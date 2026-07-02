Almanya oyuncularının penaltı vuruşlarını reddetmesi, “en açıklayıcı an” olarak nitelendirilirken, Oliver Kahn, Dünya Kupası’ndaki başarısızlık için Julian Nagelsmann’ı suçlamaktan kaçındı

Almanya'nın elenmesinin ardından LinkedIn'de bir yazı paylaşan Kahn, Nagelsmann'ı çevreleyen tartışmanın neden büyük resmi gözden kaçırdığını açıkladığını belirtti. Farklı teknik direktörler altında tekrarlanan başarısızlıkların, DFB içindeki daha derin yapısal eksikliklere işaret ettiğini savundu.

"Bir sonraki milli takım teknik direktörü hakkındaki tartışma asıl meseleyi gözden kaçırıyor," diye yazdı. "Üç milli takım teknik direktörü aynı noktada başarısız oldu: Joachim Löw, Hansi Flick ve Julian Nagelsmann. Üç farklı oyun anlayışı. Üç farklı liderlik tarzı. Aynı sonuç... Farklı yaklaşımlara sahip üç teknik direktör her zaman aynı noktada başarısız oluyorsa, bunun nedeni daha derinde yatıyor."

Kahn ayrıca, turnuvanın belirleyici anı olarak Almanya’nın penaltı atışlarında aldığı yenilgiyi öne çıkardı ve kaptan Joshua Kimmich’in, kader belirleyici penaltılar öncesinde gönüllü aradığını vurguladı.

Kahn şöyle devam etti: "Penaltı atışları uzatmaya gittiğinde, Joshua Kimmich’in penaltı atacak oyuncuları nasıl aradığını gördünüz. Benim için bu, elenmemizin en açıklayıcı anıydı. Bir üst düzey takım o anda gönüllü aramaz. Onların topu isteyen oyuncuları vardır."