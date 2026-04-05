Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Çeviri:

Almanya efsanesi: Yamal İtalyan olsaydı onu ikinci lige gönderirlerdi

İtalyan futbolundaki krizle ilgili keskin bir yorum

Alman futbol efsanesi Jürgen Klinsmann, İtalya milli takımının üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamaması kriziyle ilgili sert bir yorumda bulundu.

 Azurri, Dünya Kupası elemelerinde tökezledi ve zorlukla play-off'lara kaldı, ancak final maçında Bosna-Hersek'e karşı bir darbe aldı. Maç ve uzatmalarda 1-1 berabere kalan takım, penaltı atışlarında 4-1 yenilerek 2018'den bu yana Dünya Kupası'na katılamama durumunu sürdürdü.

Inter Milan ve Sampdoria formalarıyla parlayan Klinsmann (oğlu Jonathan, Cesena'nın kalesini koruyor), İtalyan futboluyla olan derin bağından yararlanarak, Azzurri'nin Dünya Kupası'na katılma konusunda neden sürekli başarısız olduğu konusunda şimdiye kadarki en isabetli yorumlardan birini yaptı.

  • Huzursuzluk ve hüzün... Liderlerin yokluğunun bedeli

    Klinsmann, Corriere dello Sport gazetesine verdiği demeçte, İtalya'nın Bosna'ya penaltı atışlarında yenilmesinin kendisini uykusuzluğa ve derin bir üzüntüye sürüklediğini söyledi.

    "Los Angeles'taki İtalyan arkadaşlarımla çok acı çektim. Ertesi gece uykusuzluk çektim" dedi.

    Ayrıca okuyun: Acı bir yenilgi: Mbappé sınavda başarısız... Mallorca, yaşlı yıldızın açığını değerlendirdi

    Ayrıca okuyun: Hasan Şehata: Salah, Real Madrid ve Barcelona'ya yakışır... Dünya Kupası'na komplekslerimizi bir kenara bırakarak gireceğiz

    Ancak İtalyan futbolundaki sorunlara ilişkin teşhisi açık ve net oldu. Klinsmann, "İtalya, lider eksikliğinin, bire bir durumlarda rakiple yüzleşen oyuncuların eksikliğinin ve genç oyunculara duyulan güven eksikliğinin bedelini ödüyor" dedi.

  • İtalyan futbolundaki krizin özü

    Ardından, Bayern Münih'in ve eski ABD ile Güney Kore milli takımlarının teknik direktörü, İtalyan futbolundaki krizin özüne parmak basan bir karşılaştırma yaptı.

    "Lamine Yamal (Barcelona) ve Jamal Musiala (Bayern Münih) İtalya'da olsaydı, deneyim kazanmaları gerekçesiyle muhtemelen ikinci lige gönderilirdi" dedi.

    Klinsmann, İtalyan ligindeki kulüplerin genç yeteneklere karşı izlediği yıkıcı yaklaşıma işaret ediyor. Bu yaklaşım, İtalya'daki gençlerin birinci takımda yeterince şans bulamadığına dair tartışmaların şiddetlenmesi ile birlikte şu anda güçlü bir yankı uyandırıyor.

    Klinsmann ayrıca, İtalya'daki birçok teknik direktörün taktiksel zihniyetindeki katılıkla ilgili de bir ima yaptı. Bu teknik direktörler, "ne pahasına olursa olsun kazanmaya çalışmak yerine, kaybetmemek için çalışıyorlar ve (milli takımın başına gelenler) bunun bir sonucu."