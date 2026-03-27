Almanya, İsviçre maçının resmi kadrosu: Gizemcilik artık yeter! Julian Nagelsmann, maç için (neredeyse) tüm ilk on birini açıkladı

Dünya Kupası kadrosunun son halinin açıklanmasından önceki son bir önceki hazırlık maçı: Almanya, Cuma günü İsviçre ile karşılaşacak. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın hangi kadroya güveneceğini sizlere açıklıyoruz – çoğu pozisyonu kendisi zaten açıklamıştı.

Artık heyecan doruk noktasına ulaşıyor! 27 Mart Cuma günü, Alman milli takımı İsviçre ile karşılaşacak; bu, Mayıs ayında yapılacak kadro açıklamasından önceki iki hazırlık maçından biri. St. Jakob Park (Basel) stadyumunda oynanacak maçın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

Peki, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann kadroda hangi oyuncuları bulunduruyor? Ve kimler ilk 11'de yer alacak? Bu makalede tüm bunları öğreneceksiniz!

  • Almanya, İsviçre maçında sahaya çıkacak resmi kadro: Julian Nagelsmann, Alman milli takımını böyle oynatıyor

    Milli takım teknik direktörü, bu son hazırlık maçları serisinde bazı oyunculardan yoksun kalacak. Jamal Musiala'nın kadroda yer almayacağı çok önceden belliydi; kadro açıklamasının ardından önce Aleksandar Pavlovic ve Felix Nmecha, son olarak da Jamie Leweling ve kaleci Jonas Urbig kadrodan çekildi. Nagelsmann, Pavlovic ve Nmecha'nın yerine Angelo Stiller ve Chris Führich'i, Urbig'in yerine ise Augsburg'lu Finn Dahmen'i kadroya dahil etti.

    Şimdi ise sahada yer alacak oyunculara geçelim. Son zamanlarda DFB takımı çoğunlukla 4-2-3-1 dizilişiyle oynadı, İsviçre milli takımı karşısında da durum böyle olacak.

    Kaleci konusunda durum net: Oliver Baumann, Almanya'nın bir numaralı kalecisi olarak kaleyi koruyacak. Dörtlü savunmada Joshua Kimmich sağ kanatta yer alacak; her iki pozisyonu da milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann Perşembe akşamı düzenlediği basın toplantısında doğruladı. 

    Sol kanatta David Raum, Frankfurt'un genç oyuncusu Nathaniel Brown'a tercih edildi. Merkez savunmada Jonathan Tah ve Nico Schlotterbeck oynayacak. Takıma geri dönen Antonio Rüdiger şimdilik yedek kulübesinde yer alacak. Rüdiger, yedek kulübesinden de "elinden gelenin en iyisini yapacağını" garanti etti. Sol kanatta David Raum oynayacak. Nagelsmann, savunmada "iyi bir his ve istikrara ihtiyacımız var" dedi.

    Nmecha ve Pavlovic'in ayrılmasıyla iki orta saha oyuncusu eksikliği ortaya çıktığı için, FC Bayern Münih'ten Leon Goretzka ilk 11'de yer alacak. Pavlovic'in orta sahadaki "klonu" ise Angelo Stiller olacak. Sonradan kadroya dahil edilen Stuttgartlu oyuncu, Dünya Kupası kadrosuna girmek için kendini kanıtlaması gereken oyunculardan biri. Florian Wirtz ve muhtemelen Nick Woltemade'nin yanında hücumda Musiala'nın rolünü Serge Gnabry üstlenecek, maçın ilerleyen dakikalarında Karl da ilk kez forma giymeyi umut edebilir.

    Nagelsmann, 18 yaşındaki oyuncunun "antrenmanlarda çok dikkat çektiğini" belirterek, "ondan çok olumlu etkilendim ve bu heyecanın başına vurduğu izlenimini hiç almadım" dedi. Geriye 9 numara pozisyonu kalıyor ve Nagelsmann bu konuda da önceki akşam kararını vermişti: geri dönen Kai Havertz. "O, bu pozisyonda bize çok fayda sağlayacak, son derece iyi bir oyuncu."

    Daha ileride Florian Wirtz merkezde başlayacak, kanatta ise Leweling'in sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da pek de parlak bir performans sergileyemeyen Leroy Sane ilk 11'de yer alacak. Üçüncü isim ise Serge Gnabry. Forvette Kai Havertz, Deniz Undav'a tercih edilecek.

    Almanya'nın resmi kadrosu: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Sane, Wirtz, Gnabry – Havertz

    • Reklam

  • Almanya, hazırlık maçı: İsviçre, DFB takımı karşısında şöyle sahaya çıkacak

    İsviçre milli takımı son zamanlarda çoğunlukla 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkıyordu; ancak arka arkaya beş maç kazanmış olmalarına rağmen, DFB takımına karşı da 4-2-3-1 dizilişiyle başlayacak olmaları şaşırtıcı. 

    Kaleyi yine Gregor Kobel koruyacak, önünde ise Silvan Widmer ve Ricardo Rodriguez'in kanatlarda, Nico Elvedi ve Manuel Akanji'nin merkezde yer aldığı dörtlü savunma dizilişi öngörülüyor. 

    Granit Xhaka her zamanki gibi orta sahada oyunu yönetecek, Remo Freuler ise onun yanında yer alacak. Peki ya forvette? Dan Ndoye, Fabian Rieder ve Ruben Vargas hücum hattını oluşturacak; Breel Embolo ise tek forvet olarak görev yapacak. 

    İsviçre'nin resmi kadrosu: Kobel - Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez - Xhaka, Freuler - Ndoye, Rieder, Vargas - Embolo

  • İsviçre - Almanya: DFB milli takımının hazırlık maçı canlı TV yayını ve canlı yayın

    Yarınki maç, RTL kanalında tamamen ücretsiz olarak yayınlanacak. Saat 20.15'te bu ücretsiz yayın yapan kanal ön haberlere başlayacak; sunucu Florian König ve uzman Lothar Matthäus sizi orada karşılayacak. Wolff-Christoph Fuss ise maçın yorumcusu olacak.

    Bu muhteşem maç çevrimiçi olarak da izlenebilecek, ancak RTL+ üzerinden canlı yayın ücretli olacak. 

  • İsviçre - Almanya: DFB milli takımının hazırlık maçı, SPOX'un canlı skor servisinde

    Alternatif olarak, maçı elbette bizden de takip edebilirsiniz – her zamanki gibi, DFB milli takımının bu uluslararası maçını sizin için baştan sona canlı olarak aktaracağız!

    Maçın başlamasından yaklaşık bir saat önce, resmi kadroların da yer aldığı canlı skor güncellemesini burada bulabilirsiniz!

    İsviçre - Almanya: DFB milli takımının hazırlık maçı hakkında en önemli bilgiler

    • Maç: İsviçre - Almanya
    • Yarışma: Hazırlık maçı
    • Tarih: 27 Mart 2026
    • Saat: 20.45
    • Yer: St. Jakob Park, Basel (İsviçre)
    • TV: RTL
    • Canlı yayın: RTL+
    • Canlı skor: SPOX

  • Almanya, kadro: Julian Nagelsmann, İsviçre ile oynanacak hazırlık maçı için şu oyuncuları kadroya çağırdı

    No.OyuncuTakım
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stuttgart
    13Deniz UndavVfB Stuttgart
    14Chris FührichVfB Stuttgart
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stuttgart
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht Frankfurt
    19Leroy SanéGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Jonas UrbigFC Bayern
    22David RaumRB Leipzig
    23Josha VagnomanVfB Stuttgart
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle


