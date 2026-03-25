Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Dört kez dünya şampiyonu olan Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'nın geleneksel güçlerinden biri olarak katılacak.

Almanya milli takımı en son 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazandı. Yarı finalde ev sahibi Brezilya'yı 7-1 gibi ezici bir skorla mağlup ettikten sonra, Maracana'daki finalde Lionel Messi'nin Arjantin'ini yenerek kupayı Berlin'e götürdü. Ancak bu zaferden sonra Almanya, büyük uluslararası turnuvalarda önemli bir form düşüşü yaşadı.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Die Mannschaft, grup aşamasında şok edici bir şekilde elendi. Bu hayal kırıklığı, İspanya, Japonya ve Kosta Rika ile birlikte "ölüm grubu"na düşen Almanya için Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda da tekrarladı.

Bununla birlikte, Almanya kadrosunda Avrupa'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden bazıları da dahil olmak üzere yüksek kaliteli oyuncular bulunuyor. Bu da, büyük sahnedeki son dönemdeki başarısızlıklarına rağmen onları tehlikeli bir rakip haline getiriyor.

Julian Nagelsmann'ın bu oyuncu grubunu nasıl kullanacağı ve Almanya'nın gelecek yılki turnuvada ne kadar ileri gidebileceği merak konusu.

GOAL, kadroda yer alan oyuncuları mercek altına alıyor.

  Marc Andre ter Stegen Germany 2024

    Kaleciler

    Efsanevi Manuel Neuer'in Almanya milli takımından emekli olmasıyla birlikte, Girona'nın kalecisi Marc-Andre ter Stegen'in gelecek yıl ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek turnuvada Die Mannschaft'ın birinci kalecisi olması bekleniyordu; ancak ter Stegen, Nisan ayına kadar sahalardan uzak kalmasına neden olan bir hamstring sakatlığı geçirdi. 

    Ter Stegen'in sakatlığı, ilk 11'de yer alacak kaleci yarışını tamamen açık hale getirdi. Hoffenheim'dan Oliver Baumann, Bundesliga'da iyi bir performans sergiledi, Stuttgart'tan Alexander Nubel de güvenilir bir seçenek. Eski Manchester City kalecisi Stefan Ortega şu anda Nottingham Forest'ta oynuyor, ancak takımın ikinci kalecisi. 

    Freiburg kalecisi Noah Atubolu, Bundesliga'da gösterdiği performansla potansiyel bir sürpriz seçenek olarak öne çıkarken, Bayern Münih'in yedek kalecisi Jonas Urbig de kısa süre önce turnuva kadrosuna çağrıldı. 

    Yine de, Ter Stegen formuna kavuşursa, uluslararası kariyerinin büyük bir bölümünü Neuer'in yedeği olarak geçirmiş olması nedeniyle tartışmasız ilk 11'de yer alması bekleniyor.

    OyuncuKulüp 
    Marc-Andre ter StegenGirona 
    Alexander NubelStuttgart
    Oliver BaumannHoffenheim
    Kevin TrappEintracht Frankfurt
    Stefan OrtegaNottingham Forest
    Noah AtuboluFreiburg
    Jonas UrbigBayern Münih
  Antonio Rudiger Germany 06192024

    Defans oyuncuları

    Almanya savunmasında tanıdık bazı isimler eksik olabilir, ancak Julian Nagelsmann’ın elindeki seçenekler yine de oldukça kaliteli. Monaco’dan Thilo Kehrer stoper pozisyonunda etkileyici bir performans sergilerken, Bayern Münih’ten Jonathan Tah da savunmanın merkezinde bir başka mükemmel seçenek.

    Antonio Rudiger, hem kulüp hem de milli takımda savunmanın bel kemiği olmaya devam ediyor ve gelecek yılki Dünya Kupası'nda Almanya için yine kilit bir oyuncu olacak.

    2024 yılında Stuttgart'tan Borussia Dortmund'a transfer olan Waldemar Anton, kulüp takım arkadaşı Niklas Süle ile birlikte stoper pozisyonu için bir başka güçlü aday.

    Kanatlarda ise Almanya, David Raum, Robin Gosens ve Maximilian Mittelstadt gibi oyuncularla iyi bir kadroya sahip. Newcastle United'ın yıldızı Malick Thiaw ve Dortmund'dan Nico Schlotterbeck Kağıt üzerinde önceki yıllara kıyasla daha zayıf görünen bir savunma hattına sahip olsa da, Nagelsmann bu oyuncuların en iyi performansını ortaya çıkarmak için ideal bir teknik direktör.

    OyuncuKulüp
    Jonathan TahBayern Münih
    Antonio RudigerReal Madrid
    Thilo KehrerMonaco
    Waldemar AntonDortmund
    Robin KochFrankfurt
    David RaumRB Leipzig
    Yann BisseckInter Milan
    Nico SchlotterbackDortmund
    Maximilian MittelstadtStuttgart
    Robin GosensFiorentina
    Benjamin HenrichsRB Leipzig
    Malick ThiawNewcastle
    Luca NetzNottingham Forest
    Julian ChabotStuttgart
    Niklas SüleDortmund
    Josha VagnomanStuttgart
  Florian Wirtz Germany 2024

    Orta saha oyuncuları

    Savunmaya kıyasla Almanya'nın orta sahası çok daha güçlü. Joshua Kimmich'in orta sahadaki varlığı, takıma hem hücumda hem de savunmada çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağlıyor.

    Genç Aleksandar Pavlovic, Alman kadrosunun yükselen yeteneklerinden biri ve gelecek yılki turnuvada Die Mannschaft için kilit bir rol oynayabilir. Benzer şekilde, Felix Nmecha da Dünya Kupası kadrosuna dahil edilebilecek bir başka gelecek vaat eden oyuncu.

