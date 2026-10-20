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Almanya'da yeniden buluşma! Mourinho kusursuzluğu hedeflerken eski Leipzig ikilisi Konate ve Diomande, eski kulüplerine zor anlar yaşatmaya hazırlanıyor
Konate, Santiago Bernabeu'da duygusal bir kavuşmaya hazırlanıyor
Real Madrid savunmacısı Ibrahima Konate, RB Leipzig ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde salı günü Ciudad Real Madrid'de takımı temsil etti. Jose Mourinho'nun ekibi, Inter Milan ve Roma karşısında aldığı galibiyetlerin ardından Avrupa'daki yüzde 100'lük galibiyet oranını korumak için üçüncü maçına çıkacak.
Karşılaşma, İspanya'ya gelmeden önce 2017-2021 yılları arasında Leipzig formasıyla 66 maça çıkan Konate için büyük kişisel önem taşıyor.
Konate, "Yarın benim için çok özel bir maç çünkü eski kulübüme karşı oynayacağım," dedi. "Eski takım arkadaşlarımı göreceğim için çok mutluyum. Yarın kazanıp ilk sekiz içinde iyi bir konumda olmak istiyoruz."
- ZUMA Press Wire
Savunma oyuncusu Real Madrid'deki hayatı, Diomande ve Mourinho'nun aurası hakkında samimi açıklamalarda bulundu
Konate, Madrid'deki ilk aylarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken kulübün dünya çapındaki konumuna, 19 yaşındaki Yan Diomande ile ortaklığına ve teknik direktör Jose Mourinho'nun etkileyici varlığına dikkat çekti. Konate, “Beklediğimden daha fazlası. Medya, her şey çok daha fazla büyütülüyor. Bana göre dünyanın en iyi takımı” dedi.
Leipzig'den eski takım arkadaşı Diomande'yi öven Konate, “Çok yetenekli... Her gün çok sıkı çalışıyor ve gelecekte bu takımda başarılı olmaması için bir neden göremiyorum” diye ekledi.
Mourinho'nun etkisine de değinen Konate, “Her teknik direktörde bulunmayan etkileyici bir aurası var. Elbette soyunma odasında konuştuğunda herkes onu dinliyor ve ona saygı duyuyor” ifadelerini kullandı.
Konate, El Clasico nedeniyle dikkatinin dağıldığını reddediyor ve Fransız takım arkadaşlarını övüyor
Barcelona ile oynayacakları önemli yerel maç yaklaşırken Konate, Real Madrid'in Avrupa'daki maçlarına odaklanmayı bırakamayacağını vurguladı. Konate, “Yalnızca bir sonraki maça odaklanmak çok önemli. Yarın kazanırsak bu, El Clasico'da daha iyi oynamamıza yardımcı olacak. Ama yalnızca El Clasico'ya odaklanırsak yarına hazır olmayacağız” dedi.
Konate, uyum sürecini hızlandırdıkları için Madrid'in Fransız oyuncuları Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe ve Ferland Mendy'ye de teşekkür etti.
“Tchouameni ve Mbappe ile bir arada olabildiğim için çok şanslıyım” diyen Konate, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bana kulüp hakkında zaten çok şey anlatmışlardı... Buradaki tek hayalim başarıya ulaşmak.”
- LaPresse
Real Madrid, Avrupa'da üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor
Santiago Bernabeu'da oynadığı üst üste 44 Şampiyonlar Ligi maçında gol attığı etkileyici iç saha performansına güvenen Madrid, ilk sekizdeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Hafta sonu Bayern Münih'e ligde 6-1'lik ağır bir yenilgi alan ve Avrupa kupalarındaki son altı deplasman maçını kaybeden Leipzig, Martin Demichelis yönetiminde bu sonuçları telafi etmek için İspanya'ya gidiyor.
Konate, Diomande ve Real Madrid, El Clasico'ya odaklanmadan önce kritik üç puanı almak amacıyla çarşamba gecesi Alman ekibini ağırlayacak.
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