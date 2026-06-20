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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

Almanya için endişe verici an! DFB takımı, talihsiz bir olayın ardından kilit bir oyuncusu için endişeleniyor

Dünya Kupası
Almanya - Fildişi Sahili
Almanya
Fildişi Sahili
N. Schlotterbeck

Almanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci grup maçının Fildişi Sahili ile oynadığı karşılaşmasının ilk dakikalarında Nico Schlotterbeck'le ilgili bir korku anı yaşadı.

Merkez savunma oyuncusu, maçta yaşanan talihsiz bir olayın ardından ilk olarak sahada yaklaşık çeyrek saat sonra tedavi altına alındı ve bir an için Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann’ın erken bir oyuncu değişikliğine mecbur kalabileceği izlenimi uyandı.

  • Ne olmuştu? Schlotterbeck, üzerine hızla gelen Fildişi Sahili'li forvet Amad Diallo'nun önünden topu uzaklaştırırken, rakibin müdahalesi olmaksızın sol ayağı hafifçe büküldü ve ayrıca sağ ayağıyla kendi Aşil tendonuna vurdu.

    Bunun üzerine Schlotterbeck bir süre sahada topallayarak yürüdü, ardından DFB takımının sağlık ekibi tedavi için sahaya geldi. Tedavi daha sonra saha dışında devam etti; görünüşe göre Borussia Dortmund’lu savunma oyuncusunun sol ayak bileğinde sorun vardı.

    Toronto (Kanada) stadyumundaki Alman taraftarlar, tedavi sırasında Schlotterbeck’i cesaret verici tezahüratlarla destekledi.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    DFB Takımı: Nico Schlotterbeck, Fildişi Sahili maçında oynamaya devam edebilecek

    FIFA’nın yeni kuralları gereği, Schlotterbeck tedavinin ardından sahaya geri dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kaldı. Sonunda sahaya dönmesine izin verildiğinde, BVB yıldızı hâlâ hafifçe topallıyordu ve yüzünü biraz buruşturdu.

    Merkez savunma oyuncusu için ilk iki alternatif olan Antonio Rüdiger ve Waldemar Anton, hafif bir ısınmaya başlamışlardı. Ancak Schlotterbeck oyuna devam edebildi ve zaman geçtikçe daha rahat koşmaya başladığı görüldü.

  • 2026 Dünya Kupası'nda Almanya: DFB milli takımının kadrosu

    Pozisyon

    Oyuncular

    Kulüp

    Forma numarası

    Kaleci

    Oliver Baumann

    TSG Hoffenheim

    12

    Kaleci

    Manuel Neuer

    FC Bayern Münih

    1

    Gol

    Alexander Nübel

    VfB Stuttgart

    21

    Defans

    Waldemar Anton

    Borussia Dortmund

    3

    Defans

    Nathaniel Brown

    Eintracht Frankfurt

    18

    Defans

    Pascal Groß

    Brighton & Hove Albion

    13

    Defans

    Joshua Kimmich

    FC Bayern Münih

    6

    Defans

    Felix Nmecha

    Borussia Dortmund

    23

    Defans

    Aleksandar Pavlovic

    FC Bayern Münih

    5

    Defans

    David Raum

    RB Leipzig

    22

    Defans

    Antonio Rüdiger

    Real Madrid

    2

    Defans

    Nico Schlotterbeck

    Borussia Dortmund

    15

    Defans

    Angelo Stiller

    VfB Stuttgart

    16

    Defans

    Jonathan Tah

    FC Bayern Münih

    4

    Defans

    Malick Thiaw

    Newcastle United

    24

    Ofansif

    Nadiem Amiri

    Mainz 05

    20

    Forvet

    Maximilian Beier

    Borussia Dortmund

    14

    Hücum

    Leon Goretzka

    FC Bayern Münih

    8

    Ofansif

    Kai Havertz

    Arsenal

    7

    Forvet

    Assan Ouedraogo

    RB Leipzig

    25

    Hücum

    Jamie Leweling

    VfB Stuttgart

    9

    Hücum

    Jamal Musiala

    FC Bayern Münih

    10

    Hücum

    Leroy Sané

    Galatasaray İstanbul

    19

    Hücum

    Deniz Undav

    VfB Stuttgart

    26

    Forvet

    Florian Wirtz

    FC Liverpool

    17

    Hücum

    Nick Woltemade

    Newcastle United

    11

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