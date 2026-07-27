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Almanya’nın en üst düzey futbol ligi, Premier Lig ile arasındaki mali farkı kapatmanın yollarını ararken, Bundesliga bir ABD’li yatırım şirketiyle 1 milyar avroluk bir anlaşma için görüşmeler yürütüyor
Apollo ile yeni bir finansal ufuk
Almanya Bundesliga’sı, şu anda ABD’li yatırım şirketi Apollo Sports Capital’den alınabilecek 1 milyar avroluk bir finansman anlaşması konusunda üst düzey görüşmeler yürütüyor.
The Athletic'in haberine göre, bu önemli gelişme, Haziran ayı boyunca New York'ta düzenlenen gizli bir toplantının ardından ortaya çıktı. Toplantıda, ligin üst düzey temsilcileri, 20 yıllık bir süreye yayılan devasa bir kredi anlaşmasını görüşmek üzere Amerikan şirketiyle bir araya geldi.
Müzakerelere yakın kaynaklara göre, bu yeni teklif resmi bir ihale sürecinin sonucu değil; daha çok, gelecekteki yurt içi yayın gelirlerini birincil teminat olarak kullanmayı amaçlayan doğrudan bir girişimdir. Anlaşmanın bu ön aşamalardan öteye geçebilmesi için önemli bir demokratik engeli aşması gerekiyor.
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Premier Lig’in hakimiyetine karşı mücadele
DFL’nin bu son hamlesi, Alman futbolunun tam kalbinde süregelen gerilimi ortaya koyuyor: İngiliz Premier Ligi’nin giderek daha fazla hakimiyet kurduğu küresel pazarda rekabet gücünü korumaya yönelik çaresiz ihtiyaç.
Bayern Münih, kıtasal sahnede bir güç merkezi olmaya devam ederken, çoğu Alman kulübü dış sermaye eksikliği nedeniyle belirgin bir dezavantajla karşı karşıya kalıyor.
Temel ikilem, ligin kendine özgü kimliğini koruyarak, devlet fonları veya Amerikalı milyarderler tarafından finanse edilen takımlara nasıl rakip olunabileceği sorusudur. Bu milyar euroluk sermaye akışının amacı, üye kulüplerin yurtdışı turlarını desteklemek ve uluslararası büyümeyi hızlandırmak için iç pazarlama çabalarını güçlendirmektir.
“50 artı 1” kuralını anlamak
Bu önerinin en kritik yönlerinden biri, kulüp üyelerinin oy haklarının çoğunluğunu elinde tutmasını zorunlu kılan meşhur 50+1 kuralıyla nasıl etkileşime girdiği konusudur. Bu düzenleme, Alman futbol kültürünün temel taşıdır; taraftarların başlıca paydaşlar olarak kalmasını sağlar ve kulüplerin itibar aklama amacıyla kullanılmasını ya da tek bir dış yatırımcının mutlak kontrolü altına girmesini önler.
50+1 kuralı, bilet fiyatlarının makul seviyede kalmasını ve stadyumların her zaman dolu ve canlı olmasını sağlıyor; bu da Alman futbolunun en önemli cazibe unsurlarından biri olmaya devam ediyor.
Ancak bu kural, yatırımlar için bir cam tavan da oluşturmaktadır. DFL, gelecekteki gelirler karşılığında bir kredi almayı hedefleyerek, önceki anlaşmaları bozan ideolojik muhalefeti aşmayı ummaktadır.
Protestoların ve muhalefetin tarihi
Almanya’da dış yatırımların tarihi, çatışmalar ve taraftarların şiddetli tepkisiyle doludur. 2023 yılında, gelecekteki medya haklarının yüzde 12,5’inin 2 milyar avroya satılmasına yönelik bir teklif, kesin bir şekilde reddedildi. Bunun ardından, hakların yüzde 8’i karşılığında 1 milyar avroluk yatırım öngören daha mütevazı bir teklif, kulüpler tarafından başlangıçta onaylandı ancak daha sonra Şubat 2024’te rafa kaldırıldı.
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