Almanya-Fildişi Sahili maçı oyuncu değerlendirmeleri: Deniz Undav ilk 11’de yer almayı hak ediyor! Yan Diomande’nin ilham verdiği Fildişi Sahili’ne karşı iki gol atan süper yedek, Kai Havertz üzerinde baskı oluşturdu

Manuel Neuer (6/10):

Bu tecrübeli kalecinin kadroda yer alması hâlâ tartışmalara neden oluyor, ancak Kessie'nin golünde yapabileceği pek bir şey yoktu.

Joshua Kimmich (5/10):

Maçın başında Havertz'e harika bir orta yaptı, ancak ilk yarının çoğunu Diomande'yi durdurmaya çalışarak geçirdi, ancak başaramadı. Yine de ikinci yarıda çok daha iyi bir performans sergiledi.

Jonathan Tah (6/10):

Kimmich'in Diomande ile başa çıkmasına yardımcı olmak için elinden geleni yaptı ve topla da iyi bir performans sergiledi.

Nico Schlotterbeck (5/10):

Ayak bileğini burktuktan sonra ilk yarı sonuna kadar oyunda kaldı, ancak bu durum hareketlerini ve pas dağıtımını açıkça engelliyordu, bu nedenle devre arasında Antonio Rudiger ile değiştirildi.

Nathaniel Brown (6/10):

Kessie'nin skoru açması şanssızlıktı, zira daha önce Diallo'nun şutunu muhteşem bir blokla engellemişti. Manchester United'lı oyuncu ona zor anlar yaşattı, ancak sonunda bu ikili arasındaki mücadeleden galip çıkan muhtemelen oydu.