Eski Alman milli futbolcu Freund, uluslararası futbol sahnesine ilişkin şaşırtıcı bir değerlendirmede bulunarak, 2026 Dünya Kupası'nı kaldırma konusunda İngiltere'nin kendi ülkesinden daha güçlü bir konumda olduğunu öne sürdü. Almanya, Jamal Musiala ve Florian Wirtz gibi yeteneklere sahip olsa da, Freund kadronun genel derinliğinin Kuzey Amerika'daki küresel sahneyi domine etmek için gereken üst düzey standartlara ulaşamadığına inanıyor.

Freund, Betway'e Three Lions'ı DFB-Team'in önüne koyma nedenini açıkladı. "Dünya Kupası'nı kazanma şansları kesinlikle Almanya'dan daha yüksek. İngiltere'deki herkes, Tuchel'in 26 kişilik kadroya karar vermesinin zor olduğunu anlamalı çünkü İngiltere'de çok daha fazla seçenek var."

"Almanya'da hâlâ birkaç oyuncu hakkında çok tartışıyoruz. Örneğin, Matthias Ginter mi yoksa Said El Mala mı kadroda olmalı? Ancak Thomas Tuchel için İngiltere çok daha zor bir durum," dedi.