Almanya'nın savunma oyuncusunun Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından Nico Schlotterbeck, bu yıkıcı sakatlık haberini hâlâ “sindirme” aşamasında

Almanya’nın savunma oyuncusu Schlotterbeck, Dünya Kupası’nda yaşadığı sakatlık haberinin yürek burkan bir şekilde teyit edilmesinin ardından ilk kez konuştu. Borussia Dortmund’un stoper oyuncusu, sol ayak bileğinde medial bağ hasarı geçirdikten sonra en az iki ay sahalardan uzak kalacak ve bu durum, sahada kupayı kaldırma umutlarını sona erdirdi.

29 kez milli forma giyen oyuncu, Almanya'nın Fildişi Sahili'ni 2-1 yendiği maçta sakatlandı. Başlangıçta oyuna devam etmeye çalışan Schlotterbeck, sorunun ciddiyeti ortaya çıkınca devre arasında sahadan çıkmak zorunda kaldı. Daha sonra yapılan MR taraması, sakatlığın ciddiyetini doğruladı ve oyuncunun turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği kesinleşti.