    Bayern Münih'ten Leon Goretzka'nın da önemli bir rol oynaması beklenirken, orta sahadaki hücum sorumlulukları muhtemelen Liverpool'da zor bir sezon geçiren, ancak 10 numarada hala mükemmel bir seçenek olan parlak Florian Wirtz'in omuzlarına yüklenecek. 

    OyuncuKulüp
    Joshua KimmichBayern Münih
    Aleksandar PavlovicBayern Münih
    Robert AndrichBayer Leverkusen
    Tom BischofBayern Münih
    Leon GoretzkaBayern Münih
    Pascal GroßBrighton
    Felix NmechaDortmund
    Florian WirtzLiverpool
    Anton StachLeeds
    Lennart KarlBayern Münih
    Emre CanDortmund
    Vitaly JaneltBrentford
    Angelo StillerStuttgart
    Jamie LewelingStuttgart
    Brajan GrudaBrighton (Leipzig'e kiralık)
  Jamal Musiala Germany 2024

    Saldırganlar

    Hücum hattında Almanya, Avrupa'nın en yetenekli oyuncularından bazılarına sahip. Jamal Musiala, şüphesiz gelecek yıl ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvada en çok dikkat çeken isim olacak. Genç yaşına rağmen Musiala, şimdiden Avrupa'nın en iyi hücum oyuncularından biri olarak görülüyor.

    Onun yanında, Leroy Sane ve Serge Gnabry, hem muazzam bir hıza hem de yeteneğe sahip oldukları için Nagelsmann'a kanatlarda heyecan verici seçenekler sunuyor. Brentford'un yıldızı Kevin Schade ve Newcastle United'dan Nick Woltemade de sahanın en üst kısmında potansiyel joker seçenekler. Arsenal'den Kai Havertz, geleneksel bir forvet olmasa da, gol katkılarıyla hayati bir rol oynayabilir.

    Deniz Undav ve Niclas Fulkrug da Nagelsmann'ın tercih edebileceği iki çok ilginç seçenek.

    OyuncuKulüp
    Jamal MusialaBayern Münih
    Serge GnabryBayern Münih
    Leroy SanéGalatasaray
    Karim AdeyemiDortmund
    Deniz UndavStuttgart
    Niclas FulkrugWest Ham (AC Milan'da kiralık)
    Maximilian BeierDortmund
    Julian BrandtDortmund
    Kai HavertzArsenal
    Nick WoltemadeNewcastle
    Ansgar KnauffFrankfurt
    Kevin SchadeBrentford
    Youssoufa MoukokoKopenhag
    Chris FuhrichStuttgart
    Paul NebelMainz
  Florian Wirtz Jamal Musiala Germany 2024

    Almanya'nın yıldız oyuncuları

    Daha önce de belirtildiği gibi, genç Jamal Musiala’nın 2026 Dünya Kupası’nda Almanya’nın en göze çarpan oyuncusu olması bekleniyor. Yetenekli genç oyuncu, böyle bir sahne için uzun zamandır bekliyordu ve Almanya turnuvada ileriye doğru ilerlerse çok önemli bir rol üstlenebilir.

    Bayern Münih'in yıldızına ek olarak, Florian Wirtz de taraftarların büyük ilgisini çekecek bir başka oyuncu. Liverpool'un yıldızı nihayet Anfield'da yerini bulmuş görünüyor ve tüm turnuvalarda 15 gol katkısı sağladı. 

    Joshua Kimmich ve Antonio Rudiger gibi tecrübeli oyuncular da Almanya için önemli roller üstlenecek. Her ikisi de milli takımın sürekli olarak kilit isimleri olmuşlardır ve dünya sahnesinde bir kez daha en iyi performanslarını sergilemeleri beklenmektedir.

    Forvette Kai Havertz, Almanlar için önemli bir oyuncu olabilir. Kariyerinin büyük bir bölümünde ofansif orta saha pozisyonunda oynamasına rağmen, Havertz 9 numara pozisyonuna iyi uyum sağladı.

  Switzerland v Germany: Group A - UEFA EURO 2024

    2026 Dünya Kupası için Almanya'nın Tahmin Edilen İlk 11'i

    Nagelsmann, çift orta saha oyuncusu içeren 4-2-3-1 dizilişini sürekli olarak tercih etmiştir. Bayern’de Nagelsmann yönetiminde bu pozisyonda daha önce forma giymiş olan Joshua Kimmich ve Leon Goretzka’nın, Dünya Kupası’nda da benzer bir şekilde görev alması bekleniyor.

    Defans hattında Antonio Rudiger ve Jonathan Tah, müthiş bir stoper ikilisi oluşturabilirken, Robin Gosens sol kanatta güvenilir bir seçenek. Thilo Kehrer, doğal olarak bir stoper olmasına rağmen, sağ bek olarak görevlendirildiğinde geniş alanlarda da iyi performans gösterebileceğini kanıtladı.

    Alman takımının dörtlüsü ölümcül bir hücum düzeni sunuyor; Leroy Sané, Jamal Musiala ve Florian Wirtz forvetin arkasında üçlü oluştururken, Serge Gnabry yedek kulübesinden oyuna giriyor. Kai Havertz, geleneksel bir dokuz numara olmasa da, Chelsea ve Arsenal'de sergilediği performanslara benzer şekilde, forvette hedef adam olarak sağlam performanslar sergileyebilir.

    Almanya'nın tahmini ilk 11'i (4-2-3-1): Ter Stegen; Gosens, Rudiger, Tah, Kehrer; Kimmich, Stiller; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz
