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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Moataz Elgammal
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Almanya oyuncu puanları - Yunanistan maçı: Etkisiz hücum, Jurgen Klopp'un Augsburg'daki iç saha debutunda ilk yenilgisini almasına neden oldu

Player ratings
Almanya - Yunanistan
Almanya
Yunanistan
UEFA Nations League A
J. Klopp

Jurgen Klopp, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde (A Ligi, 2. Grup) 2. maç gününde Yunanistan'a 1-0 kaybedilen can sıkıcı maçın ardından Almanya teknik direktörü olarak ilk yenilgisini aldı.

SGL Arena'da topa sahip olma oranında %75,5 üstünlük kurmasına rağmen deneysel bir Almanya, Jamal Musiala ve Kai Havertz gibi kilit isimlerinden yoksun şekilde, kompakt bir savunma bloğuna karşı bitiricilikten uzak kaldı ve Dimitrios Kourbelis'in 74. dakikadaki golüyle cezalandırıldı.


Bu sonucun ardından Almanya grupta yalnızca bir puanla üçüncü sırada kaldı; Yunanistan ise Hollanda'nın (4 puan) önünde kusursuz karnesiyle zirveye yerleşti. Kontra ataklara karşı savunmasız kalan yüksek savunma çizgisi ve Konstantinos Tzolakis'in ilham veren performansı karşısında etkisiz kalan hücum hattıyla bu, zorlu bir öğrenme süreci oldu. Burada, kadro Klopp yönetiminde uyum sağlamayı sürdürürken Almanya oyuncularının maç notlarını değerlendiriyoruz.

  • FBL-EUR-NATIONS-GER-GREAFP

    Kaleci ve savunma hattı

    Alexander Nubel - 6/10

    İlk 11'de sahaya çıkan Nubel, 6.3'lük bir puanla maçı tamamladı. Yunanistan'ın kaleyi bulan yalnızca bir şutu olduğu için uzun bölümlerde fazla sınanmadı, ancak baskı altında top dağıtımında iyi bir görüntü verdi. Yine de Kimmich'in şuta yaptığı sert dokunuş topu kendisinin yanından ağlara gönderince yenilen golde tamamen çaresiz kaldı.

    Nathaniel Brown - 7/10

    Defans hattının en proaktif isimlerinden biri olan Brown, oyundan geç alınmadan önce (84') 6.6'lık bir puan aldı. Sol kanatta sürekli bir pas seçeneği sundu ve pozisyon alışında taktik disiplin gösterdi, ancak ortalarında kilidi açmak için gereken son kalite eksikti.

    Yann Bisseck - 7/10

    Bisseck, bire bir mücadelelerde fiziksel olarak üstün görünerek 6.8 puan aldı. Merkez savunmacılar arasında en soğukkanlı isimdi ve sık sık hattan çıkarak oyunu kesti. Erken bir sarı kart görmesine rağmen (17'), 90. dakikada Gnabry'yi kötü bir savunma hatasının ardından kurtaran kritik ve devasa bir blok yaptı.

    Jonathan Tah - 6/10

    Tecrübeli savunmacı için zor bir akşamdı; 6.2'lik bir puanda kaldı. Tah her zamanki hava hakimiyetini ortaya koyamadı ve hızlı geçişlerde oyunun bir adım gerisinde göründü, bu da ev sahibi tribünlerde birkaç gergin ana yol açtı.

    Josha Vagnoman - 7/10

    Vagnoman sağ tarafta bol enerji ortaya koydu ve maçı 7.0 puanla bitirdi. İlk baskıda etkiliydi ve Almanya'nın maçın başındaki üstünlüğüne katkı sağladı, ancak doğaçlama yaptığı topukla uzaklaştırma denemesi istemeden de olsa Yunanistan'ın golü öncesindeki atakta topun oyunda kalmasına neden oldu.

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Orta saha

    Kevin Schade - 7/10

    Schade, çalışkan performansıyla 6,8 aldı. Geniş alan kat etti ve savunmadan hücuma geçişlerde bağlantıyı kurmaya çalıştı, ancak 65. dakikada oyundan alınmadan önce oldukça dirençli Yunan orta saha bloğunu açacak yaratıcılığı gösteremedi.

