Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın aksine! DFB yıldızının Dünya Kupası sırasında “çok sayıda birebir görüşme” yaptığı iddia ediliyor

Nagelsmann, Almanya’nın üst üste üçüncü başarısızlıkla sonuçlanan Dünya Kupası’ndan birkaç gün sonra görevinden istifa etti. Turnuvadan elendikten hemen sonra istifayı kesin bir dille reddetmişti, ancak daha sonra DFB karşılıklı anlaşma yoluyla ayrıldıklarını duyurdu. Başkan Bernd Neuendorf, DFL Başkanı Hans-Joachim Watzke ve Spor Direktörü Rudi Völler başta olmak üzere DFB’nin üst düzey yetkilileri, milli takım teknik direktörüne görevinden gönüllü olarak ayrılmasını önermiş ve Nagelsmann da sonunda bunu kabul etmişti.

DFB, Nagelsmann’ın yerine Jürgen Klopp’u getirmek için şu anda çalışmalar yürütüyor. Klopp, Red Bull ile 2029 sonuna kadar süren sözleşmesinden çıkma imkânı bulunursa, prensip olarak bu göreve hazır. Klopp, bu kulüpte “Global Head of Soccer” olarak görev yapıyor.

Söylentilere göre mevcut bir çıkış maddesi sadece sözlü olarak var ve bu durumda DFB'nin bir tazminat ödemesi gerekecek. Bild gazetesi, Red Bull'un talep ettiği meblağın tek haneli milyonlar mertebesinde olduğunu bildirdi.

Bu arada DFB Başkan Yardımcısı Watzke, gazlı içecek üreticisi üzerinde, arzu edilen milli takım teknik direktörünün yoluna devam etmesine izin vermesi için baskıyı artırdı. BVB Başkanı, ZDF kanalında “Hangi şirket imaj bayrağında ‘Jürgen Klopp’un göreve gelmesini engelledim’ yazmasını ister ki?” diye sordu. Alman Futbol Federasyonu’nun ilk kez bir teknik direktör için transfer ücreti ödemesini “engellemeye çalışması” gerektiğini belirtti. Kendisinin temelde bir kötümser olduğunu, ancak bu atama konusunda iyimser olduğunu da ekledi: “Bunu da başarabiliriz.”