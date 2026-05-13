Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Ev sahibi forması, Almanya’nın en efsanevi Dünya Kupası formalarına modern bir saygı duruşu niteliğinde. Sade beyaz zemin, siyah, kırmızı ve altın renginden oluşan çarpıcı üç renkli elmas ve şerit desenine zemin oluşturuyor; bu tasarım, 1990 ve 2014 Dünya Kupası şampiyonlarının grafiklerini yansıtıyor. Armanın üzerindeki dört yıldız, Almanya'nın 1954, 1974, 1990 ve 2014 Dünya Kupası zaferlerini anıyor.

Görünümü tamamlayan siyah şort ve beyaz çoraplar da elmas motifini yansıtıyor ve gelenek ile modernliği birleştiren uyumlu bir son dokunuş oluşturuyor.

Ev sahibi forması 6 Kasım 2025'te resmi olarak piyasaya sürüldü ve adidas'ın global mağazası, DFB fan mağazası ve seçkin perakendecilerde satışa sunuldu. Ev sahibi forması için fiyatlar, orijinal forma için 120 sterlin, replika forma için ise 85 sterlin olarak belirlendi.