AFP
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Almanya'nın efsane ismi, Julian Nagelsmann'ın 'kesinlikle dünya klasında' bir yıldızı yanlış pozisyonda oynatarak potansiyelini kısıtladığını söyledi
Kampı taktiksel tartışma sarmış durumda
Grup aşamasının son maçındaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından, Almanya milli takımının kadro yapısının temelini oluşturan oyuncular konusunda ülke çapında hararetli bir tartışma patlak verdi.
Almanya'nın efsane ismi Matthäus, teknik direktör Nagelsmann'a Kimmich'i savunma oyuncusu olarak kullanmaktan vazgeçmesi için kamuoyu önünde çağrıda bulunarak, onun orta sahanın merkezine geri dönmesini önerdi. Kimmich, kariyeri boyunca hem Bayern Münih'te hem de Almanya milli takımında sık sık pozisyon değiştirmiş olsa da, Matthäus, Perşembe günü Ekvador'a karşı alınan 2-1'lik yenilginin, 31 yaşındaki oyuncunun orta sahada yer almasının takım için daha iyi olacağını gösterdiğine inanıyor.
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Matthaus, orta sahada bir değişiklik talep ediyor
Matthaus, kaptanın kanatta tamamen boşa harcandığını ve derin savunma pozisyonlarından maçlara etkili bir şekilde etki edemediğini vurguluyor.
Bild gazetesine konuşan Matthaus şunları söyledi: "Ona bir iyilik yapın ve onu savunma hattından çıkarın. Sahada yıllardır tanıdığım Joshua'yı göremiyorum. Bayern Münih'te o kesinlikle dünya klasında bir oyuncu. Vücut dili ve pozisyon alışı açısından, işler yolunda gitmediğinde takımı yöneten ya da etki yaratan biri olarak görmüyorum. Sağ bek pozisyonunda bunu başaramıyor gibi görünüyor."
Bununla birlikte teknik direktör Nagelsmann, Felix Nmecha ve Aleksandar Pavlovic’ten oluşan çift orta saha ikilisini savundu ve performanslarını “iyi” olarak nitelendirdi. Nagelsmann ayrıca Kimmich’in Euro 2024’te “istatistikleri açık ara en iyi olan birinci sınıf bir sağ bek” olduğunu vurgulayarak, “Ne Felix’ten ne de Pavlo’dan vazgeçmek istemiyorum.” diye ekledi.
Kadro seçimi seçenekleri sınırlıyor
Die Mannschaft’ın temel sorunu, Nagelsmann’ın Dünya Kupası nihai kadrosuna tek bir doğal ve uzman sağ bek oyuncusu bile dahil etmeme yönündeki tartışmalı kararından kaynaklanıyor. Kimmich’i başka bir pozisyona kaydırmak savunma açısından baş ağrısına yol açabilir; zira yedek oyuncu Nathaniel Brown bir sakatlıkla boğuşurken, David Raum ise istikrarsız bir performans sergilemişti.
Dışarıdan gelen baskı giderek artmasına rağmen, Kimmich kişisel pozisyon tercihi sorulduğunda diplomatik bir tutum sergiledi. Kaptan, nerede oynayacağının “tamamen teknik direktörün kararı” olduğunu vurguladı.
- Getty Images Sport
Önemli taktiksel değişiklikler kapıda
Almanya, Pazartesi günü Boston’da oynanacak 32’li tur eleme maçı öncesinde iç yapısal sorunlarını bir an önce çözmelidir. Nagelsmann’ın takımı, grup üçüncü sırasından eleme turuna yükselen bir rakiple zorlu bir sınava girecek; kesin rakibi ise Cumartesi gecesi oynanacak son grup maçları sona erene kadar belli olmayacak.