Almanya, Gana maçında muhtemel kadro: Julian Nagelsmann, Alman milli takımını bu şekilde sahaya sürebilir

Almanya milli takımı son maçlarda 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı, ancak Gana maçında Julian Nagelsmann'ın kadroda belirgin bir rotasyona gideceği yönünde pek çok işaret var. İsviçre'ye karşı oynanan çılgın 4-3'lük maçın ardından temel diziliş benzer kalacak gibi görünüyor, ancak olası değişiklikler nedeniyle DFB takımı zaman zaman 4-3-3 gibi de görünebilir.

Gana maçı öncesinde kaleci pozisyonu biraz daha belirsiz. İsviçre maçında ilk 11'de yer alan Oliver Baumann, hâlâ açık ara birinci kaleci olarak görülüyor; ancak aynı zamanda Alexander Nübel'in Stuttgart'ta maç tecrübesi kazanabileceğine dair işaretler var. Dörtlü savunmada Joshua Kimmich sağda başlayacak gibi görünüyor, iç savunmada ise Antonio Rüdiger ve Malick Thiaw'ın şansı yüksek. Sol tarafta Nathaniel Brown ilk 11'de yer alabilir, ancak David Raum da bir seçenek olarak kalıyor.

Orta sahada değişiklikler bekliyoruz. İsviçre maçında Angelo Stiller ve Leon Goretzka ilk 11'de başlamış olsa da, Pascal Groß ve Anton Stach ilk 11 için en güçlü adaylar olarak görülüyor. Önlerinde Serge Gnabry biraz daha geride veya sağ kanatta görev alabilir.

Forvette de birkaç değişiklik olabilir. İsviçre maçında iki gol ve iki asistle en göze çarpan isim olan Florian Wirtz, gösterdiği yüksek performansın ardından dinlendirilebilir. Kevin Schade, hücum üçlüsünde yer almak için gerçekçi bir aday; Lennart Karl da İsviçre maçında kısa süreli görevinin ardından ilk 11'de yer alabilir. Nagelsmann ayrıca, Sane'nin göze çarpmayan performansına rağmen yine bir seçenek olduğunu ima etti.

Forvetin merkezinde karar henüz belli değil: Nick Woltemade ilk 11'de yer alabilir, ancak Nagelsmann'ın açıklamasına göre Deniz Undav'ın da forma giymesi oldukça olası.

Almanya'nın muhtemel kadrosu:

Nübel – Kimmich, Thiaw, Rüdiger, Brown – Groß, Stach, Gnabry – Lennart Karl, Woltemade, Schade