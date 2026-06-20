Almanya-Fildişi Sahili maçı oyuncu değerlendirmeleri: Deniz Undav ilk 11’de yer almayı hak ediyor! Yan Diomande’nin ilham verdiği Fildişi Sahili’ne karşı iki gol atan süper yedek, Kai Havertz üzerinde baskı oluşturdu

Almanya, Fildişi Sahili’nin özenli savunması karşısında zor anlar yaşarken, sadece çok rağbet gören Diomande değil, karşı kanattaki Amad Diallo sayesinde de kontratakta sürekli bir tehdit oluşturuyordu. Ancak Julian Nagelsmann’ın oyuncuları nihayet 68. dakikada skoru eşitlemeyi başardılar ve bu gol tamamen teknik direktörün eseriydi; Nadiem Amiri’nin ortasında, yine oyuna sonradan giren Undav’ın vole vuruşuyla Almanya skoru eşitledi.
Fildişi Sahili, maçın son dakikalarında galibiyeti koparmalıydı; Nicolas Pepe, ceza sahası içinde Simon Adingra'yı buldu, ancak Sunderland'a ait forvet, ilk vuruşu yapması gerekirken anlaşılmaz bir şekilde topu bir kez kontrol etmeye karar verdi ve bu israfının bedelini acı bir şekilde ödedi. Uzatma süresinin dördüncü dakikasında Felix Nmecha, Undav'a muhteşem bir pas attı ve turnuvanın tartışmasız süper yedeği olan Undav, beklendiği gibi bu fırsatı kaçırmadı ve Dünya Kupası'ndaki iki maçta üçüncü golünü attı.
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