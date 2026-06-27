Almanya efsanesi: Herhangi bir milli takımı yenmenin tek şartı… Fransa’yı düşünmüyoruz

Almanya Milli Takımı’nın sportif direktörü Rudi Völler, takımın Dünya Kupası grup aşamasındaki performansında hem olumlu hem de olumsuz dönemler yaşanmasına rağmen, Mannschaft’ın yeteneklerine hâlâ inandığını vurguladı.
Grup aşamasını Ekvador’a 1-2 yenilerek tamamlamasından 3 gün sonra – bu yenilgi, Almanya’nın grup birincisi olarak son 32’ye yükselmesini etkilememişti – Fuller, basının karşısına çıkarak Mannschaft’ın performansına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.
"AS" gazetesi, efsane Fuller'ın açıklamalarını yayınladı. Fuller, Alman milli takımının hedeflerinin büyük ölçüde Jamal Musiala ve Florian Wirtz'in gösterebileceği performansa bağlı olduğunu vurguladı.
Fuller, tüm oyuncuların en iyi formlarında olması durumunda Almanya milli takımının büyük takımlarla rekabet edebileceğini kabul etti.
Fuller, Paraguay ile oynanacak maç hakkında şunları söyledi: “Sakin ve eminim; takım, Paraguay karşısında elinden gelenin en iyisini yapacak.”
Fuller, “Ekvador karşısında koşullar farklıydı. Onlar için bu, son 20 ya da 30 yılın en önemli maçıydı. Biz her zaman kazanmak isteriz, ancak turu garantilediğinizde yoğunluğun biraz azalması doğaldır” diye ekledi.