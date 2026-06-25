Getty Images Sport
Çeviri:
Almanya, Dünya Kupası grubunu kazanması nedeniyle ‘cezalandırıldı’; Julian Nagelsmann ise maç takviminden şikayetçi
Nagelsmann, eleme turu fikstürünü sert bir dille eleştirdi
Avrupa’nın dev takımı, Toronto’da Fildişi Sahili’ne karşı 2-1’lik heyecan verici bir geri dönüş galibiyeti elde ederek, bir maç kala E Grubu’nda birinciliği rahatlıkla garantiledi. Bu sportif başarıya rağmen, taktiksel düzen, eleme turları için önemli bir operasyonel zorluk yaratıyor. Almanya, 29 Haziran Pazartesi günü Boston’da A, B, C, D veya F Grubu’ndan üçüncü sırayı alan bir takımla karşılaşacak; ancak kesin rakibi, Cumartesi gecesi grup maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.
- Getty Images Sport
Müdür, gece vardiyası hakkında ayrıntıları açıkladı
Bir sonraki rakibin adının geç açıklanması, hazırlık için artık zamanla yarışmak zorunda kalan teknik kadro için lojistik bir kabusa dönüşüyor. Nagelsmann şöyle açıkladı: “Grubu birinci bitirdiğiniz için bir nevi cezalandırılmanızın ideal bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu durumdan pek hoşlanmıyorum. Herkes, cumartesi gecesi boyunca maç kayıtlarını inceleyip pazar günü takıma rakibi tanıtmaktan daha iyi yöntemler olduğunu tahmin edebilir.”
Arka plandaki personel erkenden hazırlık yapıyor
Sıkışık hazırlık süresinin etkisini azaltmak amacıyla teknik ekip, birkaç potansiyel rakip hakkında proaktif olarak ön keşif çalışmaları başlattı. Analiz ekibi, tamamen hazırlıksız yakalanmamak için çok sayıda maçı önceden inceledi.
Nagelsmann şunları söyledi: "En olası rakipleri gruplara ayırdık. Ben biraz izledim, analiz ekibimiz de bazı maçları izledi. Hepimiz potansiyel rakiplerin üç veya dört maçını izledik. Ara sıra gece boyunca çalışabiliriz, o kadar da kötü değil."
- Getty Images Sport
Ekvador maçı, eleme turlarından önce oynanacak
Zorlu eleme turuna odaklanmadan önce Almanya, Perşembe günü Ekvador ile oynayacağı ve artık hiçbir önemi kalmayan son grup maçını atlatmak zorunda. Bu maçın sonucu, Die Mannschaft’ın grup birincisi konumunu değiştiremez olsa da, hâlâ tur atlamak için mücadele eden Güney Amerikalı rakipleri için bu karşılaşma hayati önem taşıyor. Nagelsmann, Boston’a yapılacak yoğun seyahat programı öncesinde oyuncularının yorgunluğunu azaltmak amacıyla bu fırsatı değerlendirerek kadrosunda rotasyon yapacaktır.