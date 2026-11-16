Almanya-Hollanda maçı, Jurgen Klopp'un kısa bir alışma döneminin ardından Almanya Milli Takımı'nı yeniden zirveye taşımak için aradığı formülü bulduğunu tüm dünyaya gösterdiği karşılaşma oldu. Takımın omurgasını yine Havertz-Wirtz ikilisinin oluşturduğu, Xavi'nin çalıştırdığı Hollanda Milli Takımı açısından olumsuz bir rekor niteliği taşıyan 5-0'lık galibiyette ise daha az konuşulan Gruda ve özellikle Derry Scherhant parladı.
Almanya formasıyla Scherhant şov: Klopp'la parlayan, artık ucuz olmayan ve Roma'nın ilgilendiği yetenek kim?
NE MAÇ, NE GOL!
2002 doğumlu kanat oyuncusu, süratli çıkışları ve hızlanmalarıyla, riskli hamleler yapmaktan çekinmeyen oyunuyla olağanüstü bir performans sergiledi. İki kez direğe takıldı; ayrıca isabet, kalite ve gücün birleştiği, maçı açan 1-0'lık müthiş gole imza attı. İlk yarının 41. dakikasında eski Hertha Berlin oyuncusu, Kimmich'in pasıyla solda topu kontrol etti. Dumfries'in üzerine gidip sağ ayağına çektiği topa dar açıdan uzak direğe doğru falsolu ve sert bir şut çıkardı. Top, müdahale şansı bulunmayan Verbruggen'in arkasında üst köşeden ağlara gitti.
KLOPP'LA PARLADI
24 yaşında olmasına rağmen Scherhant, bugün Almanya A Milli Takımı'na yalnızca dördüncü kez çağrıldı. Bugün attığı gol de milli formayla resmî maçlardaki ilk golü oldu. İlk davet, Jurgen Klopp'un eylülde duyurduğu "denemeler" sayesinde geldi. Klopp, milli takıma çağırdığı oyuncu havuzunu genişleterek Scherhant'ı uzun eylül milli maç arasının ikinci bölümündeki karşılaşmaların kadrosuna aldı ve Sırbistan karşısında ilk kez, üstelik ilk 11'de oynattı. O noktadan sonra gelişimi hızlandı; kazandığı özgüven kulübündeki performansına da yansıdı.
HERTHA'DAN ÖNCE BERLİN'DE 4 KULÜP
Bir zamanlar evi olan Olympiastadion'da ilk milli takım golünü atması da sıra dışı hikâyesinde kuşkusuz özel bir yer tutuyor. Çünkü Scherhant'ın profesyonel futbola ulaşması uzun sürdü. Berlin'de doğan oyuncu, Hertha'yı yeteneklerine ikna etmeden önce şehirdeki beş farklı altyapıdan geçti: SCC Berlin, Tennis Borussia Berlin, Fc Viktoria Berlin, Berliner SC ve Hertha Berlin.
YALNIZCA 2 MİLYON EURO
Profesyonel düzeyde ilk maçına Hertha'da çıktı ancak A takımdaki gelişimi hız kazanmadı. Sonunda 2025 yazında yaklaşık yalnızca 2 milyon euro karşılığında Freiburg'a transfer oldu. Pek çok kulüp için cazip olan bu bedelin şimdi en az on katına çıkması bekleniyor. Bu da oyuncuyu bir süredir izleten Roma gibi kulüpler için pek iyi haber değil.
MEVKİSİ VE ÖZELLİKLERİ
Scherhant, sağ ayağını kullanan ve soldan başlamayı seven bir kanat oyuncusu. Kaleyi iyi görüyor; özellikle dar alandaki çabukluğu sayesinde takım arkadaşlarına orta açacak ya da şut çekecek boşluğu bulabiliyor. Bu sezon Klopp'un ve kendisine düzenli oynama fırsatı veren Julian Schuster'in yönetiminde süre ve güven kazandı. Bunun karşılığında şu ana kadar Bundesliga, Almanya Kupası ve Konferans Ligi'nde 8 asist ve 3 gol üretti.
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