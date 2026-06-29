Almanya’nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, satış tarihleri ve fiyatlar

Almanya’nın 2026 Dünya Kupası formaları bir dönemin sonunu işaret ediyor. Adidas, ülkenin efsanevi futbol tarihine derinlemesine kök salmış bir tasarım sunarken, büyük bir tedarikçi değişikliği öncesinde bir veda niteliğinde bir tasarım ortaya koyuyor.
Ev sahibi forması, Almanya’nın turnuva şampiyonluğuna imza atan ikonik formalarından ilham alan tekrarlanan elmas ve şevron motifleriyle geçmiş zaferlerin ruhunu yansıtıyor. Söylentilere göre cesur bir deplasman forması seçeneğinin yanı sıra, bu formalar nostalji, yüksek performans ve ulusal gururu bir araya getiriyor.
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