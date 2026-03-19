Almanya, İsviçre ve Gana maçları kadrosu: Julian Nagelsmann, Alman milli takımı için hangi oyuncuları kadroya çağırdı ve hangi DFB yıldızları kadroda yok?

Dünya Kupası'nın heyecanlı aşamasına girmeden önce Alman milli takımının son kadrosuna kimler girecek ve hangi DFB yıldızları evde kalmak zorunda kalacak? Spox size tüm cevapları veriyor.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, İsviçre'de (27 Mart) ve Gana'ya karşı (30 Mart) oynanacak Dünya Kupası hazırlık maçları için kadrosunu resmi olarak açıkladı.

  • Almanya, İsviçre ve Gana maçları kadrosu: Julian Nagelsmann, Alman milli takımı için hangi oyuncuları kadroya çağırdı ve hangi DFB yıldızları kadroda yok?

    Julian Nagelsmann, ilk iki milli maçta iki yeni oyuncu ve altı geri dönen oyuncuyla sahaya çıkacak. Bugün açıklanan 26 kişilik kadroda iki isim özellikle dikkat çekiyor: Lennart Karl ve Jonas Urbig ile milli takım teknik direktörü, iki Bayern yeteneğini doğrudan A milli takım kadrosuna yükseltiyor. Kadro ayrıca İngiltere Premier Ligi'nden milli oyuncular Pascal Groß, Kai Havertz ve Anton Stach ile güçlendiriliyor. Bunlara Antonio Rüdiger, Deniz Undav ve Josha Vagnoman da ekleniyor.

    Bu oyuncular, son kadroya göre yeni katılan isimler:

    • Kaleci:Jonas Urbig
    • Defans: Antonio Rüdiger, Josha Vagnoman, Anton Stach, Pascal Groß
    • Hücum: Deniz Undav, Lennart Karl, Kai Havertz

    Diğerlerinin yanı sıra Finn Dahmen, Jonas Urbig'in yerine kadroda yer alıyor. Said El Mala da kadroda yer almıyor. Nagelsmann, son zamanlarda 1. FC Köln'de yeterince süre alamaması konusunda eleştirel açıklamalarda bulunmuştu.

    Son kadroya kıyasla şu oyuncular kadroda yer almıyor: 

    • Kaleci: Finn Dahmen, Noah Atubolu
    • Defans: Ridle Baku
    • Hücum: Karim Adeyemi, Jonathan Burkardt, Nadiem Amiri, Said El Mala

    Nagelsmann, hazırlık maçları kadrosunda orta saha yıldızı Jamal Musiala'yı da kadroya almadı. Musiala'nın mevcut sakatlık sorunları nedeniyle, FCB ve ilgili sağlık ekipleriyle görüşülerek 23 yaşındaki oyuncunun kadroya alınmaması kararı verildi. Niclas Füllkrug, Tim Kleindienst, Angelo Stiller, Maximilian Mittelstädt ve Maximilian Beier de kadroda yer almıyor.

    DFB Takımı: Alman Milli Takımı kadrosu

    PozisyonOyuncuKulüp
    KaleciOliver BaumannTSG Hoffenheim
    KaleciAlexander NübelVfB Stuttgart
    KaleciJonas UrbigFC Bayern Münih
    DefansWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefansNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefansPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefansJoshua KimmichFC Bayern Münih
    DefansAleksandar PavlovicFC Bayern Münih
    DefansDavid RaumRB Leipzig
    DefansAntonio RüdigerReal Madrid
    DefansNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefansAnton StachLeeds United
    DefansJonathan TahFC Bayern Münih
    DefansMalick ThiawNewcastle United
    DefansJosha VagnomanVfB Stuttgart
    OfansifLeon GoretzkaFC Bayern Münih
    OfansifSerge GnabryFC Bayern Münih
    OfansifKai HavertzArsenal
    OfansifLennart KarlFC Bayern Münih
    OfansifJamie LewelingVfB Stuttgart
    HücumFelix NmechaBorussia Dortmund
    HücumLeroy SanéGalatasaray İstanbul
    OfansifKevin SchadeFC Brentford
    HücumDeniz UndavVfB Stuttgart
    OfansifFlorian WirtzFC Liverpool
    OfansifNick WoltemadeNewcastle United

  • Almanya'nın İsviçre ve Gana maçları kadrosu: Canlı yayın

    İsviçre'deki hazırlık maçı RTL'de canlı olarak ve RTL+'da internet üzerinden yayınlanacak. Gana ile oynanacak ev sahibi maçı ise ARD tarafından ücretsiz televizyonda ve medya kütüphanesinde yayınlanacak. 

    Dünya Kupası sırasında da kamu yayıncıları ön eleme maçlarını paylaşacak: Curaçao ve Ekvador ile oynanacak maçlar ARD'de, Fildişi Sahili ile oynanacak maç ise ZDF'de yayınlanacak. Hiçbir maçı kaçırmak istemeyenler için: MagentaTV, turnuvanın tüm maçlarını yayınlayacak.

  • Almanya, İsviçre ve Gana maçları kadrosu: Alman Milli Takımı'nın önemli tarihleri ve maç yayınları hakkında genel bilgi

    TarihSaatTarihYerYayın
    27 Mart20.45İsviçre ile Dünya Kupası hazırlık maçıBaselRTL, RTL+
    30 Mart20.45Gana ile Dünya Kupası hazırlık maçıStuttgartARD, ARD Mediatheque
    31 Mayıs20.45Finlandiya ile Dünya Kupası hazırlık maçıMainzZDF, ZDF Mediatheki
    2 Haziran Chicago'daki antrenman kampına hareketFrankfurt-
    6 Haziran20.30ABD ile Dünya Kupası hazırlık maçıChicagoRTL, RTL+
    8 Haziran Dünya Kupası konaklama yerine taşınma (Winston-Salem'deki The Graylyn Estate)Kuzey Carolina-
    14 Haziran19.00Curaçao ile Dünya Kupası grup maçıHoustonARD, MagentaTV, ARD Mediatheque
    20 Haziran22.00Fildişi Sahili ile Dünya Kupası grup maçıTorontoZDF, MagentaTV, ZDF Mediatheque
    25 Haziran22.00Ekvador ile Dünya Kupası grup maçıEast RutherfordARD, MagentaTV, ARD Medya Arşivi
