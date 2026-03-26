Almanya, İsviçre maçında muhtemel kadro: Julian Nagelsmann, Alman milli takımının pek çok pozisyonunda kararını vermiş durumda

Dünya Kupası kadrosunun son belirlenmesi öncesindeki sondan bir önceki hazırlık maçı: Almanya, Cuma günü İsviçre ile karşılaşacak. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın hangi kadroya güvenebileceğini sizlere açıklıyoruz – çoğu pozisyonu kendisi zaten açıklamıştı.

Artık heyecan doruk noktasına ulaşıyor! 27 Mart Cuma günü, Alman milli takımı İsviçre ile karşılaşacak; bu, Mayıs ayında yapılacak kadro açıklamasından önceki iki hazırlık maçından biri. St. Jakob Park (Basel) stadyumunda oynanacak maçın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

Peki, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann kadroda hangi oyuncuları bulunduruyor? Ve kimler ilk 11'de yer alabilir? Bu makalede tüm bunları öğreneceksiniz!

  • Almanya, İsviçre maçında muhtemel kadro: Julian Nagelsmann, Alman milli takımını bu şekilde sahaya sürebilir

    Milli takım teknik direktörü, bu son hazırlık maçları serisinde bazı oyunculardan yoksun kalacak. Jamal Musiala'nın kadroda olmayacağı çok önceden belliydi; kadro açıklamasının ardından önce Aleksandar Pavlovic ve Felix Nmecha, son olarak da Jamie Leweling ve kaleci Jonas Urbig kadrodan çekildi. Nagelsmann, Pavlovic ve Nmecha'nın yerine Angelo Stiller ve Chris Führich'i, Urbig'in yerine ise Augsburg'lu Finn Dahmen'i kadroya dahil etti.

    Şimdi ise sahada yer alması beklenen oyunculara geçelim. Son zamanlarda DFB takımı çoğunlukla 4-2-3-1 dizilişiyle oynadı, muhtemelen İsviçre milli takımı karşısında da bu diziliş tercih edilecek.

    Kaleci konusunda durum net: Oliver Baumann, Almanya'nın bir numarası olarak kaleyi koruyacak. Dörtlü savunmada Joshua Kimmich sağ kanatta yer alacak; her iki pozisyonu da milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann Perşembe akşamı düzenlediği basın toplantısında doğruladı. 

    Sol kanatta David Raum, Frankfurt'un genç oyuncusu Nathaniel Brown'a tercih edildi. Nagelsmann'a göre, savunmanın merkezinde Jonathan Tah ve Nico Schlotterbeck oynayacak. Takıma geri dönen Antonio Rüdiger şimdilik yedek kulübesinde yer alacak. Rüdiger, yedek kulübesinden de "elinden gelenin en iyisini yapacağını" garanti etti. Sol kanatta David Raum oynayacak. Nagelsmann, savunmada "iyi bir his ve istikrara ihtiyacımız var" dedi.

    Nmecha ve Pavlovic'in ayrılmasıyla iki orta saha oyuncusu eksik kaldığı için, FC Bayern München'den Leon Goretzka ilk 11'de yer alacak. Pavlovic'in orta sahadaki "klonu" ise Angelo Stiller olacak. Sonradan kadroya dahil edilen Stuttgartlu oyuncu, Dünya Kupası kadrosuna girmek için kendini kanıtlaması gereken oyunculardan biri. Florian Wirtz ve muhtemelen Nick Woltemade'nin yanında hücumda Musiala'nın rolünü Serge Gnabry üstlenecek, maçın ilerleyen dakikalarında Karl da ilk kez forma giymeyi umut edebilir.

    Nagelsmann, 18 yaşındaki oyuncunun "antrenmanlarda çok dikkat çektiğini" belirterek, "ondan çok olumlu etkilendim ve bu heyecanın başına vurduğu izlenimini hiç almadım" dedi. Geriye 9 numara pozisyonu kalıyor ve Nagelsmann bu konuda da önceki akşam kararını vermişti: geri dönen Kai Havertz. "O, bu pozisyonda bize çok iyi gelecek, son derece iyi bir oyuncu."

