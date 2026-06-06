CHICAGO -- Teorik olarak, veda maçlarının amacı hem iç hem de dış ortamda heyecan yaratmaktır. Görev basittir: sahaya çıkmak, moralleri yükseltmek ve bir sonraki maça hazır olarak oradan ayrılmak. Bu anlamda, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında muhteşem bir sevinç anı yaşatan ve bir an için kelimenin tam anlamıyla daha fazlasını bulmak için mücadele eden ABD Erkek Milli Takımı için görev başarıyla tamamlandı.

Antonee Robinson ilk yarıda muhteşem bir vole golü attı ve Soldier Field'daki seyircileri "Freebird" kutlamalarına sevk etti, ancak sonuçta bu, Dünya Kupası öncesi takımın son hazırlık maçında Almanya'ya 2-1 yenilmesinde yeterli olmadı. Bir bakıma ABD, tamamen önlenebilir iki golle gelen bu mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığına uğrayacaktır. Diğer yandan, bu sonuç gayet iyiydi; Senegal'i 3-2 yenerek bu süreci başlattıktan sonra, momentum kazanmaya yönelik güzel bir maçtı.

Başlangıçta, Mauricio Pochettino'nun takımı için kötü bir gün olacağı görünüyordu. Maçın daha ilk dakikasında, Almanya'nın öne geçmesine izin verdiler; Kai Havertz'in hem muhteşem hem de tamamen önlenebilir bir duran top vuruşuyla gol attı. Almanya, bu erken golle moral kazanmış gibi göründüğü için, ABD takımı birkaç dakika daha direnmek zorunda kaldı.

Ancak ABD, oyuna girmeyi başardı ve oldukça fazla gol şansı yarattı. 37. dakikada Robinson, ceza sahasının hemen dışından yazın en güzel golü adayı olacak bir vuruşla skoru eşitledi. Bundan sonra, USMNT atağa geçti ve Almanya, ilk yarıyı 1-1'lik skorla kapatabildiği için şanslıydı.

Bunu başardıkları için şükredecekler. 57. dakikada Almanya, Leroy Sane'nin USMNT savunmasını geçip ağları bulmasıyla maçın galibiyet golünü attı. Bu gol USMNT için kesinlikle bir darbe oldu, ancak büyük bir darbe değildi ve Cumartesi günkü deneyimi herhangi bir şekilde başarısızlığa dönüştürecek bir gol değildi.

Sonuçta ABD, istediğini elde etti: iyi bir maç, bazı güzel anlar ve eve yazacak kadar büyük bir felaket yaşanmadı. Şimdi sıra bir sonraki maçta ve asıl önemli olan da bu: Los Angeles'ta Paraguay ile oynanacak ve Dünya Kupası'nı başlatacak olan maç.

GOAL, Soldier Field'daki USMNT oyuncularını değerlendiriyor...