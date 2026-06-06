Goal.com
CanlıBiletler
USMNT-Germany fightGetty
Ryan Tolmich

Çeviri:

Almanya maçı sonrası ABD Milli Takımı oyuncu değerlendirmeleri: Antonee Robinson’ın müthiş golü yetmedi; son dakikalardaki mücadele, Dünya Kupası öncesindeki yoğun hazırlık maçını sonlandırdı

Player ratings
ABD
FEATURES
ABD - Almanya
Almanya
Hazırlık Maçları
A. Robinson

Antonee Robinson muhteşem bir gol attı ve ABD Milli Takımı büyük bir mücadele sergiledi, ancak savunmadaki hatalar Almanya'ya karşı 2-1 yenilgide pahalıya mal oldu.

CHICAGO -- Teorik olarak, veda maçlarının amacı hem iç hem de dış ortamda heyecan yaratmaktır. Görev basittir: sahaya çıkmak, moralleri yükseltmek ve bir sonraki maça hazır olarak oradan ayrılmak. Bu anlamda, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında muhteşem bir sevinç anı yaşatan ve bir an için kelimenin tam anlamıyla daha fazlasını bulmak için mücadele eden ABD Erkek Milli Takımı için görev başarıyla tamamlandı.

Antonee Robinson ilk yarıda muhteşem bir vole golü attı ve Soldier Field'daki seyircileri "Freebird" kutlamalarına sevk etti, ancak sonuçta bu, Dünya Kupası öncesi takımın son hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 yenilmesinde yeterli olmadı. Bir bakıma ABD, tamamen önlenebilir iki golle gelen bu mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığına uğrayacaktır. Diğer yandan, bu sonuç gayet iyiydi; Senegal'i 3-2 yenerek bu süreci başlattıktan sonra, momentum kazanmaya yönelik güzel bir maçtı.

Başlangıçta, Mauricio Pochettino'nun takımı için kötü bir gün olacağı görünüyordu. Maçın daha ilk dakikasında, Almanya'nın öne geçmesine izin verdiler; Kai Havertz'in hem muhteşem hem de tamamen önlenebilir bir duran top vuruşuyla gol attı. Almanya, bu erken golle moral kazanmış gibi göründüğü için, ABD takımı birkaç dakika daha direnmek zorunda kaldı.

Ancak ABD, oyuna girmeyi başardı ve oldukça fazla gol şansı yarattı. 37. dakikada Robinson, ceza sahasının hemen dışından yazın en güzel golü adayı olacak bir vuruşla skoru eşitledi. Bundan sonra, USMNT atağa geçti ve Almanya, ilk yarıyı 1-1'lik skorla kapatabildiği için şanslıydı.

Bunu başardıkları için şükredecekler. 57. dakikada Almanya, Leroy Sane'nin USMNT savunmasını geçip ağları bulmasıyla maçın galibiyet golünü attı. Bu gol USMNT için kesinlikle bir darbe oldu, ancak büyük bir darbe değildi ve Cumartesi günkü deneyimi herhangi bir şekilde başarısızlığa dönüştürecek bir gol değildi.

Sonuçta ABD, istediğini elde etti: iyi bir maç, bazı güzel anlar ve eve yazacak kadar büyük bir felaket yaşanmadı. Şimdi sıra bir sonraki maçta ve asıl önemli olan da bu: Los Angeles'ta Paraguay ile oynanacak ve Dünya Kupası'nı başlatacak olan maç.

GOAL, Soldier Field'daki USMNT oyuncularını değerlendiriyor...

  • Antonee Robinson, USMNTGetty

    Kaleci ve Savunma

    Matt Freese (6/10):

    Havertz o kadar serbestti ki, golde yapabileceği hiçbir şey yoktu. İkinci yarının başında iyi bir kurtarış yaptı.

    Antonee Robinson (8/10):

    İlk yarıda skoru eşitleyen kesinlikle muhteşem bir gol attı. Defansif olarak Leroy Sane tarafından çok zorlandı, ancak genel olarak yapması gerekeni yaptı.

    Miles Robinson (4/10):

    Almanya'nın erken golünde yeterince iyi değildi ve biraz daha iyi olsa da, yine de bazı sallantılı anlar yaşadı. Şu anda pek güven verici değil.

