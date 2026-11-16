Profesyonel düzeyde ilk maçına Hertha'da çıktı ancak A takımdaki gelişimi hız kazanmadı. Sonunda 2025 yazında yaklaşık yalnızca 2 milyon euro karşılığında Freiburg'a transfer oldu. Pek çok kulüp için cazip olan bu bedelin şimdi en az on katına çıkması bekleniyor. Bu da oyuncuyu bir süredir izleten Roma gibi kulüpler için pek iyi haber değil.