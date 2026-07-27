Almanya Bundesliga’sı, şu anda ABD’li yatırım şirketi Apollo Sports Capital’den alınabilecek 1 milyar avroluk bir finansman anlaşması konusunda üst düzey görüşmeler yürütüyor.

The Athletic'in haberine göre, bu önemli gelişme, Haziran ayı boyunca New York'ta düzenlenen gizli bir toplantının ardından ortaya çıktı. Toplantıda, ligin üst düzey temsilcileri, 20 yıllık bir süreye yayılan devasa bir kredi anlaşmasını görüşmek üzere Amerikan şirketiyle bir araya geldi.

Müzakerelere yakın kaynaklara göre, bu yeni teklif resmi bir ihale sürecinin sonucu değil; daha çok, gelecekteki yurt içi yayın gelirlerini birincil teminat olarak kullanmayı amaçlayan doğrudan bir girişimdir. Anlaşmanın bu ön aşamalardan öteye geçebilmesi için önemli bir demokratik engeli aşması gerekiyor.