaştı ama Gill buna izin vermedi. Penaltıyı ilk atan o oldu ama kaçırdı. İhtiyaç duyulduğu anda uzman oyuncu başarısız oldu.
Nagelsmann 4,5: Seçimleri tam olarak ikna edici değil. Almanya, yetenekli ama dağınık bir takım. Nagelsmann fazla kibirli.
PARAGUAY’IN OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİ
Gill 8: Kimmich’e ve yüksek toplara karşı dikkatliydi; 1-1’de suçu yoktu; Havertz’e karşı muhteşem bir kurtarış yaptı. Havertz ve Woltemade’nin iki penaltısını da kurtardı.
Caceres 6: Bir saatten fazla süre boyunca agresif oynadı, Tah’ın 2-1’i attığını izledi ancak VAR ona yardım etti (99’ Ojeda 6: Paraguay’ın direnişine katkıda bulundu)
Gomez 7: Kaya gibi sağlam, bire bir mücadelelerde çok başarılı. Köşe vuruşundan gelen pozisyonda golü az farkla kaçırdı.
Canale 7,5: yürekten oynadığı bir maçtı ama bazı zorluklar da yaşadı. Neuer’i yanlış köşeye göndererek gole çevirdiği penaltı için çok yüksek not. Tarihi bir gol.
Alonso 6: Çok fazla destek veremedi, Sané’den endişeliydi, ancak onu sınırlamayı başardı (122’ Balbuena 5: Penaltıyı atmak için oyuna girdi, kaçırdı. Canale herkesin hemfikir olduğu bir isim)
Cubas 6: Sert oynadı, müdahalelerinde bazı riskler aldı
Almiron 6,5: Oyuna hareket kattı, 1-0’ı getiren sayısal üstünlüğü yarattı.
Bobadilla 6: Orta sahada çok çalıştı, ikinci yarıda performansı düştü (99’ Sanabria 5: 11 metreden ilk maç puanı fırsatını dışarı attı)
Galarza 6,5: Enciso’ya mükemmel bir asist yaptı, bir kez daha başrolü oynadı: Bu Dünya Kupası’nda bir gol ve iki belirleyici pas verdi.
Enciso 7: Galarza’nın ortasına kafayla dokunarak çok önemli bir gol attı; ikinci yarıda Neuer, 0-2’yi engelledi. Sakatlık nedeniyle oyundan çıktı (55’ Mauricio 6: stoperlere baskı yapmaya çalıştı).
Avalos 6: Maç boyunca her zaman sahada varlığını hissettirdi, birçok topu uzaklaştırdı ve Rudiger ile Tah’ı meşgul etti. Takım arkadaşlarından yeterince pas alamadı, kaleyi bulamadı (55’ Caballero 6: Mauricio gibi).
Alfaro 7: Takımını düzenli bir şekilde savunmaya ve kontra ataklara yönlendirdi. Takım çalışması, azim ve organizasyonla kazanılan bir zafer.