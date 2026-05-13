adidas FIFA World Cup 2026 kit - Germany
Angelica Daujotas

Çeviri:

Almanya'nın 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Modern bir klasik: Almanya’nın 2026 Dünya Kupası forması, efsanevi geçmiş zaferlerini yansıtıyor.

Almanya’nın 2026 Dünya Kupası formaları bir dönemin sonunu işaret ediyor. Adidas, ülkenin efsanevi futbol tarihine derinlemesine kök salmış bir tasarım sunarken, büyük bir tedarikçi değişikliği öncesinde bir veda niteliğinde bir koleksiyon ortaya koyuyor.

Ev sahibi forması, Almanya'nın turnuva şampiyonluğuna imza atan ikonik formalarından ilham alan tekrarlanan elmas ve şevron motifleriyle geçmiş zaferlerin ruhunu yansıtıyor. Söylentilere göre cesur bir deplasman seçeneğinin yanı sıra, bu formalar nostalji, yüksek performans ve ulusal gururu bir araya getiriyor.

    Almanya Ev Forması

    Ev sahibi forması, Almanya’nın en efsanevi Dünya Kupası formalarına modern bir saygı duruşu niteliğinde. Sade beyaz zemin, siyah, kırmızı ve altın renginden oluşan çarpıcı üç renkli elmas ve şerit desenine zemin oluşturuyor; bu tasarım, 1990 ve 2014 Dünya Kupası şampiyonlarının grafiklerini yansıtıyor. Armanın üzerindeki dört yıldız, Almanya'nın 1954, 1974, 1990 ve 2014 Dünya Kupası zaferlerini anıyor.

    Görünümü tamamlayan siyah şort ve beyaz çoraplar da elmas motifini yansıtıyor ve gelenek ile modernliği birleştiren uyumlu bir son dokunuş oluşturuyor.

    Ev sahibi forması 6 Kasım 2025'te resmi olarak piyasaya sürüldü ve adidas'ın global mağazası, DFB fan mağazası ve seçkin perakendecilerde satışa sunuldu. Ev sahibi forması için fiyatlar, orijinal forma için 120 sterlin, replika forma için ise 85 sterlin olarak belirlendi.

    Almanya Deplasman Forması

    Ana formanın görsel dilini sürdüren diyagonal şeritler, lacivert renkteki tam kaplama desen olarak yeniden yorumlanarak, birbirine geçen üç şeklin ritmik bir tekrarını oluşturuyor. Renk paleti, DFB tarihinin farklı dönemlerinden tonları harmanlıyor. 1954'te giyilen klasik mavi çeyrek fermuarlı formaların yanı sıra 60'lar, 70'ler ve 80'lerin klasik mavi ve beyaz antrenman üstlerine de selam çakarken, su mavisi vurgular 90'ların cesur renkli antrenman kıyafetlerine atıfta bulunuyor. Tüm bunlar, çarpıcı ve güçlü bir görsel etki yaratmak için tasarlanmıştır. Formanın etek ucundaki ince bayrak etiketi, 1954'ten bu yana adidas ve Almanya arasındaki uzun soluklu ortaklığı kutlamaktadır.

    Ev sahibi forması için fiyatlar, orijinal forma için 120 sterlin, replika forma için ise 85 sterlin olarak belirlendi.

