Almanya efsanesi: Yamal İtalyan olsaydı onu ikinci lige gönderirlerdi

Ardından, Bayern Münih'in ve eski ABD ile Güney Kore milli takımlarının teknik direktörü, İtalyan futbolundaki krizin özüne parmak basan bir karşılaştırma yaptı.

"Lamine Yamal (Barcelona) ve Jamal Musiala (Bayern Münih) İtalya'da olsaydı, deneyim kazanmaları gerekçesiyle muhtemelen ikinci lige gönderilirdi" dedi.

Klinsmann, İtalyan ligindeki kulüplerin genç yeteneklere karşı izlediği yıkıcı yaklaşıma işaret ediyor. Bu yaklaşım, İtalya'daki gençlerin birinci takımda yeterince şans bulamadığına dair tartışmaların şiddetlenmesi ile birlikte şu anda güçlü bir yankı uyandırıyor.

Klinsmann ayrıca, İtalya'daki birçok teknik direktörün taktiksel zihniyetindeki katılıkla ilgili de bir ima yaptı. Bu teknik direktörler, "ne pahasına olursa olsun kazanmaya çalışmak yerine, kaybetmemek için çalışıyorlar ve (milli takımın başına gelenler) bunun bir sonucu."