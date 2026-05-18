Almanya milli takımında 50'ye yakın maça çıktı: Galatasaray sürpriz bir transfer bombası patlatacak mı?

Transfer ücreti söz konusu olmayacak, zira Brandt’ın BVB ile Haziran sonunda sona erecek sözleşmesinin uzatılmayacağı uzun süredir biliniyordu. 48 kez Almanya milli forması giyen oyuncunun, Mayıs başında Borussia formasıyla Frankfurt’a karşı oynadığı son iç saha maçının (3-2) ardından vurguladığı gibi, gelecekte hangi takımda oynayacağı henüz belli değil.

"Adım adım ilerliyorum. Bu durum Ağustos ayına kadar sürmeyecek, bunu söyleyebilirim," diye açıklamıştı Brandt, Sky'a. Dortmund'dan ayrılacağının açıklanmasından bu yana, gelecekteki olası kulüpleri hakkında sayısız spekülasyon yapıldı. Ancak Bundesliga'da kalması pek olası görünmüyor; Brandt bunun yerine yurtdışına transfer olmaya meyilli.