Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda büyük sürpriz mi? Bundesliga yıldızı, Julian Nagelsmann ile temas kurduğunu açıkladı

"Julian'ı çok uzun zamandır tanıyorum – o, Hoffenheim'da benim gençlik antrenörümdü. Dizimden ağır bir sakatlık geçirdiğimde bile (Prömel, çapraz bağ yırtılması nedeniyle geçen sezonun neredeyse tamamını kaçırmıştı, ed.) benimle iletişime geçti. Mart ayı kadro açıklamaları öncesinde de tekrar benimle iletişime geçti," diye açıkladı Prömel.

31 yaşındaki oyuncu, "Ona Mart ayı sonunda kadroda olmayacağımı söyledim, ancak yine de bu görüşmeden memnun oldum" diye devam etti ve şunları vurguladı: "Artık beni hala göz önünde bulundurduğunu biliyorum." Her ne kadar "yaz için büyük umutlar beslemiyor olsam da, çünkü milli takım teknik direktörünün Mart ayı kadrosunda büyük değişiklikler yapmayacağını biliyorum. Ama yine de bana ihtiyacı olursa, hangi pozisyonda olursa olsun, hazır olmak istiyorum. Dünya Şampiyonası kadrosunda yer almak büyük bir rüya olurdu" dedi Prömel.