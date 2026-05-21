Tim Ursinus

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvaya seçildi?

Dört kez dünya şampiyonu olan Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'nın geleneksel güçlerinden biri olarak katılacak.

Almanya milli takımı en son 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazandı. Yarı finalde ev sahibi Brezilya'yı 7-1'lik skorla ezici bir şekilde mağlup eden Almanya, finalde Maracana'da Lionel Messi'nin Arjantin'ini yenerek kupayı Berlin'e götürdü. Ancak bu zaferden sonra Almanya, büyük uluslararası turnuvalarda önemli bir form düşüşü yaşadı.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Die Mannschaft, grup aşamasında şok edici bir şekilde elendi. Bu hayal kırıklığı, İspanya, Japonya ve Kosta Rika ile birlikte "ölüm grubu"na düşen Almanya için Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda da tekrarladı.

Bununla birlikte, Almanya kadrosunda Avrupa'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden bazıları da dahil olmak üzere yüksek kaliteli oyuncular bulunuyor. Bu da, büyük sahnedeki son dönemdeki başarısızlıklarına rağmen onları tehlikeli bir rakip haline getiriyor.

Julian Nagelsmann'ın bu oyuncu grubunu nasıl kullanacağı ve Almanya'nın gelecek yılki turnuvada ne kadar ileri gidebileceği merak konusu.

GOAL, kadroda yer alan oyuncuları mercek altına alıyor.

  • Kaleciler

    Manuel Neuer, Dünya Kupası için geri döndü. Kaleci, 2024 Avrupa Şampiyonası’nın ardından ilk olarak emekli olmuş, ancak şimdi muhteşem bir dönüş yapıyor.

    Yedek kalecileri ise Oliver Baumann ve Alexander Nübel. 

    OyuncuKulüp 
    Alexander NübelStuttgart
    Oliver BaumannHoffenheim
    Manuel NeuerBayern Münih
    Defans oyuncuları

    Son birkaç ayda, Nico Schlotterbeck ve Jonathan Tah'ın ilk on birde stoper ikilisini oluşturacağı netleşti.

    Joshua Kimmich sağ bekte oynayacak ve David Raum'un sol bekte ilk 11'de yer alması bekleniyor. Onun rakibi Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown olacak.

    Nagelsmann ayrıca Antonio Rüdiger, Waldemar Anton ve Malick Thiaw'ı alternatifler olarak gösterdi. 

    OyuncuKulüp
    Jonathan TahBayern Münih
    Antonio RüdigerReal Madrid
    Waldemar AntonDortmund
    David RaumRB Leipzig
    Nico SchlotterbackDortmund
    Malick ThiawNewcastle
    Joshua KimmichBayern Münih
    Nathaniel BrownEintracht Frankfurt
    Orta saha oyuncuları

    Orta sahada Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha ve Leon Goretzka iki ilk on bir pozisyonu için rekabet edecek. 

    Florian Wirtz, forvette kesin bir ilk 11 oyuncusu. Jamal Musiala'nın da ilk 11'de yer alma şansı yüksek. Genel olarak, hücumdaki her pozisyon için rekabet çok sıkı. Bayern'in genç yeteneği Lennart Karl'ın da mutlu olmak için nedenleri var.

    OyuncuKulüp
    Aleksandar PavlovicBayern Münih
    Leon GoretzkaBayern Münih
    Pascal GroßBrighton
    Nadiem AmiriMainz 05
    Felix NmechaDortmund
    Angelo StillerStuttgart
    Florian WirtzLiverpool
    Jamal MusialaBayern Münih
    Lennart KarlBayern Münih
    Jamie LewelingStuttgart
    Leroy SanéGalatasaray İstanbul
    Saldırganlar

    Kai Havertz'in forvette ilk 11'de yer alacağı neredeyse kesin. Nick Woltemade ve Deniz Undav'ın da bolca süre alması muhtemel. 

    Bu arada, BVB'den Maximilian Beier kadroya geri döndü. 

    OyuncuKulüp
    Deniz UndavStuttgart
    Maximilian BeierDortmund
    Kai HavertzArsenal
    Nick WoltemadeNewcastle
    Almanya'nın yıldız oyuncuları

    Daha önce de belirtildiği gibi, genç Jamal Musiala’nın 2026 Dünya Kupası’nda Almanya’nın en göze çarpan oyuncusu olması bekleniyor. Yetenekli genç oyuncu böyle bir sahne için uzun zamandır bekliyordu ve Almanya turnuvada ileriye doğru ilerlerse çok önemli bir rol üstlenebilir.

    Bayern Münih'in yıldızına ek olarak, Florian Wirtz de taraftarların büyük ilgisini çekecek bir başka oyuncu. Liverpool'un yıldızı nihayet Anfield'da yerini bulmuş görünüyor ve tüm turnuvalarda 15 gol katkısı sağladı. 

    Joshua Kimmich ve Antonio Rudiger gibi tecrübeli oyuncular da Almanya için önemli roller üstlenecek. Her ikisi de milli takımın sürekli olarak kilit isimleri olmuşlardır ve dünya sahnesinde bir kez daha en iyi performanslarını sergilemeleri beklenmektedir.

    Forvette Kai Havertz, Almanlar için önemli bir oyuncu olabilir. Kariyerinin büyük bir bölümünde ofansif orta saha pozisyonunda oynamasına rağmen, Havertz 9 numara pozisyonuna iyi uyum sağladı.

    2026 Dünya Kupası için Almanya'nın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Almanya'nın tahmini ilk 11'i (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum; Pavlovic, Goretzka; Havertz, Musiala, Wirtz; Woltemade

