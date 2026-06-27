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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3Getty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, form düşüklüğü yaşayan Jamal Musiala ve Florian Wirtz’e destek vererek, bu ikiliden en iyi performansı ortaya çıkaracağına söz verdi

F. Wirtz
J. Musiala
Almanya
J. Nagelsmann
Dünya Kupası

Julian Nagelsmann, Almanya’nın Ekvador’a yenildiği maçtaki hayal kırıklığı yaratan performanslarının ardından Jamal Musiala ve Florian Wirtz’e desteğini açıkladı. Teknik direktör, bu yaratıcı ikilinin Pazartesi günkü son 32 turu maçı öncesinde kendisine olan güvenini koruyacağını vurguladı ve her iki oyuncunun da en iyi formlarına yeniden kavuşmaya çok yakın olduklarına inandığını belirtti.

  • Nagelsmann, Almanya'nın yaratıcı ikilisine güvenini sürdürüyor

    2026 Dünya Kupası öncesinde Musiala ve Wirtz’den beklentiler yüksekti, ancak ikisi de henüz belirleyici bir etki yaratamadı. Her ikisi de Almanya’nın Ekvador’a yenildiği maçta zor anlar yaşadı; rakibin fiziksel oyunuyla, top sürme tehditleri defalarca etkisiz hale getirildi. Hayal kırıklığı yaratan performansa rağmen Nagelsmann, bu ikiliyi bir kenara bırakmayı düşünmüyor. Almanya milli takım teknik direktörü, Pazartesi günü oynanacak son 32 turu maçında da Musiala ve Wirtz'e güvenmeye devam edeceğini doğruladı ve bu iki oyuncunun kalitesinin yakında fark yaratacağına inandığını belirtti.

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    Nagelsmann, dönüm noktasının çok yakın olduğuna inanıyor

    Nagelsmann, Bayer Leverkusen’in yıldızı Wirtz’in gol atamamasına rağmen gösterdiği özveriyi övdü. Almanya milli takım teknik direktörü ayrıca, Bayern Münih’in forveti Musiala’nın sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmasına dikkat çekerek, ona karşı sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.

    Nagelsmann gazetecilere, "Flo çok özveriliydi ve elinden gelenin en iyisini yaptı" dedi. "Şansı yaver gitmiyor. Ceza sahası içinde iki ya da üç kez müthiş bir top sürme sergiledi. Golü kaçırıyor."

    Musiala hakkında ise şunları söyledi: "Bir yıldır sahalardan uzak. Hepimiz onun neler yapabileceğini biliyoruz. Ondan bu potansiyeli ortaya çıkarmalıyız. (Musiala ve Wirtz'in) çıkış yakalaması pazartesi günü kesinlikle gerçekleşecek!"

  • Almanya, eleme turları öncesinde özgüven kazanmaya çalışıyor

    Ekvador karşısında en azından bir umut verici işaret vardı: Leroy Sané gol orucunu bozdu. Nagelsmann, kanat oyuncusunun katkısını memnuniyetle karşıladı ve bunun Almanya’nın genç hücum yıldızları üzerindeki baskıyı hafifletmeye yardımcı olabileceğine inanıyor.

    "Onun adına sevindim," diyen Nagelsmann, "İyi gidiyor. Neredeyse ikinci golünü de atacaktı."

    Ancak Nagelsmann, yenilginin ardından takımında köklü bir değişiklik yapmak yerine, oyuncularının bu başarısızlıktan ders alırken hücum futboluna olan inançlarını korumalarını istiyor.

    Nagelsmann şöyle konuştu: "Deneyimlerimizden ders çıkarmamız önemli. Hâlâ galibiyete ihtiyacımız olsaydı farklı oyuncu değişiklikleri yapardım. Pazartesi günü elimizden gelenin en iyisini yapıp bir sonraki tura çıkmamız gerekiyor. Pazartesi günü kendimize güvenerek ileriye doğru dripling yapmalıyız."

  • FBL-EUR-NATIONS-GER-HUNAFP

    Almanya, “kazan ya da elen” futboluna hazırlanıyor

    Almanya, Pazartesi günü Boston’da Paraguay ile oynayacağı son 32 turu maçı öncesinde Winston-Salem’deki kampından ayrılacak. Nagelsmann, kadroda köklü değişiklikler yapmaktan kaçınacağını belirtti; bunun yerine, eleme turlarında başarılı bir performans sergilemeleri için Musiala, Wirtz ve hücum hattının geri kalanına güveneceğini ifade etti.

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