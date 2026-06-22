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Almanya'nın savunma oyuncusunun Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından Nico Schlotterbeck, bu yıkıcı sakatlık haberini hâlâ “sindirme” aşamasında
Almanya'dan Schlotterbeck kadro dışı kaldı
Almanya’nın savunma oyuncusu Schlotterbeck, Dünya Kupası’nda yaşadığı sakatlık haberinin yürek burkan bir şekilde teyit edilmesinin ardından ilk kez konuştu. Borussia Dortmund’un stoper oyuncusu, sol ayak bileğinde medial bağ hasarı geçirdikten sonra en az iki ay sahalardan uzak kalacak ve bu durum, sahada kupayı kaldırma umutlarını sona erdirdi.
29 kez milli forma giyen oyuncu, Almanya'nın Fildişi Sahili'ni 2-1 yendiği maçta sakatlandı. Başlangıçta oyuna devam etmeye çalışan Schlotterbeck, sorunun ciddiyeti ortaya çıkınca devre arasında sahadan çıkmak zorunda kaldı. Daha sonra yapılan MR taraması, sakatlığın ciddiyetini doğruladı ve oyuncunun turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği kesinleşti.
Schlotterbeck, sosyal medyada sessizliğini bozdu
Sosyal medyada paylaştığı duygusal bir mesajda Schlotterbeck, durumu sindirmek için zamana ve mahremiyete ihtiyaç duyduğunu belirtirken, taraftarlara da milli takımı desteklemeye devam etmeleri çağrısında bulundu. Almanya’nın Dünya Kupası mücadelesinde birlik olmanın önemini vurguladı.
"Merhaba taraftarlar, her şeyi sindirmek ve daha sonra bunun hakkında konuşmak için hâlâ biraz zamana ihtiyacım var. Bu nedenle, şimdilik bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapmayacağım," diye yazan Schlotterbeck, "Şu anda önemli olan takımdır. Onlar tüm Almanların tam desteğini hak ediyor. Birlik olalım ve hem iyi zamanlarda hem de zor anlarda bu Alman takımının arkasında olduğumuzu gösterelim ve Dünya Kupası şampiyonluğuna giden yolda onları destekleyelim. Anlayışınız için teşekkür ederim."
Nagelsmann, ‘olumlu’ bir defans oyuncusuna destek veriyor
Fiziksel aksiliklere rağmen Schlotterbeck, takımın ABD’deki kampında kalmayı tercih etti. Bu karar, teknik ekip tarafından takdirle karşılandı; zira savunma oyuncusu, sahada katkı sağlayamasa da soyunma odasında hâlâ etkili bir figür olmaya devam ediyor. Baş antrenör Julian Nagelsmann, bu zor dönemde oyuncunun moralini yüksek tutmak için kampın elinden gelen her şeyi yaptığını açıkladı.
"Hepimiz onu moralini yükseltmeye çalıştık. Neyse ki o, şimdiden geleceğe bakan çok pozitif bir oyuncu," diyen Nagelsmann, savunma oyuncusunun ruh hali hakkında konuştu. Teknik direktör, 26 yaşındaki oyuncunun varlığına büyük önem verdiğini açıkça ortaya koyarak, kampta kalma kararının "güzel bir işaret" olduğunu belirtti. "Çünkü o, saha dışında da etkili bir isim."
- Getty Images Sport
Schlotterbeck, seçkin isimlerle anılıyor
Schlotterbeck, kısa süre önce Dortmund ile sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattı ve bu yaz Avrupa’nın önde gelen kulüplerine transfer olabileceği yönünde haberler çıktı. Alman kulübüyle imzaladığı yeni sözleşmede, 19 Temmuz’a kadar geçerli bir serbest kalma maddesi bulunduğu bildiriliyor; bu madde, Real Madrid ve Liverpool başta olmak üzere belirli bir grup kulüp için 50 milyon ile 60 milyon avro arasında bir bedel karşılığında ayrılmasına imkân tanıyor.