Almanya, Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Hazırlık Programı: Takvim, Tarihler, Hazırlık Maçları, DFB Takımının Ücretsiz TV ve Canlı Yayınları

Alman milli takımı, yaz aylarında başlayacak Dünya Kupası'na kadar neler bekliyor? SPOX tüm bilgileri sizler için derledi!

Eleme turuna kötü bir başlangıç yapan DFB milli takımı, sonunda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinin grup aşamasına katılmaya hak kazandı. Takım, özellikle son eleme maçında Slovakya’yı evinde 6-0 mağlup ederek güçlü bir mesaj verdi. Ardından, teknik direktör Julian Nagelsmann’ın takımına Washington’da grup aşamasındaki üç rakibi kura ile belirlendi. Peki, turnuva başlamadan önce neler yapılacak?

    Gelecek yılki Dünya Kupası'na kadar milli takımın programında tam iki hazırlık maçı bulunuyor. Almanya, 31 Mayıs'ta Mainz'da Finlandiya ile karşılaşacak; ardından turnuva başlamadan kısa bir süre önce Houston'da ev sahibi ABD ile oynayacak. Dünya Kupası'ndaki ilk grup maçı 14 Haziran saat 19:00'da Curacao ile oynanacak.

    ABD ile oynanacak uluslararası maç RTL kanalında yayınlanacak. Finlandiya ile oynanacak maç ise ZDF kanalında yayınlanacak. 

    RTL'nin maçlarını, RTL+'nın kendi canlı yayınından da izleyebilirsiniz. Bunun için ücretli bir aboneliğe ihtiyacınız var. Kamu yayıncılarının canlı yayınlarını ise ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

    Almanya, Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Hazırlık Programı: Hazırlık Maçlarına Genel Bakış

    TarihSaatKarşılaşmaYerYayın
    31 Mayıs 2026 Pazar20.45Almanya - FinlandiyaMewa Arena, MainzZDF
    6 Haziran 2026 Cumartesi20.30ABD - AlmanyaSoldier Field, ChicagoRTL

    PozisyonOyuncularKulüp
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim
    KaleciManuel NeuerFC Bayern Münih
    KaleciAlexander NübelVfB Stuttgart
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih
    DefansFelix NmechaBorussia Dortmund
    DefansFelix PavlovicFC Bayern Münih
    DefansDavid RaumRB Leipzig
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefansAngelo StillerVfB Stuttgart
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih
    DefansMalick ThiawNewcastle United
    OfansifNadiem AmiriMainz 05
    OfansifMaximilian BeierBorussia Dortmund
    HücumLeon GoretzkaFC Bayern Münih
    OfansifKai HavertzArsenal
    OfansifLennart KarlFC Bayern Münih
    OfansifJamie LewelingVfB Stuttgart
    OfansifJamal MusialaFC Bayern Münih
    OfansifLeroy SanéGalatasaray İstanbul
    OfansifDeniz UndavVfB Stuttgart
    OfansifFlorian WirtzFC Liverpool
    OfansifNick WoltemadeNewcastle United

  • 2026 Dünya Kupası: Gruplara genel bakış

    A Grubu

    Meksika
    Güney Afrika
    Güney Kore
    Play-Off D Kazananı

    B Grubu

    Kanada
    Play-Off A galibi
    Katar
    İsviçre

    C Grubu

    Brezilya
    Fas
    Haiti
    İskoçya

    D Grubu

    ABD
    Paraguay
    Avustralya
    Play-Off C galibi

    E Grubu

    Almanya
    Curacao
    Fildişi Sahili
    Ekvador

    F Grubu

    Hollanda
    Japonya
    Play-Off B Galibi
    Tunus

    G Grubu

    Belçika
    Mısır
    İran
    Yeni Zelanda

    H Grubu

    İspanya
    Yeşil Burun Adaları
    Suudi Arabistan
    Uruguay

    Grup I

    Fransa
    Senegal
    Play-Off 2 galibi
    Norveç

    Grup J

    Arjantin
    Cezayir
    Avusturya
    Ürdün

    K Grubu

    Portekiz
    Play-Off 1 galibi
    Özbekistan
    Kolombiya

    L Grubu

    İngiltere
    Hırvatistan
    Gana
    Panama
