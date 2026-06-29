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adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany adidas
Angelica Daujotas

Çeviri:

Almanya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

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Almanya
Dünya Kupası

Modern bir klasik: Almanya’nın 2026 Dünya Kupası forması, efsanevi geçmiş zaferlerini yansıtıyor.

Almanya’nın 2026 Dünya Kupası formaları bir dönemin sonunu işaret ediyor. Adidas, ülkenin efsanevi futbol tarihine derinlemesine kök salmış bir tasarım sunarken, büyük bir tedarikçi değişikliği öncesinde bir veda niteliğinde bir tasarım ortaya koyuyor.

Ev sahibi forması, Almanya’nın turnuva şampiyonluğuna imza atan ikonik formalarından ilham alan tekrarlanan elmas ve şevron motifleriyle geçmiş zaferlerin ruhunu yansıtıyor. Söylentilere göre cesur bir deplasman forması seçeneğinin yanı sıra, bu formalar nostalji, yüksek performans ve ulusal gururu bir araya getiriyor.

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Mağaza: Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany 3adidas

    Almanya Ev Forması

    Ev sahibi forması, Almanya’nın en efsanevi Dünya Kupası formalarına modern bir saygı duruşu niteliğindedir. Sade beyaz zemin, siyah, kırmızı ve altın rengindeki çarpıcı üç renkli elmas ve şevron desenine bir arka plan oluşturur; bu tasarım, 1990 ve 2014 Dünya Kupası şampiyonlarının grafiklerini yansıtmaktadır. Armanın üzerindeki dört yıldız, Almanya’nın 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında kazandığı Dünya Kupası zaferlerini anıyor.

    Görünümü tamamlayan siyah şort ve beyaz çoraplar da elmas motifini yansıtıyor; bu uyumlu tasarım, gelenek ile modernliği bir araya getiriyor.

    Ev sahibi forması, 6 Kasım 2025 tarihinde resmi olarak piyasaya sürüldü ve adidas’ın global mağazasından, DFB fan mağazasından ve seçkin perakendecilerden satın alınabilir. Ev sahibi forması fiyatları, orijinal forma için 120 sterlin, replika forma için ise 85 sterlin olarak belirlendi.

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    Almanya Deplasman Forması

    Ev forması tasarımının görsel dilini sürdüren diyagonal şeritler, lacivert renkte tüm yüzeyi kaplayan bir desen olarak yeniden yorumlanarak, birbirine geçen üç şeklin ritmik bir tekrarını oluşturuyor. Renk paleti, DFB tarihinin farklı dönemlerinden tonları harmanlıyor. 1954 yılında giyilen klasik mavi çeyrek fermuarlı formaların yanı sıra 60'lar, 70'ler ve 80'lerin klasik mavi ve beyaz antrenman üstlerine de selam çakarken, su mavisi vurgular ise 90'ların cesur renkli antrenman kıyafetlerine atıfta bulunuyor. Tüm bunlar, çarpıcı ve güçlü bir görsel etki yaratmak üzere tasarlandı. Formanın eteğindeki ince bayrak etiketi, 1954'ten bu yana adidas ile Almanya arasındaki uzun soluklu ortaklığı kutluyor.

    Ev sahibi forması fiyatları, orijinal forma için 120 sterlin, replika forma için ise 85 sterlin olarak belirlendi.

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