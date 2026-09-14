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Ermedin Demirovic StuttgartGetty Images

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Almanya'dan: Milan, ocakta Demirovic için harekete geçecek

AC Milan

Milan, Ermedin Demirovic'i gündemine aldı. Stuttgart'ın Bosnalı santrforu, Ruben Amorim tarafından Milan hücumunu güçlendirmek için önerilmiş olabilir: Alman ekibinin ilk talebi en az 35 milyon. Kulüp, kış transfer dönemi öncesinde hamlelerini planlamaya başlamış olabilir.


YENİ ÇÖZÜMLER - Alman basınında yer alan iddiaya göre Portekizli teknik adam, hücum hattına ceza sahasına etkili koşular atabilen ve Milan'ın oyununa yeni çözümler sunabilecek fizik gücü yüksek bir santrfor eklemek için forveti ocak ayı önceliklerinden biri olarak bizzat işaret etmiş olabilir.



BEDELİ NE KADAR - Stuttgart, oyuncunun transferi için görüşmelere başlamadan önce en az 35 milyon euro talep ediyor. Bu önemli bonservis değerlendirmesi, yatırımın formülü ve sürdürülebilirliği konusunda Milan'ı dikkatli şekilde düşünmeye zorlayabilir. Milan'ın Demirovic'e ilgisi ise mutlak anlamda yeni değil: 2025 Temmuz'unda da adı Milan ile anılmış, o dönem için yaklaşık 20-25 milyonluk bir değer biçildiği belirtilmişti. Santrforun Stuttgart ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor, bu anlaşma 2024'te Augsburg'dan transferi sırasında resmiyet kazanmıştı.


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