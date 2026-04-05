Almanya efsanesi: Yamal İtalyan olsaydı onu ikinci lige gönderirlerdi

Alman futbol efsanesi Jürgen Klinsmann, İtalya milli takımının üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamaması kriziyle ilgili sert bir yorumda bulundu.
Azurri, Dünya Kupası elemelerinde tökezledi ve zorlukla play-off'lara kaldı, ancak final maçında Bosna-Hersek'e karşı bir darbe aldı. Maç ve uzatmalarda 1-1 berabere kalan takım, penaltı atışlarında 4-1 yenilerek 2018'den bu yana Dünya Kupası'na katılamama durumunu sürdürdü.
Inter Milan ve Sampdoria formalarıyla parlayan Klinsmann (oğlu Jonathan, Cesena'nın kalesini koruyor), İtalyan futboluyla olan derin bağından yararlanarak, Azzurri'nin Dünya Kupası'na katılma konusunda neden sürekli başarısız olduğu konusunda şimdiye kadarki en isabetli yorumlardan birini yaptı.