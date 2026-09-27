Kevin Schade - 7/10
Schade, çalışkan performansıyla 6,8 aldı. Geniş alan kat etti ve savunmadan hücuma geçişlerde bağlantıyı kurmaya çalıştı, ancak 65. dakikada oyundan alınmadan önce oldukça dirençli Yunan orta saha bloğunu açacak yaratıcılığı gösteremedi.
Felix Nmecha - 6/10
Nmecha, maça ağırlığını koymakta zorlandı ve 6,4 puanla tamamladı. Topla yeterince derli toplu olsa da rakibin hatlarını aşmak için gereken dikine pasları veremedi. En kritik anda ise ceza sahası yayının önünde Kourbelis'e yeterince enerjik şekilde baskı yapamadı ve Yunan orta saha oyuncusuna maçın sonucunu belirleyen golü atması için zaman ve alan tanıdı. 84. dakikada yerini başka bir oyuncuya bıraktı.
Karim Adeyemi - 7/10
Adeyemi, hızıyla Yunan savunmasını gerdi ve sık sık en büyük tehdit oldu. 31. dakikadaki müthiş şutunun da aralarında bulunduğu birkaç tehlikeli denemesi, Tzolakis tarafından harika şekilde kurtarıldı. Son üçüncü bölgedeki kararları zaman zaman isabetli, zaman zaman ise hatalıydı, ancak 75. dakikada oyundan çıkana kadar konuk ekip için sürekli bir tehdit olmayı sürdürdü.
Joshua Kimmich - 7/10
Kaptan, oyunu merkezden yönlendirdi ancak öldürücü pası bir türlü bulamadı ve bu da 6,6 puan almasına yol açtı. Liderliği belirgindi, ancak 74. dakikada Kourbelis'in şutunu engellemek için uzandığında son derece şanssızdı; top ayağının iç kısmına istemeden çarptı ve maçın tek golünde Nubel'in yanından ağlara gitti.
Bambase Conte - 7/10
İlk maçına çıkan oyuncu, teknik kalitesinden kesitler sundu ve 6,7 aldı. Yunan savunma hatları arasındaki boşluklara girmeye çalıştı ve 49. dakikada sol ayağıyla çektiği güçlü şutta Tzolakis'i uzanarak harika bir kurtarış yapmaya zorladı. Böylece 65. dakikada oyundan çıkmadan önce umut veren bir ilk performans sergiledi.