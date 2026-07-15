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Almanya Futbol Federasyonu, artan eleştiriler karşısında Gianni Infantino’nun FIFA başkanlığına yeniden seçilmesini desteklemeyi reddediyor
FIFA başkanlığı konusunda derinleşen ayrılık
DFB ve başkan Bernd Neuendorf, tartışmalı FIFA başkanı Infantino’dan giderek uzaklaşıyor. Bild gazetesinin haberine göre Neuendorf, 18 Mart 2027’de Rabat’ta yapılacak kongrede Infantino’nun yeniden seçilme girişimini destekleyen bir belgeyi imzalamayı reddetti.
Bir FIFA yöneticisinin, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında 16 Avrupa ülkesinden imza topladığı bildirildi. SID'e tutumlarını teyit eden Alman Futbol Federasyonu (DFB), konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak pozisyonunu netleştirdi. Federasyon, "DFB, Gianni Infantino'nun yeniden seçilmesi için bir destek mektubu imzalamadı" açıklamasını yaptı ve ekledi: "İleride atılacak adımlar, DFB başkanlık kurulunda görüşülecek."
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Tartışmalı Folarin Balogun davası gerginliği tırmandırıyor
Folarin Balogun vakasının ardından Alman Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA arasındaki anlaşmazlıklar açıkça su yüzüne çıktı. UEFA, FIFA’nın tutumunu sert bir şekilde eleştirerek, kesin bir kırmızı çizginin aşıldığını açıkladı. Neuendorf, SID’e verdiği demeçte “bu sürecin rafa kaldırılmaması gerektiğini” vurguladı.
Tartışmanın merkezinde, ABD’li forvet Balogun’un Bosna-Hersek’e karşı 2-0 kazanılan maçta kırmızı kart görmesine rağmen, 4-1 kaybettikleri Belçika ile oynanan son 16 turu maçında forma giymesine izin verilmesi kararı yer alıyor. Disiplin kurulu, Donald Trump’ın Infantino’yu arayarak kararın yeniden gözden geçirilmesini talep etmesinin ardından cezayı kaldırdı; ancak hem kurul hem de Infantino, nihai sonucun hiçbir dış etken tarafından belirlenmediğini şiddetle savunuyor.
IOC’ye insan hakları şikâyeti sunuldu
Avrupa’da artan direnişe rağmen, diğer birçok konfederasyonun şimdiden desteğini taahhüt etmesi nedeniyle Infantino, 2031’e kadar sürecek bir dönem daha görevde kalma konusunda ezici bir favori olmaya devam ediyor. Ancak, onun siyasi bağlantıları şiddetli tepkilere yol açtı. İnsan hakları örgütü FairSquare, geçtiğimiz günlerde FIFA Başkanı aleyhine Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne 10 sayfalık kapsamlı bir resmi şikâyet dilekçesi sundu.
Belgede, siyasi tarafsızlık konusundaki katı düzenlemelerin ihlal edildiği iddia edilen birçok durum özetleniyor. Şikayetin ana odağı, aktif bir IOC üyesi olan Infantino ile Trump arasındaki yakın ilişkidir. Bu resmi şikayetin sonucu, daha önce küresel futbol camiasında tamamen garantili görünen yeniden seçilme kampanyası için beklenmedik zorluklar yaratabilir.
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FIFA siyasetinde bundan sonra neler olacak?
DFB başkanlık kurulu, yaklaşan kongre öncesinde resmi oy verme stratejisini belirlemek üzere kısa süre içinde toplanacak. Bu arada, UEFA yetkililerinin, Infantino hakkında devam eden IOC soruşturmasını izlemeye devam etmeleri bekleniyor. Mart 2027’deki seçimler yaklaşırken, Avrupa federasyonları ya koordineli bir muhalefet oluşturmaya karar vermeli ya da mevcut liderlik hiyerarşisini isteksizce dört yıllık bir dönem daha kabul etmelidir.
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