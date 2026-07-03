Spor Genel Müdürü Andreas Rettig, kişisel nedenlerle 2026 yıl sonu itibarıyla sona erecek olan sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı.
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Almanya Milli Takımı’nda büyük tasfiye! DFB, Julian Nagelsmann ile yollarını ayırmasının ardından bir başka yetkilinin de ayrıldığını duyurdu
63 yaşındaki DFB Başkanı Bernd Neuendorf’un bu kararını, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası başlamadan önce bildirmiş olduğu belirtiliyor; dolayısıyla bu istifa, DFB milli takımının turnuvadan erken elenmesinin bir sonucu olarak gerçekleşmiyor.
Rettig, Eylül 2023'te Oliver Bierhoff'un halefi olarak DFB'de spor genel müdürü görevini devralmıştı. Daha önce profesyonel futbolda DFB'nin en sert eleştirmenlerinden biri olarak biliniyordu.
2013'ten 2015'e kadar Alman Futbol Ligi'nin genel müdürlüğünü yapmıştı. Bundesliga yetkilisi olarak SC Freiburg, 1. FC Köln, FC St. Pauli ve FC Augsburg kulüplerinde görev almıştı.
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Nagelsmann ve Rettig’in ardından Rudi Völler de ayrılmak zorunda mı?
DFB böylece kadro açısından yeni bir başlangıç aşamasına giriyor. Nagelsmann ve Rettig’in ayrılmasıyla federasyondan iki üst düzey yetkili ayrılıyor; ayrıca söylentilere göre spor direktörü Rudi Völler’in koltuğu da sallantıda.
Eski milli takım teknik direktörü, Nagelsmann’ın en büyük destekçilerinden biri olarak biliniyordu ve Paraguay’a karşı elenmelerinin ardından bile ona açıkça destek vermişti.
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