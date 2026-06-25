Almanya maça hızlı bir başlangıç yaptı. Bu başlangıçta biraz da şansın payı vardı. Alex Pavlovic, taç atışında topu kaptı, ancak şut hareketi sırasında Pedro Vite’nin yüzüne hafifçe çarptı. Florian Wirtz, boşta kalan topu aldı ve Sane’ye pas verdi; Sane de topu ağlara gönderdi. Ekvador’un yoğun itirazlarına rağmen gol geçerli sayıldı.

Ancak Ekvador geri döndü. Nilson Angulo, 20 yard mesafeden topu alt köşeye göndererek skoru 1-1'e getirdi; bu, Güney Amerika ülkesinin turnuvadaki ilk golüydü. İlk yarının geri kalanı bir tür çekişmeye dönüştü: çok sayıda top çalma, büyük bir azim vardı, ancak gerçek anlamda gol fırsatları azdı.

İkinci yarı ise canlandı. Maçın başlamasından 30 saniye geçmeden, Kai Havertz ceza sahası içinde düşürüldüğünde Almanya penaltı kazandığını sandı. Ancak hakem, pozisyonun oluşum aşamasındaki bir faul nedeniyle kararı geri aldı. Ve sonra her şey tersine döndü. Almanya oyuna ağırlığını koymaya çalışırken Ekvador üst üste ataklar düzenledi. Ekvador'un buradan eleme turlarına çıkabilmesi için galibiyete ihtiyacı vardı ve ikinci yarıdaki performansı da bunu açıkça gösteriyordu. Büyük ölçüde Ekvador taraftarlarından oluşan seyirci, son 45 dakika boyunca coşkuyla tezahürat yaptı ve takım da buna karşılık verdi.

Aslında ikinci golü, adeta iradeyle ağlara gönderdiler. Kevin Rodriguez, Jonathan Tah’tan biraz daha yükseğe zıpladı. Gonzalo Plata, Manuel Neuer’den biraz daha uzağa uzandı ve topu ağlara gönderdi; bu gol, sanki tüm ulusu saha kenarına akın ettirmiş gibi bir his uyandırdı. Almanya buna karşılık maçı çevirmeye çalıştı, ancak Nagelsmann o noktada ilk 11'inin çoğunu değiştirmişti. Yedek kulübesi ise büyük ölçüde etkisizdi; istekliydi ama fikirlerden yoksundu.

Bu, kazanılması gereken bir maç değildi. Yine de kadro seçimi, taktik düzeni ve hırs, Nagelsmann’ın takımının buradan üç puan almak istediğini gösteriyordu. Belki de bu, bu yenilginin acısını biraz daha keskin kılıyor.

GOAL, New York/New Jersey Stadyumu’ndaki Almanya oyuncularını değerlendiriyor...