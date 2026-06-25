Almanya, Dünya Kupası grubunu kazanması nedeniyle ‘cezalandırıldı’; Julian Nagelsmann ise maç takviminden şikayetçi

Sıkışık hazırlık süresinin etkisini azaltmak amacıyla teknik ekip, birkaç potansiyel rakip hakkında proaktif olarak ön keşif çalışmaları başlattı. Analiz ekibi, tamamen hazırlıksız yakalanmamak için çok sayıda maçı önceden inceledi.

Nagelsmann şunları söyledi: "En olası rakipleri gruplara ayırdık. Ben biraz izledim, analiz ekibimiz de bazı maçları izledi. Hepimiz potansiyel rakiplerin üç veya dört maçını izledik. Ara sıra gece boyunca çalışabiliriz, o kadar da kötü değil."