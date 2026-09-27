Alexander Nubel - 6/10

İlk 11'de sahaya çıkan Nubel, 6.3'lük bir puanla maçı tamamladı. Yunanistan'ın kaleyi bulan yalnızca bir şutu olduğu için uzun bölümlerde fazla sınanmadı, ancak baskı altında top dağıtımında iyi bir görüntü verdi. Yine de Kimmich'in şuta yaptığı sert dokunuş topu kendisinin yanından ağlara gönderince yenilen golde tamamen çaresiz kaldı.

Nathaniel Brown - 7/10

Defans hattının en proaktif isimlerinden biri olan Brown, oyundan geç alınmadan önce (84') 6.6'lık bir puan aldı. Sol kanatta sürekli bir pas seçeneği sundu ve pozisyon alışında taktik disiplin gösterdi, ancak ortalarında kilidi açmak için gereken son kalite eksikti.

Yann Bisseck - 7/10

Bisseck, bire bir mücadelelerde fiziksel olarak üstün görünerek 6.8 puan aldı. Merkez savunmacılar arasında en soğukkanlı isimdi ve sık sık hattan çıkarak oyunu kesti. Erken bir sarı kart görmesine rağmen (17'), 90. dakikada Gnabry'yi kötü bir savunma hatasının ardından kurtaran kritik ve devasa bir blok yaptı.

Jonathan Tah - 6/10

Tecrübeli savunmacı için zor bir akşamdı; 6.2'lik bir puanda kaldı. Tah her zamanki hava hakimiyetini ortaya koyamadı ve hızlı geçişlerde oyunun bir adım gerisinde göründü, bu da ev sahibi tribünlerde birkaç gergin ana yol açtı.

Josha Vagnoman - 7/10

Vagnoman sağ tarafta bol enerji ortaya koydu ve maçı 7.0 puanla bitirdi. İlk baskıda etkiliydi ve Almanya'nın maçın başındaki üstünlüğüne katkı sağladı, ancak doğaçlama yaptığı topukla uzaklaştırma denemesi istemeden de olsa Yunanistan'ın golü öncesindeki atakta topun oyunda kalmasına neden oldu.