Sky'ın haberine göre, Galatasaray oyuncu tarafıyla temasa geçti. Türkiye şampiyonu, Brandt'ın maaş beklentilerini karşılayabilir ve 30 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmesini sağlayabilir.
Çeviri:
Almanya milli takımında 50'ye yakın maça çıktı: Galatasaray sürpriz bir transfer bombası patlatacak mı?
Transfer ücreti söz konusu olmayacak, zira Brandt’ın BVB ile Haziran sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağı uzun süredir biliniyordu. 48 kez Almanya milli forması giyen oyuncunun, Mayıs başında Borussia formasıyla Frankfurt’a karşı oynadığı son iç saha maçının (3-2) ardından vurguladığı gibi, gelecekte hangi takımda oynayacağı henüz belli değil.
"Adım adım ilerliyorum. Bu durum Ağustos ayına kadar sürmeyecek, bunu söyleyebilirim," diye açıklamıştı Brandt, Sky'a. Dortmund'dan ayrılacağının açıklanmasından bu yana, gelecekteki olası kulüpleri hakkında sayısız spekülasyon yapıldı. Ancak Bundesliga'da kalması pek olası görünmüyor; Brandt bunun yerine yurtdışına transfer olmaya meyilli.
- Getty Images Sport
Galatasaray'a transfer mi? Julian Brandt'ın tercihi muhtemelen İspanya'ya gitmek
Brandt’ın Leroy Sané ve Ilkay Gündoğan gibi DFB günlerinden tanıdığı eski dostlarıyla yeniden bir araya geleceği Galatasaray, bu oyun kurucuyu kadrosuna katma konusunda temelde umutlu olabilir. Ancak Sky’a göre, Brandt’ın asıl tercih ettiği hedef İspanya’ymış.
Buna göre orta saha oyuncusu İspanyolca öğreniyor ve FC Barcelona da seçenekler arasında yer alabilir. Ayrıca, FC Villarreal ve Atletico Madrid, ki bu kulüplerle Brandt'ın adı yakın zamanda bir kez daha anılmıştı, ilgilenenler arasında gösteriliyor.
Brandt'ın Avrupa dışında, örneğin Japonya veya ABD'de oynaması için henüz çok erken olduğu belirtiliyor. Eski Leverkusen oyuncusu, Avrupa'da yüksek seviyede oynamaya devam etmek istiyor.
Julian Brandt, yedi yılın ardından BVB'den ayrılıyor
Brandt, BVB formasıyla yedi yıl boyunca toplam 307 resmi maça çıktı ve bu maçlarda 57 gol attı, 70 asist yaptı. Geçtiğimiz sezonda her zaman ilk 11'de yer almamış olsa da, teknik direktör Niko Kovac yönetiminde yine de önemli bir rol üstlendi. Duyumlara göre Hırvat teknik adam Brandt'ı kadroda tutmak istemişti, ancak sonuçta iki taraf da sözleşmenin uzatılması konusunda anlaşmaya varamadı.
Brandt, DFB takımı için en son Kasım 2024'te Nations League'de Macaristan'a karşı 1-1 biten maçta forma giymişti. O zamandan beri milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, bu yetenekli oyuncuyu kadroya almadı, bu nedenle Brandt'ın 2026 Dünya Kupası için Almanya kadrosunda da yer almaması bekleniyor.
Galatasaray ise yıllardır Süper Lig'e damgasını vuruyor ve üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. 2025/26 sezonunda teknik direktör Okan Buruk'un takımı, uluslararası alanda da yüksek seviyede rekabet edebileceğini kanıtladı ve Şampiyonlar Ligi'nde en azından son 16 turuna kadar yükseldi. Orada FC Liverpool'a karşı elendi (1-0, 0-4).
- Getty Images
Julian Brandt: 2025/26 sezonundaki istatistikleri
Oyunlar
41
Gol
11
Asist
4