Almanya, Gana maçında muhtemel kadro: Julian Nagelsmann, Alman milli takımını bu şekilde sahaya sürebilir

Dünya Kupası kadrosunun kesinleşmesinden önceki son hazırlık maçı: Almanya, Cuma günü Gana ile karşılaşacak. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın muhtemelen hangi kadroya güveneceğini sizlere açıklıyoruz.

DFB Takımı için bir sonraki zorlu sınav! 30 Mart Pazartesi günü, Alman Milli Takımı, uluslararası maç döneminin ikinci hazırlık maçında Gana ile karşılaşacak – bu maç, Mayıs ayında yapılacak kadro seçimi öncesinde durum değerlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak maçın başlama saati 20.45 olarak belirlendi.

ŞİMDİ kaydolun Her yerde canlı spor yayınlarını izleyin - aylık 9,95 Euro'dan başlayan fiyatlarla!

Julian Nagelsmann'ın kadrosunda hangi oyuncuların yer alacağı ve kimin ilk 11'de başlayacağı hakkında bilgi almak için SPOX'u takip edin!

    Almanya milli takımı son maçlarda 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıktı, ancak Gana maçında Julian Nagelsmann'ın kadroda belirgin bir rotasyona gideceği yönünde pek çok işaret var. İsviçre'ye karşı oynanan çılgın 4-3'lük maçın ardından temel diziliş benzer kalacak gibi görünüyor, ancak olası değişiklikler nedeniyle DFB takımı zaman zaman 4-3-3 gibi de görünebilir. 

    Gana maçı öncesinde kaleci pozisyonu biraz daha belirsiz. İsviçre maçında ilk 11'de yer alan Oliver Baumann, hâlâ açık ara birinci kaleci olarak görülüyor; ancak aynı zamanda Alexander Nübel'in Stuttgart'ta maç tecrübesi kazanabileceğine dair işaretler var. Dörtlü savunmada Joshua Kimmich sağda başlayacak gibi görünüyor, iç savunmada ise Antonio Rüdiger ve Malick Thiaw'ın şansı yüksek. Sol tarafta Nathaniel Brown ilk 11'de yer alabilir, ancak David Raum da bir seçenek olarak kalıyor. 

    Orta sahada değişiklikler bekliyoruz. İsviçre maçında Angelo Stiller ve Leon Goretzka ilk 11'de başlamış olsa da, Pascal Groß ve Anton Stach ilk 11 için en güçlü adaylar olarak görülüyor. Önlerinde Serge Gnabry biraz daha geride veya sağ kanatta görev alabilir.

    Forvette de birkaç değişiklik olabilir. İsviçre maçında iki gol ve iki asistle en göze çarpan isim olan Florian Wirtz, gösterdiği yüksek performansın ardından dinlendirilebilir. Kevin Schade, hücum üçlüsünde yer almak için gerçekçi bir aday; Lennart Karl da İsviçre maçında kısa süreli görevinin ardından ilk 11'de yer alabilir. Nagelsmann ayrıca, Sane'nin göze çarpmayan performansına rağmen yine bir seçenek olduğunu ima etti. 

    Forvetin merkezinde karar henüz belli değil: Nick Woltemade ilk 11'de yer alabilir, ancak Nagelsmann'ın açıklamasına göre Deniz Undav'ın da forma giymesi oldukça olası. 

    Almanya'nın muhtemel kadrosu:
    Nübel – Kimmich, Thiaw, Rüdiger, Brown – Groß, Stach, Gnabry – Lennart Karl, Woltemade, Schade

    • Reklam

  • Almanya, hazırlık maçı: Gana, DFB milli takımı karşısında muhtemelen şu kadroyla sahaya çıkacak

    Black Stars genellikle esnek bir oyun sergilemektedir; son zamanlarda çoğunlukla 4-3-3 dizilişinde ya da orta sahada hafifçe değiştirilmiş bir varyantında sahaya çıkmaktadır. Ancak Almanya Milli Takımı karşısında, teknik direktör Otto Addo'nun kompakt ve daha savunma ağırlıklı bir taktik izleyeceği tahmin edilmektedir. 

