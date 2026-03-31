Almanya'nın yıldız oyuncusu, eski Bayern Münih yıldızı Leroy Sané'nin yedek kulübesinden oyuna girip Gana'ya karşı galibiyet golünün hazırlayıcısı olması üzerine taraftarların onu yuhalamasını eleştirdi

Maçı kazandıran golün sahibi Undav, Stuttgart seyircisinin tepkisine öncülük ederken, kaleci Alexander Nubel ve eski Alman milli yıldız Bastian Schweinsteiger de ona katılarak Sané’ye yöneltilen düşmanca tavırları kınadılar.

Undav, ARD'ye şunları söyledi: "Leroy veya başka bir oyuncu sahaya çıktığında taraftarların yuhalamamasını umuyorum ve rica ediyorum. Bir oyuncu ne yaparsa yapsın, nasıl biri olursa olsun, takımın arkasında durmalısınız. Takım olarak taraftarlarla bir bütün olmamız çok önemli. Umarım bir sonraki maçta ve özellikle turnuvada böyle olmaz. Bunu çok yazık buluyorum, çünkü biz bir takımız. Umarım taraftarlar bir dahaki sefere Leroy'u destekler. Leroy, her bir teknik ekip üyesi kadar bizim bir parçamız."

Nubel yuhalamaları "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi ve Schweinsteiger şunları kaydetti: "Hiç mantıklı değil. Alman milli takımının yuhalanması kesinlikle hiçbir fayda sağlamaz."