    Felix Nmecha - 6/10

    Nmecha, maça ağırlığını koymakta zorlandı ve 6,4 puanla tamamladı. Topla yeterince derli toplu olsa da rakibin hatlarını aşmak için gereken dikine pasları veremedi. En kritik anda ise ceza sahası yayının önünde Kourbelis'e yeterince enerjik şekilde baskı yapamadı ve Yunan orta saha oyuncusuna maçın sonucunu belirleyen golü atması için zaman ve alan tanıdı. 84. dakikada yerini başka bir oyuncuya bıraktı.

    Karim Adeyemi - 7/10

    Adeyemi, hızıyla Yunan savunmasını gerdi ve sık sık en büyük tehdit oldu. 31. dakikadaki müthiş şutunun da aralarında bulunduğu birkaç tehlikeli denemesi, Tzolakis tarafından harika şekilde kurtarıldı. Son üçüncü bölgedeki kararları zaman zaman isabetli, zaman zaman ise hatalıydı, ancak 75. dakikada oyundan çıkana kadar konuk ekip için sürekli bir tehdit olmayı sürdürdü.

    Joshua Kimmich - 7/10

    Kaptan, oyunu merkezden yönlendirdi ancak öldürücü pası bir türlü bulamadı ve bu da 6,6 puan almasına yol açtı. Liderliği belirgindi, ancak 74. dakikada Kourbelis'in şutunu engellemek için uzandığında son derece şanssızdı; top ayağının iç kısmına istemeden çarptı ve maçın tek golünde Nubel'in yanından ağlara gitti.

    Bambase Conte - 7/10

    İlk maçına çıkan oyuncu, teknik kalitesinden kesitler sundu ve 6,7 aldı. Yunan savunma hatları arasındaki boşluklara girmeye çalıştı ve 49. dakikada sol ayağıyla çektiği güçlü şutta Tzolakis'i uzanarak harika bir kurtarış yapmaya zorladı. Böylece 65. dakikada oyundan çıkmadan önce umut veren bir ilk performans sergiledi.


  • FBL-EUR-NATIONS-GER-GREAFP

    Hücum

    Youssef Ebnoutalib - 6/10

    Ebnoutalib için sinir bozucu bir gece oldu; yeterince topla buluşamadı ve 6,2 puan aldı. Ön alanda baskı yapmak için çok çalıştı, ancak Yunanistan'ın stoperleri, özellikle de Konstantinos Mavropanos, onu etkisiz tutmayı başardı ve maç boyunca ona gönderilen pasları kesti.

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Jonathan Burkardt - 6/10

    65. dakikada Schade'nin yerine oyuna girdi ancak maça etki etmekte zorlandı; sıkışık son bölgede alan bulmakta güçlük çekerken mücadeleyi 5,8 puanla tamamladı.

    Florian Wirtz - 6/10

    65. dakikada sürpriz bir şekilde oyuna dahil oldu. Wirtz (5,8), hücuma biraz yaratıcılık katmaya çalıştı ancak topa her dokunduğunda çoğu zaman etrafı birden fazla mavi formayla çevrildi.

    Serge Gnabry - 5/10

    75. dakikada Adeyemi'nin yerine oyuna giren Gnabry (5,0), bir miktar doğrudanlık getirdi ancak 90. dakikada kendi yarı sahasında yaptığı devasa pas hatasıyla, Hollanda maçındaki hatasını da hatırlatacak şekilde, Yunanistan'a neredeyse ikinci golü hediye ediyordu.

    Anton Stach - 6/10

    84. dakikada Nmecha'nın yerine oyuna giren Stach (6,3), son altı dakika ve uzatma bölümü için orta sahaya taze enerji getirdi.

    Hennes Behrens - 6/10

    84. dakikada Brown'un yerine oyuna alınan Augsburglu yerel kahraman Behrens (6,1), Almanya geç bir beraberlik golü için yüklenirken daha çok kapanış bölümünde takviyeye yönelik kullanıldı.

    Jurgen Klopp - 6/10

    Klopp'un kadro üzerinde denemeler yapma isteği takdire şayan, ancak savunmaya çekilmiş bir rakibe karşı uyumlu bir hücum planının eksikliği açıkça görüldü. Hücum yönünde takviyeler yapmasına rağmen, yaptığı değişiklikler maçın gidişatını değiştiremedi ve bu da ona milli takım patronu olarak ilk iç saha maçında yenilgi getirdi.

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