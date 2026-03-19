Almanya, İsviçre ve Gana maçları kadrosu: Julian Nagelsmann, Alman milli takımı için hangi oyuncuları kadroya çağırdı ve hangi DFB yıldızları kadroda yok?

Julian Nagelsmann, ilk iki milli maçta iki yeni oyuncu ve altı geri dönen oyuncuyla sahaya çıkacak. Bugün açıklanan 26 kişilik kadroda iki isim özellikle dikkat çekiyor: Lennart Karl ve Jonas Urbig ile milli takım teknik direktörü, iki Bayern yeteneğini doğrudan A milli takım kadrosuna yükseltiyor. Kadro ayrıca İngiltere Premier Ligi'nden milli oyuncular Pascal Groß, Kai Havertz ve Anton Stach ile güçlendiriliyor. Bunlara Antonio Rüdiger, Deniz Undav ve Josha Vagnoman da ekleniyor.
Bu oyuncular, son kadroya göre yeni katılan isimler:
- Kaleci:Jonas Urbig
- Defans: Antonio Rüdiger, Josha Vagnoman, Anton Stach, Pascal Groß
- Hücum: Deniz Undav, Lennart Karl, Kai Havertz
Diğerlerinin yanı sıra Finn Dahmen, Jonas Urbig'in yerine kadroda yer alıyor. Said El Mala da kadroda yer almıyor. Nagelsmann, son zamanlarda 1. FC Köln'de yeterince süre alamaması konusunda eleştirel açıklamalarda bulunmuştu.
Son kadroya kıyasla şu oyuncular kadroda yer almıyor:
- Kaleci: Finn Dahmen, Noah Atubolu
- Defans: Ridle Baku
- Hücum: Karim Adeyemi, Jonathan Burkardt, Nadiem Amiri, Said El Mala
Nagelsmann, hazırlık maçları kadrosunda orta saha yıldızı Jamal Musiala'yı da kadroya almadı. Musiala'nın mevcut sakatlık sorunları nedeniyle, FCB ve ilgili sağlık ekipleriyle görüşülerek 23 yaşındaki oyuncunun kadroya alınmaması kararı verildi. Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt ve Maximilian Beier de kadroda yer almıyor.