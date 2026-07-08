Buna göre, takım içindeki gerginlikler, Ekvador’la oynanacak üçüncü grup maçı (1-2) öncesindeki son antrenmanın sabah saatlerinde başlamıştı. Nagelsmann, sözde A kadrosunda, takım içinde büyük yankı uyandıran bir dizilişi denetmişti.
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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın aksine! DFB yıldızının Dünya Kupası sırasında “çok sayıda birebir görüşme” yaptığı iddia ediliyor
Leroy Sané bu antrenmanda 10 numara pozisyonunda oynadı, Maximilian Beier sağ kanatta yer aldı ve Angelo Stiller orta sahanın merkezine geçti. Forvet Deniz Undav ise yine yedekler kadrosunda yer aldı; bu oyuncular antrenmanın ardından penaltı atışları çalıştı.
Ancak asıl sürpriz, akşam New York’ta düzenlenen basın toplantısında yaşandı. Alman milli takım teknik direktörü, burada sakatlık nedeniyle zorunlu olmadıkça ilk 11’de herhangi bir değişiklik yapmayacağını kamuoyuna duyurdu.
Kadronun büyük bir kısmı için bu açıklama tamamen beklenmedik bir gelişme oldu. Birçok profesyonel oyuncu bu kararı ilk olarak medyadan öğrendi ve önceki son antrenmandaki taktiksel akışa uzun süre şaşkınlık duydu.
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Deniz Undav, Nagelsmann’dan rahatsız olmuş gibi görünüyor
Takım içinde o ana kadar Jamal Musiala’nın dinlendirileceği kesin olarak kabul ediliyordu. Bu ani karar değişikliği özellikle Undav için çok acı oldu. Forvet, basın toplantısı sırasında milli takım teknik direktörünün hemen yanında oturuyordu ve ilk 11’de yer alma umutlarının nasıl suya düştüğünü canlı olarak izlemek zorunda kaldı.
Bu karar, forvet için şu anlama geliyordu: Üç gol ve iki asistine rağmen üçüncü maçta da ilk etapta sadece yedek kulübesinde oturmak zorunda kalacaktı. Önceki maçlardaki verimliliği göz önüne alındığında, bu gelişme karşısında sadece Undav değil, başkaları da şaşırmış görünüyordu.
Kimmich, muhtemelen çok sayıda birebir görüşme yaptı
Ekvador maçıyla ilgili olayların üzerinden üç gün geçtikten sonra, takım içinde milli takım teknik direktörünün taktiksel yaklaşımını sorgulayan belirgin bir akım oluşmuştu. Tartışmaların merkezinde kaptan Joshua Kimmich yer alıyordu.
Rapora göre, kadro içinde Kimmich’in FC Bayern Münih’te de oynadığı gibi tekrar 6 numara pozisyonuna dönmesi gerektiği yönünde bir görüş oluşmuştu. Milli takım oyuncuları arasında ortak bir görüş hakimdi: Kaptan, orta sahada oyuna çok daha fazla etki edebilirdi; sağ bek pozisyonunda ise yetenekleri boşa gidiyordu.
Nagelsmann belirsiz iletişimi nedeniyle takımla mesafe yaratırken, Kimmich Winston-Salem’deki takım konaklama yerinde giderek daha fazla iç arabulucu rolünü üstlendi. Rapora göre, Nagelsmann’a kıyasla Kimmich, Graylyn Estate’te “sayısız birebir görüşme” gerçekleştirdi.
ABD’de geçirdikleri süre boyunca neredeyse her oyuncuyla baş başa konuştu. Bayern yıldızı, ABD gezisinin hissedilir derecede tedirgin bir döneminde herkesi yanına çekmeye ve takımın bütünlüğünü korumaya çalıştı.
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DFB, Nagelsmann’ın istifasının ardından Klopp’u istiyor
Nagelsmann, Almanya’nın üst üste üçüncü başarısızlıkla sonuçlanan Dünya Kupası’ndan birkaç gün sonra görevinden istifa etti. Turnuvadan elendikten hemen sonra istifayı kesin bir dille reddetmişti, ancak daha sonra DFB karşılıklı anlaşma yoluyla ayrıldıklarını duyurdu. Başkan Bernd Neuendorf, DFL Başkanı Hans-Joachim Watzke ve Spor Direktörü Rudi Völler başta olmak üzere DFB’nin üst düzey yetkilileri, milli takım teknik direktörüne görevinden gönüllü olarak ayrılmasını önermiş ve Nagelsmann da sonunda bunu kabul etmişti.
DFB, Nagelsmann’ın yerine Jürgen Klopp’u getirmek için şu anda çalışmalar yürütüyor. Klopp, Red Bull ile 2029 sonuna kadar süren sözleşmesinden çıkma imkânı bulunursa, prensip olarak bu göreve hazır. Klopp, bu kulüpte “Global Head of Soccer” olarak görev yapıyor.
Söylentilere göre mevcut bir çıkış maddesi sadece sözlü olarak var ve bu durumda DFB'nin bir tazminat ödemesi gerekecek. Bild gazetesi, Red Bull'un talep ettiği meblağın tek haneli milyonlar mertebesinde olduğunu bildirdi.
Bu arada DFB Başkan Yardımcısı Watzke, gazlı içecek üreticisi üzerinde, arzu edilen milli takım teknik direktörünün yoluna devam etmesine izin vermesi için baskıyı artırdı. BVB Başkanı, ZDF kanalında “Hangi şirket imaj bayrağında ‘Jürgen Klopp’un göreve gelmesini engelledim’ yazmasını ister ki?” diye sordu. Alman Futbol Federasyonu’nun ilk kez bir teknik direktör için transfer ücreti ödemesini “engellemeye çalışması” gerektiğini belirtti. Kendisinin temelde bir kötümser olduğunu, ancak bu atama konusunda iyimser olduğunu da ekledi: “Bunu da başarabiliriz.”
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