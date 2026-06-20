Almanya için endişe verici an! DFB takımı, talihsiz bir olayın ardından kilit bir oyuncusu için endişeleniyor

Ne olmuştu? Schlotterbeck, üzerine hızla gelen Fildişi Sahili'li forvet Amad Diallo'nun önünden topu uzaklaştırırken, rakibin müdahalesi olmaksızın sol ayağı hafifçe büküldü ve ayrıca sağ ayağıyla kendi Aşil tendonuna vurdu.

Bunun üzerine Schlotterbeck bir süre sahada topallayarak yürüdü, ardından DFB takımının sağlık ekibi tedavi için sahaya geldi. Tedavi daha sonra saha dışında devam etti; görünüşe göre Borussia Dortmund’lu savunma oyuncusunun sol ayak bileğinde sorun vardı.

Toronto (Kanada) stadyumundaki Alman taraftarlar, tedavi sırasında Schlotterbeck’i cesaret verici tezahüratlarla destekledi.