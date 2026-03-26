Almanya, İsviçre maçında muhtemel kadro: Julian Nagelsmann, Alman milli takımının pek çok pozisyonunda kararını vermiş durumda

Milli takım teknik direktörü, bu son hazırlık maçları serisinde bazı oyunculardan yoksun kalacak. Jamal Musiala'nın kadroda olmayacağı çok önceden belliydi; kadro açıklamasının ardından önce Aleksandar Pavlovic ve Felix Nmecha, son olarak da Jamie Leweling ve kaleci Jonas Urbig kadrodan çekildi. Nagelsmann, Pavlovic ve Nmecha'nın yerine Angelo Stiller ve Chris Führich'i, Urbig'in yerine ise Augsburg'lu Finn Dahmen'i kadroya dahil etti.

Şimdi ise sahada yer alması beklenen oyunculara geçelim. Son zamanlarda DFB takımı çoğunlukla 4-2-3-1 dizilişiyle oynadı, muhtemelen İsviçre milli takımı karşısında da bu diziliş tercih edilecek.

Kaleci konusunda durum net: Oliver Baumann, Almanya'nın bir numarası olarak kaleyi koruyacak. Dörtlü savunmada Joshua Kimmich sağ kanatta yer alacak; her iki pozisyonu da milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann Perşembe akşamı düzenlediği basın toplantısında doğruladı.

Sol kanatta David Raum, Frankfurt'un genç oyuncusu Nathaniel Brown'a tercih edildi. Nagelsmann'a göre, savunmanın merkezinde Jonathan Tah ve Nico Schlotterbeck oynayacak. Takıma geri dönen Antonio Rüdiger şimdilik yedek kulübesinde yer alacak. Rüdiger, yedek kulübesinden de "elinden gelenin en iyisini yapacağını" garanti etti. Nagelsmann, savunmada "iyi bir his ve istikrara ihtiyacımız var" dedi.

Nmecha ve Pavlovic'in ayrılmasıyla iki orta saha oyuncusu eksik kaldığı için, FC Bayern München'den Leon Goretzka ilk 11'de yer alacak. Pavlovic'in orta sahadaki "klonu" ise Angelo Stiller olacak. Sonradan kadroya dahil edilen Stuttgartlu oyuncu, Dünya Kupası kadrosuna girmek için kendini kanıtlaması gereken oyunculardan biri. Florian Wirtz ve muhtemelen Nick Woltemade'nin yanında hücumda Musiala'nın rolünü Serge Gnabry üstlenecek, maçın ilerleyen dakikalarında Karl da ilk kez forma giymeyi umut edebilir.

Nagelsmann, 18 yaşındaki oyuncunun "antrenmanlarda çok dikkat çektiğini" belirterek, "ondan çok olumlu etkilendim ve bu heyecanın başına vurduğu izlenimini hiç almadım" dedi. Geriye 9 numara pozisyonu kalıyor ve Nagelsmann bu konuda da önceki akşam kararını vermişti: geri dönen Kai Havertz. "O, bu pozisyonda bize çok iyi gelecek, son derece iyi bir oyuncu."

Daha ileride Florian Wirtz merkezde başlayacak, kanatta ise Leweling'in sakatlığı nedeniyle Newcastle'da formda olmayan Nick Woltemade'nin ilk 11'de yer alma şansı yüksek. Üçüncü isim ise Serge Gnabry olacak. Forvette ise Nagelsmann, Deniz Undav yerine Kai Havertz'i tercih edecek.

Almanya'nın muhtemel kadrosu: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Woltemade, Wirtz, Gnabry – Havertz