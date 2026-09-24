A Ligi'nde 2. Grup'taki Uluslar Ligi karşılaşması büyük bir merakla bekleniyordu; bu maç, Jurgen Klopp'un Almanya'nın başındaki ilk maçı ve Xavi Hernandez'in Hollanda teknik direktörü olarak ilk sınavıydı.

Ancak merakla beklenen taktik savaşı, kondisyon kaynaklı darbelerle hemen sekteye uğradı. Sky Sport Germany'ye göre Jamal Musiala, ısınma sırasında uyluğunda bir sorun hissetti ve bunun üzerine son anda değişiklik yapılarak yerine Nadiem Amiri oyuna girdi. Arsenal forveti Kai Havertz'in, bu sezon Premier League'de çıktığı beş maçta iki gol atmış olan oyuncunun, kas problemi yaşamasıyla durum daha da kötüleşti. Haberlerde şu ifadeler yer aldı: "Kai Havertz için her şey BİTTİ! Bandaj yapılıyor ve OYUNDAN ÇIKIYOR!" Yerine, A milli takım seviyesindeki ilk maçına çıkan Younes Ebnoutalib girdi.



