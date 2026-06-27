Nagelsmann, Bayer Leverkusen’in yıldızı Wirtz’in gol atamamasına rağmen gösterdiği özveriyi övdü. Almanya milli takım teknik direktörü ayrıca, Bayern Münih’in forveti Musiala’nın sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmasına dikkat çekerek, ona karşı sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.

Nagelsmann gazetecilere, "Flo çok özveriliydi ve elinden gelenin en iyisini yaptı" dedi. "Şansı yaver gitmiyor. Ceza sahası içinde iki ya da üç kez müthiş bir top sürme sergiledi. Golü kaçırıyor."

Musiala hakkında ise şunları söyledi: "Bir yıldır sahalardan uzak. Hepimiz onun neler yapabileceğini biliyoruz. Ondan bu potansiyeli ortaya çıkarmalıyız. (Musiala ve Wirtz'in) çıkış yakalaması pazartesi günü kesinlikle gerçekleşecek!"