Almanya maça hızlı bir başlangıç yaptı. Bu başlangıçta biraz da şansın payı vardı. Alex Pavlovic, taç atışında topu kaptı, ancak vuruş hareketi sırasında Pedro Vite’nin yüzüne hafifçe çarptı. Florian Wirtz, serbest kalan topu aldı ve Sane’ye pas verdi; Sane de topu ağlara gönderdi. Ekvador’un yoğun itirazlarına rağmen gol geçerli sayıldı.

Nagelsmann, “Maça bu kadar iyi bir başlangıç yapıp öne geçtiğinizde, boşluklara odaklanmanız gerekir. Bugün öne geçtikten sonra kontrolü biraz kaybettik,” dedi.

Ekvador ise geri dönüş yaptı. Nilson Angulo, 20 yard mesafeden topu alt köşeye göndererek skoru 1-1'e getirdi; bu, Güney Amerika ülkesinin turnuvadaki ilk golüydü. İlk yarının geri kalanı bir tür çekişmeye dönüştü: çok sayıda top çalma, büyük bir azim vardı, ancak gerçek anlamda gol fırsatı azdı.

“Ekvador’a uyum sağlamak zordu çünkü bize baskı uyguladılar,” dedi.

İkinci yarı ise canlandı. Maçın başlamasından 30 saniye geçmeden, Kai Havertz ceza sahası içinde düşürüldüğünde Almanya penaltı kazandığını sandı. Ancak hakem, pozisyonun oluşum aşamasındaki bir faul nedeniyle kararı geri aldı. Ve sonra her şey ters gitmeye başladı. Almanya oyuna ağırlığını koymaya çalışırken Ekvador üst üste ataklar düzenledi. Ekvador’un buradan eleme turlarına çıkabilmesi için galibiyete ihtiyacı vardı ve ikinci yarıdaki performansı da bunu açıkça ortaya koydu. Büyük çoğunluğu Ekvador taraftarlarından oluşan seyirci, son 45 dakika boyunca coşkuyla takımını destekledi ve takım da buna karşılık verdi.

"İkinci yarıya başladıktan sonra ritmimizi bir türlü yakalayamadık ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Eğer bu maç eleme turu maçı olsaydı, taktiğimizi biraz değiştirirdik," dedi Nagelsmann.

Aslında ikinci gol, adeta iradeyle ağlara gönderildi. Kevin Rodriguez, Jonathan Tah’tan biraz daha yükseğe zıpladı. Gonzalo Plata, Manuel Neuer’den biraz daha uzağa uzandı ve topu ağlara itti; bu gol, sanki tüm ulusu saha kenarına akın ettirmiş gibi hissettirdi.

“Hayat budur işte; acı çekmeyi öğrenmek ve o azim, inanç, kararlılık, soğukkanlılık ve özgüvene sahip olmak. Zorluklar karşısında her zaman sakinliğimizi koruduk. Nasıl çalışacağımıza dair bir planımız vardı,” diye konuştu maçtan sonra kutlama için köşe bayrağına koşan Ekvador teknik direktörü Sebastian Beccacece.

Almanya ise maçı çevirmeye çalıştı, ancak Nagelsmann o noktada ilk on birinin çoğunu değiştirmişti. Yedek kulübesi ise büyük ölçüde etkisiz kaldı; istekliydi ama fikirlerden yoksundu.

Bu, kazanılması gereken bir maç değildi. Yine de kadro seçimi, taktik düzeni ve hırs, Nagelsmann’ın takımının buradan üç puan almak istediğini gösteriyordu. Belki de bu, bu yenilginin acısını biraz daha keskin kılıyor.

“Mağlubiyet asla iyi bir şey değildir, grup birinciliğini kaybetme riski olmayan bir maçta bile. Derslerimizi alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz,” dedi Nagelsmann.

GOAL, New York/New Jersey Stadyumu’ndaki Almanya oyuncularını değerlendirdi...