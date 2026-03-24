Almanya, Dünya Kupası umutlarını güçlendirmek için Vincent Kompany'nin Bayern Münih ve Burnley kadrosunda yer almış eski bir ismi kadrosuna kattı

2026 Dünya Kupası öncesinde teknik ekibini güçlendirmek amacıyla stratejik bir hamle yapan Nagelsmann, Bram Geers’i milli takım kadrosuna resmen dahil etti. Belçikalı performans uzmanı, son yıllarda Avrupa futbolunda, özellikle de eski Manchester City kaptanı ve şu anki gözde teknik direktör Vincent Kompany ile olan yakın işbirliği sayesinde, sağlam bir itibar kazanmıştır.

32 yaşındaki Geers'in mevcut atletizm departmanına katılması ve deneyimli kondisyon antrenörleri Nicklas Dietrich ve Krunoslav Banovcic ile birlikte çalışması bekleniyor.

Geers, Die Mannschaft kadrosuna hemen katılacak ve dünya futbolunun en zorlu liglerinden edindiği zengin deneyimini, Almanya'nın yaklaşan uluslararası maç programını başarıyla tamamlamasına yardımcı olmak için kullanacak.