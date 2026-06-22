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Almanya için kabus gibi bir darbe: Kilit oyuncu, ayak bileği bağ yaralanması nedeniyle 2026 Dünya Kupası’nın geri kalanında forma giyemeyecek
Almanya, savunma alanında büyük bir darbe aldı
Almanya’nın eleme turlarına yönelik hazırlıkları, Schlotterbeck’in sakatlığı nedeniyle darbe aldı. Sky Sport’un haberine göre, yapılan MR tetkikleri sonucunda Borussia Dortmund’lu savunma oyuncusunun sol ayak bileğinde medial bağ yırtığı olduğu doğrulandı; bu sakatlığın onu en az iki ay sahalardan uzak tutması bekleniyor. 29 kez milli forma giyen oyuncu, Almanya’nın Fildişi Sahili’ni 2-1 yendiği maçta bu sakatlığı geçirdi.
Schlotterbeck ilk olarak tedavi gördü ve oyuna devam etmeye çalıştı, ancak maçı tamamlayamadı ve sorunun ciddiyeti anlaşıldıktan sonra devre arasında oyundan çıkarıldı. Teşhis, sakatlığın daha hafif olduğu yönündeki umutları sona erdirdi ve Almanya'yı turnuvanın geri kalanında en önemli savunma oyuncularından birinden mahrum bıraktı.
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Almanya'nın savunmasının önemli bir parçası eksik
Schlotterbeck, Jonathan Tah ile birlikte Nagelsmann’ın savunma hattının kilit isimlerinden biri haline gelmişti. Savunmadan oyun kurma yeteneği ve sol kanatta sağladığı denge, Almanya’ya grup aşamasının ilk iki maçında önemli bir taktiksel seçenek sunmuştu. Deniz Undav’ın attığı iki gol, Fildişi Sahili karşısında 2-1’lik galibiyeti garantilese de, kutlamalar takımın en güvenilir oyuncularından birinin sakatlığı nedeniyle gölgelendi.
Nagelsmann, Real Madrid’in yıldızına yöneliyor
Schlotterbeck’in sakatlığı nedeniyle Nagelsmann, devre arasında Antonio Rüdiger’i oyuna aldı. Kendi sakatlığı nedeniyle son dönemde Schlotterbeck-Tah ikilisine ilk 11'deki yerini kaptıran Real Madrid'li savunma oyuncusu, artık turnuvanın geri kalanında ilk 11'deki yerini geri almaya hazır görünüyor. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Nagelsmann, tecrübeli stoperin profesyonelliğini övdü. Nagelsmann, "Antonio iyi oynadı, çok konsantreydi," dedi.
- Getty Images Sport
Almanya hızlı bir şekilde uyum sağlamalıdır
Nagelsmann, Almanya’nın Ekvador ile oynayacağı son grup maçı ve 29 Haziran’da yapılacak son 32 turu maçı öncesinde savunmasını yeniden düzenleme zorluğuyla karşı karşıya. Hataların belirleyici olabileceği turnuvanın bu aşamasında Almanya’nın, Rüdiger ve savunma hattının geri kalanının hızlı bir şekilde uyum sağlamasına ihtiyacı olacak.
Bu arada Schlotterbeck, Dortmund'a dönmeden önce Almanya'nın sağlık ekibi gözetiminde rehabilitasyon sürecinin ilk aşamalarına başlayacak. Almanya'nın Dünya Kupası zaferi yolundaki mücadelesi devam ediyor, ancak artık savunmasının en önemli isimlerinden birini yitirmiş durumda.