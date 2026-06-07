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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Muhammad Zaki

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Almanya için felaket! Lennart Karl, Dünya Kupası kadrosundan çıktı; takım arkadaşı, Bayern yıldızının nasıl korkunç bir sakatlık geçirdiğini anlattı

L. Karl
Almanya
Dünya Kupası
D. Undav
Bayern Münih
Bundesliga

Almanya, 2026 Dünya Kupası öncesinde Bayern Münih'in genç yıldızı Lennart Karl'ın turnuvada yer alamayacağı haberinin gelmesiyle büyük bir darbe aldı. 18 yaşındaki oyuncunun hayalleri, Almanya'nın ABD ile oynayacağı hazırlık maçı öncesindeki son antrenman sırasında suya düştü ve Julian Nagelsmann acil bir yedek bulmak zorunda kaldı. Takım arkadaşı Deniz Undav daha sonra bu korkunç talihsizliği ayrıntılı olarak anlattı.

  • Undav, felaketin yaşandığı anı anlatıyor

    Almanya'nın ABD'yi 2-1 mağlup ettiği maçın ardından karışık bölgede konuşan Stuttgart'ın yıldızı Undav, Karl'ın yere düştüğü anı ilk elden anlattı. Sakatlık, takımın hazırlıklarının son aşamalarında meydana geldi ve aslında son hazırlık maçı olması gereken karşılaşmanın üzerine bir gölge düşürdü.

    Undav, Sky Sport'a "Son antrenmanın son hareketinde, bir şut sırasında oldu" dedi. "Oraya dokunduğunda, 'tamam, burada bir sorun var' diye anladık. Sonucu öğrendiğimizde, doğal olarak çocuk için çok üzüldük."

    "O harika bir çocuk, elinden gelenin en iyisini yapıyor ve önünde parlak bir gelecek var. Bu büyük turnuvaya katılmayı çok isterdi, ama ne yazık ki bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Böyle şeyler olur. Ona en iyi dileklerimizi sunuyoruz. O bizi evinden destekliyor ve biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

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  • Lennart KarlGetty Images

    "Gözyaşları akmaya başladı"

    Bazı haberlerde sakatlığın bireysel bir antrenman sırasında meydana geldiği öne sürülse de, Nagelsmann bunun bir takım antrenmanı sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Teknik direktör, 18 yaşındaki oyuncunun durumun ciddiyetini fark eder etmez "gözyaşlarının akmaya başladığını" belirtti. Nagelsmann, Bayern'in kanat oyuncusunun muhtemelen dört ila altı hafta sahalardan uzak kalacağını doğruladı.

    Kas demeti yırtığı teşhisi, Münih'te geçirdiği çıkış sezonunun ardından A takım kadrosuna girmeyi başaran genç oyuncu için acı bir kader. Almanya milli takımı çoktan Kuzey Amerika'ya gitmiş durumda, ancak Karl rehabilitasyonuna hemen başlamak için Avrupa'ya geri dönmek zorunda kaldı ve yaz tatili daha başlamadan sona erdi.

  • Bayern'in genç yıldızından duygusal açıklama

    Sosyal medyaya başvurarak yaşadığı büyük hayal kırıklığını dile getiren genç oyuncu, üzüntüsünü gizlemedi. Güçlü bir ilk sezonun ardından Nagelsmann’ın planlarına girmeyi başaran çok yönlü forvet için, son aşamada dünyanın en büyük sahnesini kaçırmak kabullenmesi zor bir durum oldu.

    Genç oyuncu Instagram'da "Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum" dedi. "Dünya Kupası'na hazır olmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ne yazık ki, sakatlıklar genellikle en kötü anda ortaya çıkıyor. Takımıma bol şans diliyorum ve her an onları destekleyeceğim. Daha güçlü geri döneceğim, söz veriyorum. Harika mesajlarınız için teşekkürler! Bol şans, @dfb_team!"


  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    Ouedraogo acil durum yedeği olarak kadroya çağrıldı

    26 kişilik kadrosundaki boşluğu doldurmak için Nagelsmann, RB Leipzig'in 20 yaşındaki yeteneği Assan Ouedraogo'yu kadroya çağırmak üzere hızlı bir hamle yaptı. Leipzig'li genç oyuncu, önceki kamp dönemlerinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti ve şimdi, Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile oynayacakları E Grubu maçlarına hazırlanan kadroya ABD'de katılacak.

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