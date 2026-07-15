Almanya Futbol Federasyonu, artan eleştiriler karşısında Gianni Infantino’nun FIFA başkanlığına yeniden seçilmesini desteklemeyi reddediyor

Avrupa’da artan direnişe rağmen, diğer birçok konfederasyonun şimdiden desteğini taahhüt etmesi nedeniyle Infantino, 2031’e kadar sürecek bir dönem daha görevde kalma konusunda ezici bir favori olmaya devam ediyor. Ancak, onun siyasi bağlantıları şiddetli tepkilere yol açtı. İnsan hakları örgütü FairSquare, geçtiğimiz günlerde FIFA Başkanı aleyhine Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne 10 sayfalık kapsamlı bir resmi şikâyet dilekçesi sundu.

Belgede, siyasi tarafsızlık konusundaki katı düzenlemelerin ihlal edildiği iddia edilen birçok durum özetleniyor. Şikayetin ana odağı, aktif bir IOC üyesi olan Infantino ile Trump arasındaki yakın ilişkidir. Bu resmi şikayetin sonucu, daha önce küresel futbol camiasında tamamen garantili görünen yeniden seçilme kampanyası için beklenmedik zorluklar yaratabilir.