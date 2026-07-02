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Almanya oyuncularının penaltı vuruşlarını reddetmesi, “en açıklayıcı an” olarak nitelendirilirken, Oliver Kahn, Dünya Kupası’ndaki başarısızlık için Julian Nagelsmann’ı suçlamaktan kaçındı
Kahn, Nagelsmann’dan daha köklü sorunlara dikkat çekiyor
Kahn, Almanya’nın Dünya Kupası’nda Paraguay’a karşı şok edici bir şekilde son 32 turunda elenmesinin sorumluluğunun Nagelsmann’a yüklenmesi gerektiği yönündeki iddiaları reddetti. Eski Bayern Münih CEO’su, milli takım teknik direktörüne odaklanmanın, yıllardır Alman futbolunu etkileyen daha geniş kapsamlı sorunları göz ardı ettiğini savundu.
Kahn, üç farklı teknik direktör yönetiminde Almanya'nın tekrar tekrar başarısızlığa uğradığını vurguladı. Joachim Löw, Hansi Flick ve Nagelsmann'ın hepsi farklı tarzlar ve yaklaşımlar benimsemiş olsa da, her biri hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası kampanyalarına imza attı. Kahn, bu tutarlı örüntünün sorunların teknik direktörlük koltuğunun çok ötesine uzandığını gösterdiğine inanıyor.
- AFP
Kahn, Almanya'nın zihniyetini sorguluyor
Almanya'nın elenmesinin ardından LinkedIn'de bir yazı paylaşan Kahn, Nagelsmann'ı çevreleyen tartışmanın neden büyük resmi gözden kaçırdığını açıkladığını belirtti. Farklı teknik direktörler altında tekrarlanan başarısızlıkların, DFB içindeki daha derin yapısal eksikliklere işaret ettiğini savundu.
"Bir sonraki milli takım teknik direktörü hakkındaki tartışma asıl meseleyi gözden kaçırıyor," diye yazdı. "Üç milli takım teknik direktörü aynı noktada başarısız oldu: Joachim Löw, Hansi Flick ve Julian Nagelsmann. Üç farklı oyun anlayışı. Üç farklı liderlik tarzı. Aynı sonuç... Farklı yaklaşımlara sahip üç teknik direktör her zaman aynı noktada başarısız oluyorsa, bunun nedeni daha derinde yatıyor."
Kahn ayrıca, turnuvanın belirleyici anı olarak Almanya’nın penaltı atışlarında aldığı yenilgiyi öne çıkardı ve kaptan Joshua Kimmich’in, kader belirleyici penaltılar öncesinde gönüllü aradığını vurguladı.
Kahn şöyle devam etti: "Penaltı atışları uzatmaya gittiğinde, Joshua Kimmich’in penaltı atacak oyuncuları nasıl aradığını gördünüz. Benim için bu, elenmemizin en açıklayıcı anıydı. Bir üst düzey takım o anda gönüllü aramaz. Onların topu isteyen oyuncuları vardır."
DFB, mükemmelliği talep etmelidir
Saha dışındaki faaliyetleriyle Kahn, DFB’yi elit performans konusundaki genel yaklaşımını yeniden gözden geçirmeye davet etti. Kahn, federasyonun fazla rahatladığını ve uluslararası kupaları kazanmak için gerekli olan kolektif azim yerine statüye ve bireysel egolara öncelik verdiğini öne sürdü.
"Güçlü bir organizasyon, tek bir başarıyla değil, istikrarlı bir şekilde olağanüstü performans sergileme yeteneğiyle tanımlanır," diye açıkladı Kahn. "Bu tür organizasyonlarda sorumluluk şansa bırakılmaz. Sorumluluk, uygulanır, örnek olarak gösterilir ve ikinci bir doğa haline getirilir. Performans statüden daha önemlidir, hırs rahatlıktan daha büyüktür ve takım bireysel egodan daha önemlidir.
"Belki de en büyük yanlış anlamamız tam da bu noktada yatıyor. En üst düzey performansa hayranlık duyuyoruz, ancak bunun gerektirdiği bedeli kabul etmeye giderek daha isteksiz hale geliyoruz. Maksimum baskı olmadan dünya çapında sonuçlar istiyoruz. Fedakarlık yapmadan olağanüstü sonuçlar istiyoruz. Ancak en üst düzey performans böyle elde edilmez."
- Getty Images Sport
Dikkatler, Almanya’nın uzun vadeli yeniden yapılanma sürecine yöneliyor
Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi, DFB'nin genel yapısına yönelik incelemeyi artıracak gibi görünüyor. Bununla birlikte, federasyonun Nagelsmann'ı görevde tutup tutmayacağı ya da onu görevden alıp almayacağı henüz belli değil; ancak teknik direktör, istifa etmeyeceğini ve kendisine güvenilmeye devam edilirse görevine devam edeceğini belirtmişti.