Bunun üzerine bazı oyuncuların, Federasyon Başkanı Gilbert Martina'ya başvurarak Hollandalı teknik direktörün yerine hemşerisi Advocaat'ın hemen getirilmesini talep ettikleri söyleniyor. Federasyon başlangıçta Rutten'i açıkça desteklemiş olsa da, görünüşe göre Rutten kendisi istifa etti. Advocaat, geçen yıl Curacao'yu ilk kez Dünya Kupası'na taşımıştı. Ancak Şubat ayında, ağır hasta olan kızına bakmak için görevinden istifa etmişti.

Şu anda kızının durumu daha iyiye gitmiş olduğu için, Advocaat'ın Dünya Kupası'nda görev almasına özel hayatında engel teşkil edecek bir durum kalmamış gibi görünüyor. 78 yaşındaki eski Gladbach teknik direktörü, 2010 Dünya Kupası'nda 72 yaşında olan Otto Rehhagel'i geçerek Dünya Kupası'nın en yaşlı teknik direktörü olacak. Curacao, 14 Haziran'da DFB takımıyla Dünya Kupası'na başlayacak, ardından 21 ve 25 Haziran'da Ekvador ve Fildişi Sahili ile karşılaşacak.