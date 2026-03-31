Getty Images
Çeviri:
Almanya'nın yıldız oyuncusu, eski Bayern Münih yıldızı Leroy Sané'nin yedek kulübesinden oyuna girip Gana'ya karşı galibiyet golünün hazırlayıcısı olması üzerine taraftarların onu yuhalamasını eleştirdi
Stuttgart'ta düşmanca tavır
Almanya ile Gana arasındaki karşılaşmanın 78. dakikasında, Sane oyuna yedek olarak girdiğinde MHP Arena'daki atmosfer bir anda bozuldu. 74. kez milli formayı giyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu, ev sahibi taraftarların ıslık ve yuhalamalarıyla karşılandı. İronik bir şekilde, Sane, 88. dakikada Undav'ın golüne asist yaparak maçın galibiyet golünün mimarı oldu. Undav, Stuttgart taraftarları tarafından coşkuyla alkışlanırken, milli takımda 16 gol atmış olan Sane'ye gösterilen muamele, maçın sonucunu gölgede bıraktı ve Alman soyunma odası ile teknik kadrodan büyük tepki gördü.
- Getty Images
Undav savunmayı yönetiyor
Maçı kazandıran golün sahibi Undav, Stuttgart seyircisinin tepkisine öncülük ederken, kaleci Alexander Nubel ve eski Alman milli yıldız Bastian Schweinsteiger de ona katılarak Sané’ye yöneltilen düşmanca tavırları kınadılar.
Undav, ARD'ye şunları söyledi: "Leroy veya başka bir oyuncu sahaya çıktığında taraftarların yuhalamamasını umuyorum ve rica ediyorum. Bir oyuncu ne yaparsa yapsın, nasıl biri olursa olsun, takımın arkasında durmalısınız. Takım olarak taraftarlarla bir bütün olmamız çok önemli. Umarım bir sonraki maçta ve özellikle turnuvada böyle olmaz. Bunu çok yazık buluyorum, çünkü biz bir takımız. Umarım taraftarlar bir dahaki sefere Leroy'u destekler. Leroy, her bir teknik ekip üyesi kadar bizim bir parçamız."
Nubel yuhalamaları "tamamen saçmalık" olarak nitelendirdi ve Schweinsteiger şunları kaydetti: "Hiç mantıklı değil. Alman milli takımının yuhalanması kesinlikle hiçbir fayda sağlamaz."
Nagelsmann’ın birlik çağrısı
Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann da seyircinin davranışlarına değindi, ancak geçmişte taraftarları eleştirdiği için maruz kaldığı tepkiler nedeniyle temkinli bir tavır sergiledi. Nagelsmann şunları ekledi: "Bir keresinde taraftarlara bir şey söylemiştim ve büyük bir tepki yemiştim. Genel olarak, oyuncularımızın yuhalanmasından hoşlanmıyorum. Oyuncular göğüslerinde kartal amblemini taşıyorsa, o amblemi taşıdıkları sürece onları desteklemeliyiz. Eğer bir noktada, özellikle de kulüp seviyesinde, durum artık böyle değilse, bunun hoş bir şey olduğunu düşünmüyorum, ancak anlayabiliyorum. Bence, daha ilk hamlesini yapmadan onu yuhalamak pek adil değil."
- Getty Images Sport
Dünya Kupası öncesinde gerginliği yatıştırmak
Almanya, artık dikkatini Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile birlikte yer aldığı E Grubu’ndaki 2026 Dünya Kupası’na çeviriyor; 31 Mayıs’ta Finlandiya ve 6 Haziran’da ABD Milli Takımı ile oynanacak son hazırlık maçları, ulusal birliğin ne kadar sağlam olduğunun önemli birer göstergesi olacak.
Stuttgart'taki düşmanca tavırların ardından, Nagelsmann'ın takımı, 14 Haziran'da Curacao ile oynayacakları turnuva açılış maçı öncesinde tribünlerdeki kargaşayı yatıştırmalı ve takımın destekleyici bir ortamda en yüksek performansı sergileyebilmesini sağlamalıdır.