Konate, Madrid'deki ilk aylarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken kulübün dünya çapındaki konumuna, 19 yaşındaki Yan Diomande ile ortaklığına ve teknik direktör Jose Mourinho'nun etkileyici varlığına dikkat çekti. Konate, “Beklediğimden daha fazlası. Medya, her şey çok daha fazla büyütülüyor. Bana göre dünyanın en iyi takımı” dedi.

Leipzig'den eski takım arkadaşı Diomande'yi öven Konate, “Çok yetenekli... Her gün çok sıkı çalışıyor ve gelecekte bu takımda başarılı olmaması için bir neden göremiyorum” diye ekledi.

Mourinho'nun etkisine de değinen Konate, “Her teknik direktörde bulunmayan etkileyici bir aurası var. Elbette soyunma odasında konuştuğunda herkes onu dinliyor ve ona saygı duyuyor” ifadelerini kullandı.