    Tim Ream (6/10):

    Genel olarak çok iyiydi, ancak Almanya'nın ikinci golünde belki biraz daha hızlı olabilirdi. Baskı altında iyi paslar verdi ve Almanya ilk yarıda birçok kez denemesine rağmen hızı hiçbir zaman kullanılamadı.

    Alex Freeman (7/10):

    Özellikle topla oynarken birkaç çok parlak an yaşadı. Her oynadığında bu yeni rolüne daha da alışıyor.

    Sergino Dest (6/10):

    İlk yarının başında Folarin Balogun'un ortasına neredeyse ulaşıyordu. Topla oynarken her zamanki gibi tehlikeli anlar yaşattı.

    • Reklam
  • Malik Tillman, USMNTGetty

    Orta saha

    Weston McKennie (6/10):

    Bolca enerji ve çaba gösterdi, ancak her iki taraf için de maçı değiştirecek bir katkı yapamadı.

    Tyler Adams (5/10):

    Daha iyi maçlar çıkardı ve çıkaracaktır. İlk golde aptalca bir faul yaptı ve ikinci golde oyunun biraz gerisinde kaldı.

    Malik Tillman (7/10):

    Basınç seviyesi bir üst düzeydi ve bu da ABD için bazı iyi yarı fırsatlar yarattı. Bu performansı ile kesinlikle kendini kanıtladı.


  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Saldırı

    Christian Pulisic (7/10):

    Gol ya da asist yapamadı, ama çok, çok iyiydi. Gün boyu Almanya'yı rahatsız etti ve bunun için bazı sert fauller gördü. Muhtemelen bir golü hak etmişti ve dürüst olmak gerekirse, gol atma şansı da vardı, ancak hiçbiri sonuç vermedi.

    Folarin Balogun (6/10):

    Maçın başında bir fırsat yaratması iyi bir işti, ancak bunun dışında daha çok koşucu rolündeyken. Yine de, arkasındaki oyuncular genellikle onun koşularından faydalandı.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Gio Reyna (6/10):

    Kaleye bir şut attı, ancak zayıf bir şuttu.

    Auston Trusty (7/10):

    Almanların bir pozisyonunda iyi geri döndü. Bunun dışında olağanüstü bir şey yapmadı.

    Mark McKenzie (6/10):

    Topa sahip olmak için bolca fırsat buldu ve topu aldığında iyi oynadı.

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Maçın sonlarında bir pozisyonda son çizgide boşluk yarattı, ancak hakem düdüğünü çaldı.

    Joe Scally (7/10):

    Maçın sonlarında ceza sahası dışından attığı sert şutla neredeyse gol atıyordu.

    Tim Weah (6/10):

    Sağ kanattan neredeyse kaçacaktı ama tartışmalı bir faul kararı aldı. Maçın sonlarında Almanya'nın tepki gösterdiği bir faulle bir kavga başlattı ve bu da maçın sonunda küçük bir arbedeye yol açtı, ancak gerçekçi olmak gerekirse, bu maçtaki en kötü faulden çok uzaktı.

    Brenden Aaronson (7/10):

    Tek şansını iyi değerlendirdi, içeriye doğru kesip kaleciyi zor bir kurtarışa zorladı.

    Cristian Roldan (N/A):

    Yeterli top alamadığı için bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

    Max Arfsten (N/A):

    Yukarıdaki ile aynı.

    Ricardo Pepi (Yok):

    Birkaç kez topa dokundu. Ancak bir pozisyonda kaleciye baskı yaparak taç atışını zorladı.

    Mauricio Pochettino (7/10):

    Önce güvenlik. Pochettino, ilk 11'indeki oyunculara 60 dakika civarında süre verdi, bu da Dünya Kupası yaklaşırken iyi bir süre gibi görünüyor. Elbette istediği sonuç bu değildi, ancak hazırlık sürecine zarar verecek bir sonuç da değil.

Dünya Kupası
ABD crest
ABD
USA
Paraguay crest
Paraguay
PAR
Dünya Kupası
Almanya crest
Almanya
GER
Curacao crest
Curacao
CUW