Bild gazetesine konuşan orta saha oyuncusu, yakın zamanda milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann ile görüştüğünü doğruladı.
Çeviri:
Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda büyük sürpriz mi? Bundesliga yıldızı, Julian Nagelsmann ile temas kurduğunu açıkladı
"Julian'ı çok uzun zamandır tanıyorum – o, Hoffenheim'da benim gençlik antrenörümdü. Dizimden ağır bir sakatlık geçirdiğimde bile (Prömel, çapraz bağ yırtılması nedeniyle geçen sezonun neredeyse tamamını kaçırmıştı, ed.) benimle iletişime geçti. Mart ayı kadro açıklamaları öncesinde de tekrar benimle iletişime geçti," diye açıkladı Prömel.
31 yaşındaki oyuncu, "Ona Mart ayı sonunda kadroda olmayacağımı söyledim, ancak yine de bu görüşmeden memnun oldum" diye devam etti ve şunları vurguladı: "Artık beni hala göz önünde bulundurduğunu biliyorum." Her ne kadar "yaz için büyük umutlar beslemiyor olsam da, çünkü milli takım teknik direktörünün Mart ayı kadrosunda büyük değişiklikler yapmayacağını biliyorum. Ama yine de bana ihtiyacı olursa, hangi pozisyonda olursa olsun, hazır olmak istiyorum. Dünya Şampiyonası kadrosunda yer almak büyük bir rüya olurdu" dedi Prömel.
- Getty Images
DFB Takımı: Grischa Prömel Dünya Kupası kadrosuna girebilecek mi?
Çok uzun süren sakatlık döneminden sonra Prömel, sezon başında Hoffenheim'da ilk etapta yedek olarak sergilediği iyi performanslarla dikkatleri üzerine çekti. Sonbahardan bu yana çoğunlukla ilk 11'de yer alan oyuncu, şu anda altıncı sırada bulunan TSG'nin başarılı sezonunda önemli bir rol oynadı. Son olarak, Mart ayındaki milli maçlar için de kadroya çağrılmayan Dortmundlu Maximilian Beier, FAZ gazetesine verdiği demeçte, BVB'deki takım arkadaşları Waldemar Anton ve Prömel'in "biraz gölgede kaldıklarını ve hak ettikleri takdiri görmediklerini" belirtti.
Prömel, bugüne kadar Alman A Milli Takımı'nda sadece bir kez forma giydi; Kasım 2023'te Nagelsmann, DFB teknik direktörü olarak ikinci dönemindeki milli takım kadrosuna onu sonradan dahil etmişti. Türkiye (2-3) ve Avusturya (0-2) ile oynanan iki hazırlık maçı, bilindiği üzere tam bir fiyasko ile sonuçlanmıştı; ancak Prömel her iki maçta da forma giymemişti.
Sadece son iki buçuk yıldır kadroda yer almamış olması nedeniyle değil, Prömel'in Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi elbette sürpriz olurdu. Nagelsmann, yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası'nı göz önünde bulundurarak, Mart ayı sonunda İsviçre (4:3) ve Gana (2:1) ile oynanan son hazırlık maçlarının kadrosunda fazla değişiklik yapmak istemediğini de vurgulamıştı.
Grischa Prömel, bir zamanlar Julian Nagelsmann ile bir şampiyonluk kazanmıştı
Yine de Prömel'in şansı tamamen yok sayılmaz. Aslında Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alması beklenen orta saha oyuncusu Felix Nmecha, Mart ayı sonunda dizinde dış bağ yırtılması yaşadı ve şu anda sahalardan uzak. Dortmundlu oyuncunun turnuva başlamadan önce tam olarak iyileşip iyileşemeyeceği son zamanlarda belirsiz görünüyordu. Ayrıca Nagelsmann, Mart ayında Leeds United'dan Anton Stach'ı orta saha oyuncusu olarak kadroya dahil etmişti; Prömel, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde bu oyuncunun yerini alabilir.
Bunun için, yaz aylarında VfB Stuttgart'a bedelsiz transfer olması beklenen Hoffenheim oyuncusu, sezonun son aşamasında güçlü performansını sürdürmek zorunda. Bir zamanlar Hoffenheim'ın A-genç takımında onu çalıştıran Nagelsmann ile olan iyi ilişkisi, onun için bir koz olabilir. 2014 yılında ikili, birlikte Almanya U19 şampiyonu olmuştu.
- Getty Images
Grischa Prömel Dünya Şampiyonası'na katılabilecek mi? Bu sezonki istatistikleri
Oyunlar
30
Gol
8
Asist
2
Sarı kart
4