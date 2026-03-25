Almanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu: Hangi oyuncular ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek bu büyük turnuvaya katılacak?

Dört kez dünya şampiyonu olan Almanya, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'nın geleneksel güçlerinden biri olarak katılacak.

Almanya milli takımı en son 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazandı. Yarı finalde ev sahibi Brezilya'yı 7-1 gibi ezici bir skorla mağlup ettikten sonra, Maracana'daki finalde Lionel Messi'nin Arjantin'ini yenerek kupayı Berlin'e götürdü. Ancak bu zaferden sonra Almanya, büyük uluslararası turnuvalarda önemli bir form düşüşü yaşadı.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Die Mannschaft, grup aşamasında şok edici bir şekilde elendi. Bu hayal kırıklığı, İspanya, Japonya ve Kosta Rika ile birlikte "ölüm grubu"na düşen Almanya için Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda da tekrarladı.

Bununla birlikte, Almanya kadrosunda Avrupa'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden bazıları da dahil olmak üzere yüksek kaliteli oyuncular bulunuyor. Bu da, büyük sahnedeki son dönemdeki başarısızlıklarına rağmen onları tehlikeli bir rakip haline getiriyor.

Julian Nagelsmann'ın bu oyuncu grubunu nasıl kullanacağı ve Almanya'nın gelecek yılki turnuvada ne kadar ileri gidebileceği merak konusu.

GOAL, kadroda yer alan oyuncuları mercek altına alıyor.