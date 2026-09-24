AFP
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Almanya ile Hollanda arasındaki Uluslar Ligi maçında Kai Havertz ve Brian Brobbey için sakatlık kabusu
Klopp ve Xavi'nin ilk maçları sakatlıkların gölgesinde kaldı
A Ligi'nde 2. Grup'taki Uluslar Ligi karşılaşması büyük bir merakla bekleniyordu; bu maç, Jurgen Klopp'un Almanya'nın başındaki ilk maçı ve Xavi Hernandez'in Hollanda teknik direktörü olarak ilk sınavıydı.
Ancak merakla beklenen taktik savaşı, kondisyon kaynaklı darbelerle hemen sekteye uğradı. Sky Sport Germany'ye göre Jamal Musiala, ısınma sırasında uyluğunda bir sorun hissetti ve bunun üzerine son anda değişiklik yapılarak yerine Nadiem Amiri oyuna girdi. Arsenal forveti Kai Havertz'in, bu sezon Premier League'de çıktığı beş maçta iki gol atmış olan oyuncunun, kas problemi yaşamasıyla durum daha da kötüleşti. Haberlerde şu ifadeler yer aldı: "Kai Havertz için her şey BİTTİ! Bandaj yapılıyor ve OYUNDAN ÇIKIYOR!" Yerine, A milli takım seviyesindeki ilk maçına çıkan Younes Ebnoutalib girdi.
- Getty Images Sport
Brobbey ilk yarıdaki sakatlar arasına katıldı
Hollanda da bugün yıkıcı bir darbe aldı; Sunderland forveti Brian Brobbey, arka adalesini tutarak yere yığıldı. Sunderland, Premier League'de onlar adına üç gol kaydeden hücum oyuncusuna büyük ölçüde bel bağlamıştı, ancak onun gecesi erken sona erdi. Brobbey'nin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyması, Xavi ve Hollanda teknik ekibi için büyük bir endişe kaynağı olacak ve beklenmedik derecede sert geçen ilk yarıya bir yenisini ekleyecek.
Nmecha, Hollanda öfkesinin ortasında vurdu
Brobbey'nin sahada tedaviye ihtiyaç duymasının yarattığı kaosun ortasında Almanya oyunu sürdürmeyi tercih etti ve 32. dakikada bunu hemen avantaja çevirerek skoru açtı. Joshua Kimmich sağ kanada çapraz bir pas gönderdi ve bu sayede Treu ceza sahasına yerden bir orta yaptı. Karim Adeyemi ön direkte ilk fırsatı değerlendiremedi, ancak Lukas Nmecha zamanlamayı mükemmel ayarlayarak açılış golünü kaydetti ve Almanya'nın devre arasına 1-0 üstün girmesini sağladı. Oyunun devam ettirilmesine yönelik tartışmalı karar, Virgil van Dijk'ı adeta çileden çıkardı ve maç yeniden başlamadan önce oyuncular arasında küçük çaplı arbede yaşandı.
- Getty Images Sport
Sakat yıldızlar için sırada ne var?
Arsenal ve Sunderland'ın sağlık ekipleri, önümüzdeki günlerde Havertz ile Brobbey'nin son durum değerlendirmelerinin sonuçlarını endişeyle bekleyecek. Bu arada Klopp ve Xavi, ikinci yarıda taktik planlarını sürdürebilmek için eksik kadrolarını yeniden düzenlemek zorunda kalacak. Hollanda ise bugün yeni teknik direktörüyle hayal kırıklığı yaratan bir açılış yenilgisinden kaçınmak için çaresizce beraberlik golü arayacak.
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