Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki ilk maçı Curacao ile ve podyum hedefi: Havertz ve Musiala'dan Wirtz'e, Nagelsmann'ın takımı kimlere güveniyor?

Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile birlikte E Grubu’nda yer alan bu takımdan, son Avrupa Şampiyonası’nda sergilediği olumlu performansın devamını getirmesi ve Dünya Kupası’nda en azından podyum için mücadele etmesi bekleniyor. Kimmich, Rüdiger ve hatta aceleyle kadroya çağrılan Neuer gibi eski nesil oyuncular da kadroda yer alıyor; ancak bu oyuncuların sahadaki etkisi ve görev alması henüz belirsizliğini koruyor. Yeni nesil sahneye çıkmak için sabırsızlanırken, orta kuşak oyuncular ise hâlâ zorlanıyor.





2000'li yılların başında dünya futbolunun zirvesinde yer alan milli takımın seviyesini düşüren, tam da 30'lu yaşlarına yaklaşan bu nesil oldu. Sonuçlar ve performanslardaki bu düşüş ve iniş çıkışlar, birçokları tarafından Alman futbolunun bir kısmını yeniden yazacak bir yetenek olarak görülen, ancak daha sonra üst düzeyde kendini kanıtlamış olsa da hiçbir zaman tam olarak ikna edememiş olan Kai Havertz gibi, o "kayıp" neslin yüzüyle özdeşleştirilebilir. Kanat, ofansif orta saha ve hatta bek pozisyonlarında denenmiş olan Arsenal oyuncusu, uzun süreler boyunca Arteta'nın takımının merkezi referans noktası olduğu iyi bir sezonun ardından geliyor. Her zamanki gibi goller yağmur gibi yağmadı, ancak Premier Lig şampiyonluğunda ve daha sonra kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinde bazı önemli goller geldi. İlk etap geçmiş olabilir, ancak Havertz, hala bir 9 numara arayan Nagelsmann için de her zaman iyi bir çözümdür. Undav ile Newcastle'daki ilk yılında hayal kırıklığı yaratan Woltemade arasında, sonunda "sahte" 9 numara olarak tam da o öne çıkabilir.





Forvet pozisyonu Almanlar için bir dert olabilir, ancak ofansiforta saha oyuncusu– hatta ofansif orta saha oyuncuları – konusunda bir sorun yok. Florian Wirtz-Jamal Musiala ikilisi bu takımın en güçlü noktası. İkincisi, Bayern ile PSG arasındaki maçta geçirdiği kötü bir sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalarak kötü bir sezona başlamıştı, ancak bu artık geride kaldı. İlki ise, mümkünse, daha da kötü bir yıl geçirdi. İyi bir Avrupa Şampiyonası'nın ardından, Liverpool'daki ilk sezonu bir kabus gibiydi. Reds'in harcadığı yaklaşık 150 milyon avronun yükü altında, 2003 doğumlu oyuncu bir hayalet gibiydi ve Slot ile eski İngiltere şampiyonlarıyla birlikte battı. Şimdi ona, son aylarda kaybettiğini geri kazanmak, yeni Almanya'nın lideri olduğunu kanıtlamak ve sonuçta Bayern Münih yerine yurtdışını tercih etmesini affetmeyen Almanları kendine hayran bırakmak için altın bir fırsat sunuluyor.