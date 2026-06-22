Almanya için kabus gibi bir darbe: Kilit oyuncu, ayak bileği bağ yaralanması nedeniyle 2026 Dünya Kupası’nın geri kalanında forma giyemeyecek

Almanya’nın eleme turlarına yönelik hazırlıkları, Schlotterbeck’in sakatlığı nedeniyle darbe aldı. Sky Sport’un haberine göre, yapılan MR tetkikleri sonucunda Borussia Dortmund’lu savunma oyuncusunun sol ayak bileğinde medial bağ yırtığı olduğu doğrulandı; bu sakatlığın onu en az iki ay sahalardan uzak tutması bekleniyor. 29 kez milli forma giyen oyuncu, Almanya’nın Fildişi Sahili’ni 2-1 yendiği maçta bu sakatlığı geçirdi.

Schlotterbeck ilk olarak tedavi gördü ve oyuna devam etmeye çalıştı, ancak maçı tamamlayamadı ve sorunun ciddiyeti anlaşıldıktan sonra devre arasında oyundan çıkarıldı. Teşhis, sakatlığın daha hafif olduğu yönündeki umutları sona erdirdi ve Almanya'yı turnuvanın geri kalanında en önemli savunma oyuncularından birinden mahrum bıraktı.