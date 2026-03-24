Almanya, Dünya Kupası umutlarını güçlendirmek için Vincent Kompany'nin Bayern Münih ve Burnley kadrosunda yer almış eski bir ismi kadrosuna kattı
Nagelsmann, Kompany’nin eski sağ koluna yöneldi
2026 Dünya Kupası öncesinde teknik ekibini güçlendirmek amacıyla stratejik bir hamle yapan Nagelsmann, Bram Geers’i milli takım kadrosuna resmen dahil etti. Belçikalı performans uzmanı, son yıllarda Avrupa futbolunda, özellikle de eski Manchester City kaptanı ve şu anki gözde teknik direktör Vincent Kompany ile olan yakın işbirliği sayesinde, sağlam bir itibar kazanmıştır.
32 yaşındaki Geers'in mevcut atletizm departmanına katılması ve deneyimli kondisyon antrenörleri Nicklas Dietrich ve Krunoslav Banovcic ile birlikte çalışması bekleniyor.
Geers, Die Mannschaft kadrosuna hemen katılacak ve dünya futbolunun en zorlu liglerinden edindiği zengin deneyimini, Almanya'nın yaklaşan uluslararası maç programını başarıyla tamamlamasına yardımcı olmak için kullanacak.
Koçluk basamaklarını hızla tırmanma
Geers şu anda Anderlecht’te Performans Direktörü olarak görev yapıyor ve Belçika’nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü için hayati bir figür olmaya devam ediyor. Kariyerinin izlediği yol son derece etkileyici; daha önce hem kulüp hem de kıtasal düzeyde Kompany’nin yanında çeşitli yüksek baskı ortamlarında görev almıştı.
Belçika'ya dönmeden önce Geers, hem Burnley hem de Bayern Münih'te teknik kadronun önemli bir parçasıydı. Allianz Arena'da geçirdiği süre, ona mevcut Alman milli takım oyuncularının çoğuyla günlük olarak çalışma fırsatı verdi. Bu da, takımın Kuzey Amerika'ya uçmadan önce fiziksel hazırlıklarını son rötuşlarını yapmak isteyen Nagelsmann için onu mantıklı bir seçim haline getirdi.
Yaklaşan hazırlık maçlarında hemen hissedilecek etki
DFB, Geers'in teknik kadroya geçici olarak katılacağını ve bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nın sonuna kadar takımda kalacağını doğruladı. Geers'in ilk görevi, eski dünya şampiyonu için iki kritik maçın yer aldığı mevcut milli maç arası boyunca kadronun kondisyonunu denetlemek olacak.
Almanya, ivme ve uyum kazanmayı hedefleyerek bu Cuma günü Basel'de İsviçre ile karşılaşacak. Bu maçın ardından Nagelsmann'ın öğrencileri Pazartesi günü Stuttgart'ta Gana ile karşılaşmak üzere evlerine dönecekler. Bu da Geers'e, rekabetçi bir ortamda kadronun kondisyonunu değerlendirmek için hemen bir fırsat sunacak.
Dünya Kupası misyonunun güçlendirilmesi
Almanya, dünya futbolunda eski güç konumuna geri dönmeyi hedeflerken, Nagelsmann küçük adımlarla ilerlemenin önemini sık sık dile getiriyor. Kompany’nin en güvendiği eski yardımcılarından birini kadrosuna katan teknik direktör, taktiksel planlarının üst düzey fiziksel performansla desteklenmesini sağlıyor. Bu transfer, hem tecrübeli oyuncuların hem de genç yıldızların yoğun iç saha takvimi ile boğuşmakta olduğu bir dönemde gerçekleşti.
Odak noktası sahada olsa da, DFB'nin teknik kadroya yaptığı yatırım, hiçbir detayı atlamama niyetini açıkça ortaya koyuyor. Geers, uluslararası görevlerini Belçika'daki mevcut rolüyle dengeleyecek ve bu yılın sonlarında Almanya'nın Dünya Kupası macerası sona erdiğinde Anderlecht'e tam zamanlı olarak geri dönecek.