    Daha ileride Florian Wirtz merkezde başlayacak, kanatta ise Leweling'in sakatlığı nedeniyle Newcastle'da formda olmayan Nick Woltemade'nin ilk 11'de yer alma şansı yüksek. Üçüncü isim ise Serge Gnabry olacak. Forvette ise Nagelsmann, Deniz Undav yerine Kai Havertz'i tercih edecek.

    Almanya'nın muhtemel kadrosu: Baumann – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum – Stiller, Goretzka – Woltemade, Wirtz, Gnabry – Havertz

  • Almanya, hazırlık maçı: İsviçre, DFB takımı karşısında şu kadroyla sahaya çıkabilir

    İsviçre milli takımı son zamanlarda çoğunlukla 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıktı; üst üste beş maç kazandıkları göz önüne alındığında, DFB takımı karşısında da muhtemelen aynı dizilişi kullanacaklardır. 

    Kaleci pozisyonunda yine Gregor Kobel'in yer alması bekleniyor; onun önünde ise Silvan Widmer ve Ricardo Rodriguez'in kanatlarda, Nico Elvedi ve Manuel Akanji'nin merkezde yer alacağı dörtlü bir savunma dizilişi muhtemel görünüyor. 

    Granit Xhaka her zamanki gibi orta sahada oyunu yönetecek, son maçlarda Denis Zakaria ve Djibril Sow ona destek olmuştu. Peki ya forvette? Dan Ndoye ve Ruben Vargas kanatlarda yer alabilir, Breel Embolo ise forvet olarak görev yapabilir. Noah Okafor veya Fabian Rieder'in de forma giymesi olası. 

    İsviçre'nin muhtemel kadrosu: Kobel – Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez – Zakaria, Xhaka, Sow – Ndoye, Embolo, Vargas

  • İsviçre - Almanya: DFB milli takımının hazırlık maçı canlı TV yayını ve canlı yayın

    Yarınki maç, RTL kanalında tamamen ücretsiz olarak yayınlanacak. Saat 20.15'te bu ücretsiz yayın yapan kanal ön haberlere başlayacak; sunucu Florian König ve uzman Lothar Matthäus sizi orada karşılayacak. Wolff-Christoph Fuss ise maçın yorumcusu olacak.

    Bu muhteşem maç çevrimiçi olarak da izlenebilecek, ancak RTL+ üzerinden canlı yayın ücretli olacak. 

  • İsviçre - Almanya: DFB milli takımının hazırlık maçı, SPOX'un canlı skor servisinde

    Alternatif olarak, maçı elbette bizden de takip edebilirsiniz – her zamanki gibi, DFB milli takımının bu uluslararası maçını sizin için baştan sona canlı olarak aktaracağız!

    Maçın başlamasından yaklaşık bir saat önce, resmi kadroların da yer aldığı canlı skor güncellemesini burada bulabilirsiniz!

  • İsviçre - Almanya: DFB milli takımının hazırlık maçı hakkında en önemli bilgiler

    • Maç: İsviçre - Almanya
    • Yarışma: Hazırlık maçı
    • Tarih: 27 Mart 2026
    • Saat: 20.45
    • Yer: St. Jakob Park, Basel (İsviçre)
    • TV: RTL
    • Canlı yayın: RTL+
    • Canlı skor: SPOX

  • Almanya, kadro: Julian Nagelsmann, İsviçre ile oynanacak hazırlık maçı için şu oyuncuları kadroya çağırdı

    No.OyuncuTakım
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stuttgart
    13Deniz UndavVfB Stuttgart
    14Chris FührichVfB Stuttgart
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stuttgart
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht Frankfurt
    19Leroy SanéGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Jonas UrbigFC Bayern
    22David RaumRB Leipzig
    23Josha VagnomanVfB Stuttgart
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle


