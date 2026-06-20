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Deniz Undav Germany player ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Almanya-Fildişi Sahili maçı oyuncu değerlendirmeleri: Deniz Undav ilk 11’de yer almayı hak ediyor! Yan Diomande’nin ilham verdiği Fildişi Sahili’ne karşı iki gol atan süper yedek, Kai Havertz üzerinde baskı oluşturdu

Player ratings
Dünya Kupası
Almanya
FEATURES
Almanya - Fildişi Sahili
Fildişi Sahili
D. Undav

Deniz Undav, Cumartesi akşamı Toronto’da oynanan heyecan verici Dünya Kupası E Grubu karşılaşmasında, yedek kulübesinden oyuna girerek iki gol attı ve Almanya, geriye düşmesine rağmen Fildişi Sahili’ni mağlup etti. Dört kez şampiyon olan Almanya, Kai Havertz’in forvette etkili olduğu bir başlangıç yaptı; ancak “Filler”, kontra ataklarda sürekli bir tehdit oluşturdu ve maçın yarım saatinde, etkileyici bir performans sergileyen Yan Diomande’nin tehlikeli ortası sonucunda Franck Kessie’nin yakın mesafeden topu ağlara göndermesiyle öne geçti.

Almanya, Fildişi Sahili’nin özenli savunması karşısında zor anlar yaşarken, sadece çok rağbet gören Diomande değil, karşı kanattaki Amad Diallo sayesinde de kontratakta sürekli bir tehdit oluşturuyordu. Ancak Julian Nagelsmann’ın oyuncuları nihayet 68. dakikada skoru eşitlemeyi başardılar ve bu gol tamamen teknik direktörün eseriydi; Nadiem Amiri’nin ortasında, yine oyuna sonradan giren Undav’ın vole vuruşuyla Almanya skoru eşitledi.

Fildişi Sahili, maçın son dakikalarında galibiyeti koparmalıydı; Nicolas Pepe, ceza sahası içinde Simon Adingra'yı buldu, ancak Sunderland'a ait forvet, ilk vuruşu yapması gerekirken anlaşılmaz bir şekilde topu bir kez kontrol etmeye karar verdi ve bu israfının bedelini acı bir şekilde ödedi. Uzatma süresinin dördüncü dakikasında Felix Nmecha, Undav'a muhteşem bir pas attı ve turnuvanın tartışmasız süper yedeği olan Undav, beklendiği gibi bu fırsatı kaçırmadı ve Dünya Kupası'ndaki iki maçta üçüncü golünü attı.

Aşağıda, GOAL, Toronto’da sahne alan tüm Almanya oyuncularını sıralıyor...

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Manuel Neuer (6/10):

    Bu tecrübeli kalecinin kadroda yer alması hâlâ tartışmalara neden oluyor, ancak Kessie'nin golünde yapabileceği pek bir şey yoktu.

    Joshua Kimmich (5/10):

    Maçın başında Havertz'e harika bir orta yaptı, ancak ilk yarının çoğunu Diomande'yi durdurmaya çalışarak geçirdi, ancak başaramadı. Yine de ikinci yarıda çok daha iyi bir performans sergiledi.

    Jonathan Tah (6/10):

    Kimmich'in Diomande ile başa çıkmasına yardımcı olmak için elinden geleni yaptı ve topla da iyi bir performans sergiledi.

    Nico Schlotterbeck (5/10):

    Ayak bileğini burktuktan sonra ilk yarı sonuna kadar oyunda kaldı, ancak bu durum hareketlerini ve pas dağıtımını açıkça engelliyordu, bu nedenle devre arasında Antonio Rudiger ile değiştirildi.

    Nathaniel Brown (6/10):

    Kessie'nin skoru açması şanssızlıktı, zira daha önce Diallo'nun şutunu muhteşem bir blokla engellemişti. Manchester United'lı oyuncu ona zor anlar yaşattı, ancak sonunda bu ikili arasındaki mücadeleden galip çıkan muhtemelen oydu.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Felix Nmecha (8/10):

    İlk yarıda muhtemelen Almanya'nın en iyi oyuncusu olan Nmecha, topu geri kazanmak ve takımını ileriye taşımak için muazzam bir azim ve enerji sergiledi. Ardından maçın son dakikalarında Undav'a muhteşem bir pas göndererek Almanya'ya galibiyeti getirdi.

    Aleksandar Pavlovic (4/10):

    Skoru açtığını sanıyordu ancak Yahia Fofana'ya yaptığı beceriksiz faul nedeniyle 'kafa vuruşu' haklı olarak geçersiz sayıldı. Pavlovic genel olarak çok az katkı sağladı ve ikinci yarının ortasına gelmeden Nadiem Amiri ile değiştirildi.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Leroy Sané (3/10):

    Kanat oyuncusu, sahada kaldığı 60 dakika boyunca göze çarpmadı.

    Jamal Musiala (4/10):

    Almanya, maça damgasını vurmakta gerçekten zorlanan 10 numaralı oyuncusundan çok daha fazlasını bekliyordu. Beklendiği gibi bir saat sonra oyundan alındı.

    Florian Wirtz (6/10):

    İlk yarıda Almanya adına bir şeyler yaratabilecek en umut verici ofansif orta saha oyuncusu gibi görünüyordu ve şık ayak hareketleriyle kendine alan açmayı başardı, ancak kaleye zayıf bir şut çekti. Sonuç olarak, Nagelsmann'ın ikinci yarıdaki oyuncu değişikliğinden kurtuldu, ancak Wirtz'in hala son vuruşta eksiklikleri var.

    Kai Havertz (6/10):

    Güzel bir kafa vuruşuyla Fofana'yı iyi bir kurtarışa zorladı ve ayrıca Emmanuel Agbadou'ya yaptığı faul nedeniyle bir golü iptal edildi. Ancak artık Undav'ın baskısı altında ilk 11'deki yerini korumak için ciddi bir mücadele verecek.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Antonio Rudiger (6/10):

    Sakatlanan Schlotterbeck'in yerini aldı ve savunmada sağlam bir performans sergilese de, en dikkat çeken katkısı, yüksek ve uzağa giden aptalca bir uzak mesafe şutuydu.

    Deniz Undav (7/10):

    Almanya'nın süper yedeği yine gol attı - bu sefer oyuna girdikten sadece sekiz dakika sonra - ve çok soğukkanlı ve kontrollü bir vole vuruşuydu.

    Nadiem Amiri (7/10):

    Orta sahada vasat bir performans sergileyen Pavlovic'in yerine oyuna girdi ve Undav'a yaptığı muhteşem asistle varlığını hissettirmesi uzun sürmedi.

    Jamie Leweling (5/10):

    Undav ve Amiri ile birlikte üçlü oyuncu değişikliğinin bir parçasıydı ancak aynı etkiyi yaratamadı. Hatta top hakimiyetinde oldukça gevşekti.

    Leon Goretzka (N/A):

    Maçın son dakikalarında Havertz'in yerine oyuna girdi.

    Julian Nagelsmann (8/10):

    Cesur oyuncu değişiklikleriyle maçın gidişatını değiştirdi. Ancak şimdi Undav konusunda çok önemli bir karar vermesi gerekiyor. Undav, Dünya Kupası'nda sadece 56 dakikada 3 gol atarak, tüm turnuvalarda 11 maçta milli takım formasıyla toplam 9 gole ulaşmış ve Almanya'nın Ekvador ile oynayacağı son grup maçında ilk 11'de yer almayı hak ediyor.

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