Almanya'nın efsane futbolcusu, Dünya Kupası'na geri dönmemesi konusunda uyarıda bulunurken, Bayern Münih'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanması halinde Manuel Neuer'in emekli olması "akıllıca" olur
Kahn, Neuer'e zirvedeyken ayrılmasını tavsiye ediyor
Sky Sports ile yaptığı samimi sohbette Kahn, 40 yaşındaki Bayern Münih kaptanının geleceğine değindi. Real Madrid karşısında sergilediği klasik performansın ardından, bu tecrübeli oyuncunun milli takımdan emeklilik kararını yeniden gözden geçirip geçirmemesi gerektiği konusunda spekülasyonlar arttı. Ancak Kahn, onun son vedasının uluslararası sahneye bir kez daha çıkmaktan ziyade, Avrupa kulüp futbolunda elde edilecek bir başarıda yattığına inanıyor.
Kahn'ın söyledikleri
"Şu an, Bayern ile tüm şampiyonlukları tekrar kazanmak ve ardından bir sporcunun ayrılabileceği en zirvede sahneye veda etmek için mükemmel bir zaman değil mi?" diye sordu Kahn. "Gölgede 40 derecenin üzerinde sıcaklıkların olduğu ABD'de bir Dünya Kupası'na hala ihtiyacım var mı? Kendimi buna maruz bırakmak zorunda mıyım? Bence şu anda kafasında bu tür düşünceler dolaşıyor."
Kahn şöyle devam etti: "Şimdi Bayern ile Şampiyonlar Ligi'ni tekrar kazanırsa, bu onun üçüncü şampiyonluğu olacak. O bir dünya şampiyonu. O zaman 'Artık bu kadar' demek akıllıca olur. Bu da bir sporcu için bir sanattır."
Almanya efsanesi, Dünya Kupası'na geri dönüş konusunda uyarıda bulundu
Nagelsmann'ın efsanenin milli takıma dönüşünü engellediğine dair haberlere rağmen tartışmalar sürüyor. Panelde yer alan Didi Hamann ise kalecinin Die Mannschaft'daki rolü konusunda daha da açık sözlüydü. Tecrübeli oyuncunun 2026 turnuvası için eldivenlerini yeniden giyme olasılığı sorulduğunda, eski Liverpool orta saha oyuncusu değerlendirmesinde oldukça net konuştu.
Hamann, "Manuel Neuer'i Dünya Kupası'na götürmezdim" dedi. Ayrıca Nagelsmann'ın milli takımı yönetme şeklini eleştiren Hamann, teknik direktörün büyük turnuvalar için gerekli olan "zihniyet ve belirli bir ruh" yerine sistemlere fazla odaklandığını öne sürdü.
Hamann, önceki yıllara kıyasla liderlik figürlerinin eksikliğine de dikkat çekerek, "Bu kadroda ne Kroos ne de Gündoğan var" dedi.
2026'daki Almanya kampanyası
Nagelsmann, 2014 Dünya Kupası şampiyonu Almanya'nın 2018 ve 2022'deki iki hayal kırıklığı yaratan turnuvanın ardından, bu turnuvalarda üst üste iki kez ilk turda elenmesinin ardından, Dünya Kupası'nda ülkenin eski ihtişamını geri kazanmayı hedefliyor.
Dört kez Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, 2026'da Ekvador, Fildişi Sahili ve Curacao'nun yer aldığı nispeten kolay bir grupta yer alarak şampiyonluk yarışına geri dönmeyi umuyor.