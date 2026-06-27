Almanya efsanesi: Herhangi bir milli takımı yenmenin tek şartı… Fransa’yı düşünmüyoruz

Fuller sözlerine şöyle devam etti: "Pazartesi günü durum tamamen farklı olacak. Bu, ya turu geçeceğimiz ya da valizlerimizi toplayıp eve döneceğimiz bir maç. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, sınırlarımızı zorlayacağız, büyük bir maç çıkaracağız ve bir sonraki tura yükseleceğiz."

Fertz ve Musiala hakkında ise, “Bu iki oyuncunun en iyi performanslarını sergilemesi halinde büyük işler başarabileceğimizin çok iyi farkındayız ve onlar da bunun bilincindeler. Bu konuda iyimserim, çünkü en iyi seviyelerine ulaşmalarına çok da uzak değiller” dedi.

Ayrıca şunları vurguladı: “Genel olarak, formunda olduğu ve elinden gelenin en iyisini yaptığı zaman dünyadaki herhangi bir milli takımı yenebilecek bir takıma sahibiz. Ancak, grup birinciliğini garantilediğimizde, ki bu anlaşılabilir ve doğal bir durumdur, en yüksek seviyemize ulaşamazsak, bazı takımlara karşı yenilebiliriz de.”

"Belki bir, iki ya da üç milli takım için durum farklı olabilir; bu takımlar en iyi performanslarını sergilemese bile hedeflerine ulaşabilirler. Oysa biz bunu yapamayız" diye ekledi.

Fuller’a 16 turunda Fransa ile karşılaşma olasılığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Fransa her zaman şampiyonluğun en güçlü adaylarından biridir. Ancak şu anda bunu düşünmüyoruz. Paraguay ile oynayacağız ve yolumuza devam etmek istiyoruz; tek hedefimiz budur.”