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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Almanya efsanesi: Herhangi bir milli takımı yenmenin tek şartı… Fransa’yı düşünmüyoruz

Almanya - Paraguay
Almanya
Paraguay
Dünya Kupası
Fransa
J. Musiala
F. Wirtz
Almanya

Almanya Milli Takımı’nın sportif direktörü Rudi Völler, takımın Dünya Kupası grup aşamasındaki performansında hem olumlu hem de olumsuz dönemler yaşanmasına rağmen, Mannschaft’ın yeteneklerine hâlâ inandığını vurguladı.

Grup aşamasını Ekvador’a 1-2 yenilerek tamamlamasından 3 gün sonra – bu yenilgi, Almanya’nın grup birincisi olarak son 32’ye yükselmesini etkilememişti – Fuller, basının karşısına çıkarak Mannschaft’ın performansına ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. 

"AS" gazetesi, efsane Fuller'ın açıklamalarını yayınladı. Fuller, Alman milli takımının hedeflerinin büyük ölçüde Jamal Musiala ve Florian Wirtz'in gösterebileceği performansa bağlı olduğunu vurguladı.

Fuller, tüm oyuncuların en iyi formlarında olması durumunda Almanya milli takımının büyük takımlarla rekabet edebileceğini kabul etti.

Fuller, Paraguay ile oynanacak maç hakkında şunları söyledi: “Sakin ve eminim; takım, Paraguay karşısında elinden gelenin en iyisini yapacak.”

Fuller, “Ekvador karşısında koşullar farklıydı. Onlar için bu, son 20 ya da 30 yılın en önemli maçıydı. Biz her zaman kazanmak isteriz, ancak turu garantilediğinizde yoğunluğun biraz azalması doğaldır” diye ekledi.

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    Fransa, şampiyonluk için her zaman en güçlü adaylardan biridir

    Fuller sözlerine şöyle devam etti: "Pazartesi günü durum tamamen farklı olacak. Bu, ya turu geçeceğimiz ya da valizlerimizi toplayıp eve döneceğimiz bir maç. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, sınırlarımızı zorlayacağız, büyük bir maç çıkaracağız ve bir sonraki tura yükseleceğiz."

    Fertz ve Musiala hakkında ise, “Bu iki oyuncunun en iyi performanslarını sergilemesi halinde büyük işler başarabileceğimizin çok iyi farkındayız ve onlar da bunun bilincindeler. Bu konuda iyimserim, çünkü en iyi seviyelerine ulaşmalarına çok da uzak değiller” dedi.

    Ayrıca şunları vurguladı: “Genel olarak, formunda olduğu ve elinden gelenin en iyisini yaptığı zaman dünyadaki herhangi bir milli takımı yenebilecek bir takıma sahibiz. Ancak, grup birinciliğini garantilediğimizde, ki bu anlaşılabilir ve doğal bir durumdur, en yüksek seviyemize ulaşamazsak, bazı takımlara karşı yenilebiliriz de.”

    "Belki bir, iki ya da üç milli takım için durum farklı olabilir; bu takımlar en iyi performanslarını sergilemese bile hedeflerine ulaşabilirler. Oysa biz bunu yapamayız" diye ekledi.

    Fuller’a 16 turunda Fransa ile karşılaşma olasılığı sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: “Fransa her zaman şampiyonluğun en güçlü adaylarından biridir. Ancak şu anda bunu düşünmüyoruz. Paraguay ile oynayacağız ve yolumuza devam etmek istiyoruz; tek hedefimiz budur.”

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