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Manuel NeuerGetty
Thomas Hindle

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Almanya-Ekvador maçı oyuncu değerlendirmeleri: Leroy Sané’nin muhteşem başlangıcı, Julian Nagelsmann’ın takımının grup aşamasını buruk bir notla tamamlamasına neden olan savunmadaki çöküşü telafi edemedi

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Almanya
Ekvator
Dünya Kupası
FEATURES
Ekvator - Almanya

EAST RUTHERFORD, N.J. -- Almanya, Dünya Kupası grup aşamasının son maçında hücumda istekli bir görüntü sergilese de savunmada ciddi eksiklikler yaşadı ve azimli Ekvador’a 2-1 yenildi. Julian Nagelsmann’ın takımı, Leroy Sané’nin erken attığı golle öne geçse de iki gol yedi ve hiçbir zaman tutarlı bir tepki veremedi. Takım, grubu yine de lider tamamladı ancak eleme turlarına moral bozuk bir şekilde giriyor.

Almanya maça hızlı bir başlangıç yaptı. Bu başlangıçta biraz da şansın payı vardı. Alex Pavlovic, taç atışında topu kaptı, ancak şut hareketi sırasında Pedro Vite’nin yüzüne hafifçe çarptı. Florian Wirtz, boşta kalan topu aldı ve Sane’ye pas verdi; Sane de topu ağlara gönderdi. Ekvador’un yoğun itirazlarına rağmen gol geçerli sayıldı.

Ancak Ekvador geri döndü. Nilson Angulo, 20 yard mesafeden topu alt köşeye göndererek skoru 1-1'e getirdi; bu, Güney Amerika ülkesinin turnuvadaki ilk golüydü. İlk yarının geri kalanı bir tür çekişmeye dönüştü: çok sayıda top çalma, büyük bir azim vardı, ancak gerçek anlamda gol fırsatları azdı.

İkinci yarı ise canlandı. Maçın başlamasından 30 saniye geçmeden, Kai Havertz ceza sahası içinde düşürüldüğünde Almanya penaltı kazandığını sandı. Ancak hakem, pozisyonun oluşum aşamasındaki bir faul nedeniyle kararı geri aldı. Ve sonra her şey tersine döndü. Almanya oyuna ağırlığını koymaya çalışırken Ekvador üst üste ataklar düzenledi. Ekvador'un buradan eleme turlarına çıkabilmesi için galibiyete ihtiyacı vardı ve ikinci yarıdaki performansı da bunu açıkça gösteriyordu. Büyük ölçüde Ekvador taraftarlarından oluşan seyirci, son 45 dakika boyunca coşkuyla tezahürat yaptı ve takım da buna karşılık verdi.

Aslında ikinci golü, adeta iradeyle ağlara gönderdiler. Kevin Rodriguez, Jonathan Tah’tan biraz daha yükseğe zıpladı. Gonzalo Plata, Manuel Neuer’den biraz daha uzağa uzandı ve topu ağlara gönderdi; bu gol, sanki tüm ulusu saha kenarına akın ettirmiş gibi bir his uyandırdı. Almanya buna karşılık maçı çevirmeye çalıştı, ancak Nagelsmann o noktada ilk 11'inin çoğunu değiştirmişti. Yedek kulübesi ise büyük ölçüde etkisizdi; istekliydi ama fikirlerden yoksundu.

Bu, kazanılması gereken bir maç değildi. Yine de kadro seçimi, taktik düzeni ve hırs, Nagelsmann’ın takımının buradan üç puan almak istediğini gösteriyordu. Belki de bu, bu yenilginin acısını biraz daha keskin kılıyor.

GOAL, New York/New Jersey Stadyumu’ndaki Almanya oyuncularını değerlendiriyor...

  • Joshua KimmichGetty

    Kaleci ve Savunma

    Manuel Neuer (5/10):

    Ekvador'un açılış golünde elinden bir şey gelmedi, ancak ikinci golde çok daha hızlı tepki vermesi gerekirdi.

    Joshua Kimmich (7/10):

    Derinlerden yaptığı bazı paslar gerçekten mükemmeldi. Eleme turlarını göz önünde bulundurarak bir saat sonra oyundan alındı.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Son dakikada kendine özgü müdahaleler yaptı, ancak pas dağıtımında biraz isabetsizdi. Geçen sezon Real Madrid'de birçok maçı kaçırmıştı ve bu durum Perşembe günü göze çarpıyordu.

    Jonathan Tah (6/10):

    Karışık bir performans sergiledi. İkinci yarıda bazı önemli bloklar yapması gerekti. Ayrıca kalecisiyle her zaman aynı frekansta değildi.

    David Raum (6/10):

    Kanatları iyi kapattı ve kendi sahasını nispeten düzenli tuttu. Her iki gol de onunla hiçbir ilgisi yoktu.

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  • Felix NmechaGetty

    Orta saha

    Felix Nmecha (5/10):

    Azimli bir performans sergiledi. Rakiplerine zor anlar yaşattı ve birkaç kez zamanında müdahale yaptı. Ancak Ekvador'un ilk golünün öncesinde topu kaybetti.

    Alex Pavlovic (5/10):

    Almanya'nın ilk golünün öncesinde yaptığı faulden büyük ölçüde paçayı kurtardı. Bunun dışında oldukça sessiz kaldı ve devre arasında oyundan alındı.

    Jamal Musiala (6/10):

    Yavaş bir başlangıcın ardından oyuna ısındı. Topu tuttu ve gerektiğinde orta sahada mücadeleden geri kalmadı.

  • Florian WirtzGetty

    Saldırı

    Leroy Sane (8/10):

    Golünü iyi attı ve topu geri kazanma çabalarında hayati bir rol oynadı. Zaman zaman beşli savunmanın bir parçası olarak da takıma katkı sağladı. En iyi günlerini çoktan geride bırakmış olsa da hâlâ etkili bir oyuncu.

    Kai Havertz (5/10):

    Forvette etkisiz kaldı. Rolü oyunu tutmak ve diğer oyunculara pas vermekti, ancak bunu pek başaramadı. Kötü bir saat geçirdi.

    Florian Wirtz (7/10):

    Sane'ye güzel bir asist yaptı ve birkaç fırsat yarattı. Ancak top kontrolünde zaman zaman biraz dikkatsiz anlar yaşadı.

  • Julian NagelsmannGetty

    Yedek Oyuncular ve Teknik Direktör

    Angelo Stiller (7/10):

    Devre arasında etkisiz kalan Pavlovic'in yerine girdi ve daha etkili bir performans sergiledi.

    Malick Thiaw (5/10):

    Savunmayı güçlendirmek için oyuna girdi, ancak bunu pek başaramadı.

    Denis Undav (6/10):

    Başlangıçta ilk 11'de yer alması istenen oyuncu, bir saat sonra oyuna girdi. Maçın sonlarında yarım bir şansı kaçırdı.

    Max Beier (5/10):

    Topa neredeyse hiç dokunamadı ve oyuna dahil olmakta zorlandı.

    Pascal Gross (N/A):

    Etki yaratacak zamanı olmadı.

    Julian Nagelsmann (5/10):

    Takımı grubu neredeyse garantilemiş olmasına rağmen, neredeyse en güçlü kadrosuyla sahaya çıktı. Sonuç alamamaları nedeniyle biraz gülünç duruma düştü. Eleme turları öncesinde sorulması gereken büyük sorular var.

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