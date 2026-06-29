Almanya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Ev sahibi forması, Almanya’nın en efsanevi Dünya Kupası formalarına modern bir saygı duruşu niteliğindedir. Sade beyaz zemin, siyah, kırmızı ve altın rengindeki çarpıcı üç renkli elmas ve şevron desenine bir arka plan oluşturur; bu tasarım, 1990 ve 2014 Dünya Kupası şampiyonlarının grafiklerini yansıtmaktadır. Armanın üzerindeki dört yıldız, Almanya’nın 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında kazandığı Dünya Kupası zaferlerini anıyor.

Görünümü tamamlayan siyah şort ve beyaz çoraplar da elmas motifini yansıtıyor; bu uyumlu tasarım, gelenek ile modernliği bir araya getiriyor.

Ev sahibi forması, 6 Kasım 2025 tarihinde resmi olarak piyasaya sürüldü ve adidas’ın global mağazasından, DFB fan mağazasından ve seçkin perakendecilerden satın alınabilir. Ev sahibi forması fiyatları, orijinal forma için 120 sterlin, replika forma için ise 85 sterlin olarak belirlendi.