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Germany Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Almanya, Dünya Kupası grubunu kazanması nedeniyle ‘cezalandırıldı’; Julian Nagelsmann ise maç takviminden şikayetçi

Almanya
J. Nagelsmann
Dünya Kupası

Almanya milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, mevcut Dünya Kupası fikstür düzenine ilişkin hayal kırıklığını dile getirerek, takımının E Grubu’nda birinci sırayı elde ettiği için haksız bir şekilde cezalandırıldığını iddia etti. Taktik dehası olarak bilinen Nagelsmann, son derece sıkışık maç aralıklarının, analitik ekibini zamanla çılgın bir yarışa sürüklediğini açıkladı.

  • Nagelsmann, eleme turu fikstürünü sert bir dille eleştirdi

    Avrupa’nın dev takımı, Toronto’da Fildişi Sahili’ne karşı 2-1’lik heyecan verici bir geri dönüş galibiyeti elde ederek, bir maç kala E Grubu’nda birinciliği rahatlıkla garantiledi. Bu sportif başarıya rağmen, taktiksel düzen, eleme turları için önemli bir operasyonel zorluk yaratıyor. Almanya, 29 Haziran Pazartesi günü Boston’da A, B, C, D veya F Grubu’ndan üçüncü sırayı alan bir takımla karşılaşacak; ancak kesin rakibi, Cumartesi gecesi grup maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Müdür, gece vardiyası hakkında ayrıntıları açıkladı

    Bir sonraki rakibin adının geç açıklanması, hazırlık için artık zamanla yarışmak zorunda kalan teknik kadro için lojistik bir kabusa dönüşüyor. Nagelsmann şöyle açıkladı: “Grubu birinci bitirdiğiniz için bir nevi cezalandırılmanızın ideal bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu durumdan pek hoşlanmıyorum. Herkes, cumartesi gecesi boyunca maç kayıtlarını inceleyip pazar günü takıma rakibi tanıtmaktan daha iyi yöntemler olduğunu tahmin edebilir.”

  • Arka plandaki personel erkenden hazırlık yapıyor

    Sıkışık hazırlık süresinin etkisini azaltmak amacıyla teknik ekip, birkaç potansiyel rakip hakkında proaktif olarak ön keşif çalışmaları başlattı. Analiz ekibi, tamamen hazırlıksız yakalanmamak için çok sayıda maçı önceden inceledi.

    Nagelsmann şunları söyledi: "En olası rakipleri gruplara ayırdık. Ben biraz izledim, analiz ekibimiz de bazı maçları izledi. Hepimiz potansiyel rakiplerin üç veya dört maçını izledik. Ara sıra gece boyunca çalışabiliriz, o kadar da kötü değil."

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ekvador maçı, eleme turlarından önce oynanacak

    Zorlu eleme turuna odaklanmadan önce Almanya, Perşembe günü Ekvador ile oynayacağı ve artık hiçbir önemi kalmayan son grup maçını atlatmak zorunda. Bu maçın sonucu, Die Mannschaft’ın grup birincisi konumunu değiştiremez olsa da, hâlâ tur atlamak için mücadele eden Güney Amerikalı rakipleri için bu karşılaşma hayati önem taşıyor. Nagelsmann, Boston’a yapılacak yoğun seyahat programı öncesinde oyuncularının yorgunluğunu azaltmak amacıyla bu fırsatı değerlendirerek kadrosunda rotasyon yapacaktır.

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