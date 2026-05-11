"kicker" dergisi ve Hollanda basınının ortak haberine göre, Fred Rutten bu Karayip ülkesinin teknik direktörlüğünden derhal istifa etti.
Çeviri:
Almanya'nın Dünya Kupası rakibinde kaos! Teknik direktör, oyuncuların protesto ettiği iddia edilen olayın ardından istifa etti
Bu kararın, Rutten'in selefi Dick Advocaat'ın geri gelmesini isteyen oyuncular ve sponsorların protestolarına bir yanıt olduğu düşünülüyor. Advocaat, Salı günü düzenleneceği duyurulan basın toplantısında yeni teknik direktör olarak tanıtılabilir.
"Takım ve teknik ekip içinde sağlıklı profesyonel ilişkileri zedeleyen bir ortam oluşmamalıdır. Bu nedenle istifa etmek en doğrusu" dedi Rutten, kicker dergisinin aktardığı federasyon açıklamasına göre. 63 yaşındaki Rutten, Dünya Kupası'na ilk kez katılan takımı sadece Mart ayında Çin (0:2) ve Avustralya (1:5) ile oynanan iki maçta çalıştırmış ve zayıf sonuçların ardından hemen eleştirilerin hedefi olmuştu.
Advocaat, kızının ağır hastalığı nedeniyle istifa etti
Bunun üzerine bazı oyuncuların, Federasyon Başkanı Gilbert Martina'ya başvurarak Hollandalı teknik direktörün yerine hemşerisi Advocaat'ın hemen getirilmesini talep ettikleri söyleniyor. Federasyon başlangıçta Rutten'i açıkça desteklemiş olsa da, görünüşe göre Rutten kendisi istifa etti. Advocaat, geçen yıl Curacao'yu ilk kez Dünya Kupası'na taşımıştı. Ancak Şubat ayında, ağır hasta olan kızına bakmak için görevinden istifa etmişti.
Şu anda kızının durumu daha iyiye gitmiş olduğu için, Advocaat'ın Dünya Kupası'nda görev almasına özel hayatında engel teşkil edecek bir durum kalmamış gibi görünüyor. 78 yaşındaki eski Gladbach teknik direktörü, 2010 Dünya Kupası'nda 72 yaşında olan Otto Rehhagel'i geçerek Dünya Kupası'nın en yaşlı teknik direktörü olacak. Curacao, 14 Haziran'da DFB takımıyla Dünya Kupası'na başlayacak, ardından 21 ve 25 Haziran'da Ekvador ve Fildişi Sahili ile karşılaşacak.