Almanya Milli Takımı’nda büyük tasfiye! DFB, Julian Nagelsmann ile yollarını ayırmasının ardından bir başka yetkilinin de ayrıldığını duyurdu

63 yaşındaki DFB Başkanı Bernd Neuendorf’un bu kararını, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası başlamadan önce bildirmiş olduğu belirtiliyor; dolayısıyla bu istifa, DFB milli takımının turnuvadan erken elenmesinin bir sonucu olarak gerçekleşmiyor.

Rettig, Eylül 2023'te Oliver Bierhoff'un halefi olarak DFB'de spor genel müdürü görevini devralmıştı. Daha önce profesyonel futbolda DFB'nin en sert eleştirmenlerinden biri olarak biliniyordu.

2013'ten 2015'e kadar Alman Futbol Ligi'nin genel müdürlüğünü yapmıştı. Bundesliga yetkilisi olarak SC Freiburg, 1. FC Köln, FC St. Pauli ve FC Augsburg kulüplerinde görev almıştı.