    Kalede Lawrence Ati-Zigi'nin ilk 11'de yer alması bekleniyor. Önünde ise kanatlarda Marvin Senaya ve Gideon Mensah, stoperde ise Alexander Djiku ve Patric Pfeiffer'in yer alacağı dörtlü bir savunma hattı muhtemel görünüyor. 

    Orta sahada Thomas Partey merkezi rolü üstlenecek ve oyunu yönlendirecek. Ibrahim Sulemana veya Kwasi Sibo gibi koşu gücü yüksek oyuncular ona destek olabilir. 

    Gana, hücumda özellikle hıza ve hızlı geçişlere güveniyor: Kamaldeen Sulemana ve Antoine Semenyo kanatlarda yer alırken, Jordan Ayew merkezde deneyimli bir forvet olarak görev yapacak. 

    Gana'nın muhtemel kadrosu:
    Ati-Zigi – Senaya, Pfeiffer, Djiku, Mensah – Partey, Sulemana, Sibo – Semenyo, Ayew, Sulemana

  • Almanya - Gana: DFB milli takımının hazırlık maçı canlı TV yayını ve canlı yayın

    Gana ile oynanacak uluslararası maç da ücretsiz olarak izlenebilecek. İsviçre maçı RTL kanalında yayınlanırken, bu kez kamu televizyonunda yayın haklarını ARD üstlenecek.

    Ayrıca maç, ARDMediathek üzerinden canlı yayınla da izlenebilecek.

    2026 FIFA Dünya Kupası'na bakıldığında, ARD ve ZDF, Almanya'nın maçlarının yayın haklarını paylaşacak. Ancak turnuvanın tüm maçları, yalnızca MagentaTV adlı yayın platformunda gösterilecek.

  • Almanya - Gana: DFB milli takımının hazırlık maçı, SPOX'un canlı skor servisinde

    Alternatif olarak, maçı elbette bizden de takip edebilirsiniz – her zamanki gibi, DFB milli takımının bu uluslararası maçını sizin için baştan sona canlı olarak aktaracağız!

    Maçın başlamasından yaklaşık bir saat önce, resmi kadroların da yer aldığı canlı skor güncellemesini ana sayfamızda bulabilirsiniz!

  • Almanya - Gana: DFB milli takımının hazırlık maçıyla ilgili en önemli bilgiler

    • Maç: Almanya - Gana
    • Yarışma: Hazırlık maçı
    • Tarih: 30 Mart 2026
    • Saat: 20.45
    • Yer: MHP Arena (Stuttgart)
    • TV ve canlı yayın: ARD
    • Canlı skor: SPOX

  • Almanya, kadro: Julian Nagelsmann, Gana ile oynanacak hazırlık maçı için şu oyuncuları kadroya çağırdı

    No.OyuncuTakım
    1Oliver BaumannTSG Hoffenheim
    2Antonio RüdigerReal Madrid
    3Waldemar AntonBorussia Dortmund
    4Jonathan TahFC Bayern
    5Pascal GroßBrighton & Hove Albion
    6Joshua KimmichFC Bayern
    7Kai HavertzArsenal
    8Leon GoretzkaFC Bayern
    9Kevin SchadeFC Brentford
    11Nick WoltemadeNewcastle
    12Alexander NübelVfB Stuttgart
    13Deniz UndavVfB Stuttgart
    14Chris FührichVfB Stuttgart
    15Nico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    16Angelo StillerVfB Stuttgart
    17Florian WirtzLiverpool
    18Nathaniel BrownEintracht Frankfurt
    19Leroy SanéGalatasaray
    20Serge GnabryFC Bayern
    21Jonas UrbigFC Bayern
    22David RaumRB Leipzig
    23Josha VagnomanVfB Stuttgart
    24Anton StachLeeds United
    25Lennart KarlFC Bayern
    26Malick ThiawNewcastle


