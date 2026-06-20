Merkez savunma oyuncusu, maçta yaşanan talihsiz bir olayın ardından ilk olarak sahada yaklaşık çeyrek saat sonra tedavi altına alındı ve bir an için Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın erken bir oyuncu değişikliğine mecbur kalabileceği izlenimi uyandı.
Çeviri:
Almanya için endişe verici an! DFB takımı, talihsiz bir olayın ardından kilit bir oyuncusu için endişeleniyor
Ne olmuştu? Schlotterbeck, üzerine hızla gelen Fildişi Sahili'li forvet Amad Diallo'nun önünden topu uzaklaştırırken, rakibin müdahalesi olmaksızın sol ayağı hafifçe büküldü ve ayrıca sağ ayağıyla kendi Aşil tendonuna vurdu.
Bunun üzerine Schlotterbeck bir süre sahada topallayarak yürüdü, ardından DFB takımının sağlık ekibi tedavi için sahaya geldi. Tedavi daha sonra saha dışında devam etti; görünüşe göre Borussia Dortmund’lu savunma oyuncusunun sol ayak bileğinde sorun vardı.
Toronto (Kanada) stadyumundaki Alman taraftarlar, tedavi sırasında Schlotterbeck’i cesaret verici tezahüratlarla destekledi.
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DFB Takımı: Nico Schlotterbeck, Fildişi Sahili maçında oynamaya devam edebilecek
FIFA’nın yeni kuralları gereği, Schlotterbeck tedavinin ardından sahaya geri dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kaldı. Sonunda sahaya dönmesine izin verildiğinde, BVB yıldızı hâlâ hafifçe topallıyordu ve yüzünü biraz buruşturdu.
Merkez savunma oyuncusu için ilk iki alternatif olan Antonio Rüdiger ve Waldemar Anton, hafif bir ısınmaya başlamışlardı. Ancak Schlotterbeck oyuna devam edebildi ve zaman geçtikçe daha rahat koşmaya başladığı görüldü.
2026 Dünya Kupası'nda Almanya: DFB milli takımının kadrosu
Pozisyon
Oyuncular
Kulüp
Forma numarası
Kaleci
Oliver Baumann
TSG Hoffenheim
12
Kaleci
Manuel Neuer
FC Bayern Münih
1
Gol
Alexander Nübel
VfB Stuttgart
21
Defans
Waldemar Anton
Borussia Dortmund
3
Defans
Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt
18
Defans
Pascal Groß
Brighton & Hove Albion
13
Defans
Joshua Kimmich
FC Bayern Münih
6
Defans
Felix Nmecha
Borussia Dortmund
23
Defans
Aleksandar Pavlovic
FC Bayern Münih
5
Defans
David Raum
RB Leipzig
22
Defans
Antonio Rüdiger
Real Madrid
2
Defans
Nico Schlotterbeck
Borussia Dortmund
15
Defans
Angelo Stiller
VfB Stuttgart
16
Defans
Jonathan Tah
FC Bayern Münih
4
Defans
Malick Thiaw
Newcastle United
24
Ofansif
Nadiem Amiri
Mainz 05
20
Forvet
Maximilian Beier
Borussia Dortmund
14
Hücum
Leon Goretzka
FC Bayern Münih
8
Ofansif
Kai Havertz
Arsenal
7
Forvet
Assan Ouedraogo
RB Leipzig
25
Hücum
Jamie Leweling
VfB Stuttgart
9
Hücum
Jamal Musiala
FC Bayern Münih
10
Hücum
Leroy Sané
Galatasaray İstanbul
19
Hücum
Deniz Undav
VfB Stuttgart
26
Forvet
Florian Wirtz
FC Liverpool
17
Hücum
Nick Woltemade
Newcastle United
11