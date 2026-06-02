"Almanya'dan daha iyi bir şans!" - Eski Tottenham yıldızı, Thomas Tuchel'in en büyük zayıf noktasını vurgulayarak İngiltere'nin Dünya Kupası umutlarını değerlendiriyor
İngiltere, Dünya Kupası'nın favorisi olarak gösteriliyor
Eski Alman milli futbolcu Freund, uluslararası futbol sahnesine ilişkin şaşırtıcı bir değerlendirmede bulunarak, 2026 Dünya Kupası'nı kaldırma konusunda İngiltere'nin kendi ülkesinden daha güçlü bir konumda olduğunu öne sürdü. Almanya, Jamal Musiala ve Florian Wirtz gibi yeteneklere sahip olsa da, Freund kadronun genel derinliğinin Kuzey Amerika'daki küresel sahneyi domine etmek için gereken üst düzey standartlara ulaşamadığına inanıyor.
Freund, Betway'e Three Lions'ı DFB-Team'in önüne koyma nedenini açıkladı. "Dünya Kupası'nı kazanma şansları kesinlikle Almanya'dan daha yüksek. İngiltere'deki herkes, Tuchel'in 26 kişilik kadroya karar vermesinin zor olduğunu anlamalı çünkü İngiltere'de çok daha fazla seçenek var."
"Almanya'da hâlâ birkaç oyuncu hakkında çok tartışıyoruz. Örneğin, Matthias Ginter mi yoksa Said El Mala mı kadroda olmalı? Ancak Thomas Tuchel için İngiltere çok daha zor bir durum," dedi.
Tuchel faktörü ve olası tuzaklar
Tuchel'in göreve getirilmesi İngiltere milli takımına taktiksel bir incelik katmış olsa da, Freund belirli bir endişe kaynağına dikkat çekti. Tuchel'in kariyerini Bundesliga ve Premier Lig'de yakından takip eden eski Tottenham oyuncusu, teknik direktörün oyuncularıyla kurduğu ilişkilerin, İngiltere'nin büyük bir turnuvanın son aşamalarında baskıyla başa çıkıp çıkamayacağının belirleyici faktörü olabileceğine inanıyor.
Freund şu uyarıda bulundu: "Alman bakış açısıyla, onun için takımın bir arada kalmasını umuyorum. Tuchel'in bir zayıflığı varsa, o da oyuncularla bireysel olarak biraz zorlanıyor olmasıdır. Bu noktada, Kompany'nin Bayern Münih'te Tuchel'den daha iyi bir iş çıkardığını hissedebilirsiniz. Bu yüzden Dünya Kupası'nda bu çok önemli, çünkü finale kalırsanız altı ya da yedi hafta boyunca birlikte olabilirsiniz, ancak 26 oyuncunun hepsi oynamak istediğinde bu kolay olmuyor."
Almanya'nın yaşadığı zorluklar ve önündeki yol
Freund'a göre Almanya'nın geleceği hâlâ parlak görünmüyor; Freund, Julian Nagelsmann'ın takımıyla dünyanın en iyileri arasında önemli bir uçurum olduğunu düşünüyor.
Liverpool'un yıldızı Wirtz'in kadroda yer almasına rağmen Freund, özellikle 2026 turnuvasında beklenen zorlu seyahat ve hava koşulları göz önüne alındığında, takımın Brezilya veya Fransa gibi ağır topları eleme turlarında yenmek için gerekli dengeye sahip olmadığını vurguluyor.
"Dört yıl önce Katar'da da söylediğim gibi, şampiyon olamayız. Dünya Kupası'nı kazanamayız," diye itiraf etti Freund. "Lennart Karl, Musiala ve Wirtz gibi birkaç genç yeteneğimiz var, ancak İngiltere, Fransa veya İspanya gibi derin ve güçlü bir kadromuz yok. Bir de Almanya'yı yenebilecek Brezilya ve Arjantin var. Ben de bir Alman olarak Dünya Kupası'nı kazanabileceğimizi söylemek isterdim. Ama ne yazık ki, kazanabileceğimizi sanmıyorum."
İngiltere ve Almanya: 2026 Dünya Kupası başlıyor
Almanya, Curacao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile birlikte E Grubu'na çekildi. Dört kez dünya şampiyonu olan Almanya, 14 Haziran'da Houston'daki NRG Stadyumu'nda Curacao ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak.
İngiltere ise L Grubu'na çekildi ve Hırvatistan, Gana ve Panama gibi zorlu rakiplerle karşı karşıya kalacak. Üç Aslanlar, 17 Haziran'da Teksas'taki AT&T Stadyumu'nda Hırvatistan ile oynayacakları yüksek riskli ve heyecan verici açılış maçıyla turnuvaya başlayacak.
Bu karşılaşma, turnuvanın başlangıcında çok önemli bir sınav olacak ve muhtemelen L Grubu'nun birinciliğini kimin alacağını belirleyecek.