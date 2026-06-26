Matthaus, kaptanın kanatta tamamen boşa harcandığını ve derin savunma pozisyonlarından maçlara etkili bir şekilde etki edemediğini vurguluyor.

Bild gazetesine konuşan Matthaus şunları söyledi: "Ona bir iyilik yapın ve onu savunma hattından çıkarın. Sahada yıllardır tanıdığım Joshua'yı göremiyorum. Bayern Münih'te o kesinlikle dünya klasında bir oyuncu. Vücut dili ve pozisyon alışı açısından, işler yolunda gitmediğinde takımı yöneten ya da etki yaratan biri olarak görmüyorum. Sağ bek pozisyonunda bunu başaramıyor gibi görünüyor."

Bununla birlikte teknik direktör Nagelsmann, Felix Nmecha ve Aleksandar Pavlovic’ten oluşan çift orta saha ikilisini savundu ve performanslarını “iyi” olarak nitelendirdi. Nagelsmann ayrıca Kimmich’in Euro 2024’te “istatistikleri açık ara en iyi olan birinci sınıf bir sağ bek” olduğunu vurgulayarak, “Ne Felix’ten ne de Pavlo’dan vazgeçmek istemiyorum.” diye ekledi.