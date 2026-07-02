Almanya milli takımının geleceği konusunda ortalık oldukça çalkantılı. Dünya Kupası’nda Paraguay’a penaltılarda yenilerek son 16 turunda elenmesi sonucu yaşanan büyük fiyaskonun ardından (Almanya, 2014 yılından bu yana ilk kez bir eleme maçında elenmişti), takım yeni bir döngü başlatmak için farklı isimlerle yola çıkabilir. Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmasının bir sonucu olarak sözleşmesi 30 Haziran 2028’e kadar otomatik olarak uzatılmış olsa da, teknik direktör Julian Nagelsmann’ın konumu hiç bu kadar belirsiz olmamıştı.
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Almanya’da Nagelsmann ile uzun süren görüşme: Alman Futbol Federasyonu ondan istifa etmesini istiyor, aksi takdirde görevden alınacak. Klopp, belirlenen halef
FIUME TOPLANTISI
Nitekim bugün, Hansi Flick’in görevden alınmasının ardından Eylül 2023’ten beri görevde olan teknik direktör ile Alman Futbol Federasyonu’nun üst düzey yetkilileri arasında durum değerlendirmesi yapmak üzere bir zirve gerçekleştirildi. Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler ve Andreas Rettig'in katıldığı toplantı, Dünya Kupası süresince Nagelsmann'ın takım yönetimiyle ilgili en tartışmalı konuları – kadro seçimlerinden taktiksel kararlara ve takımın yönetimine kadar – netleştirmek için bir fırsat oldu. Geçtiğimiz günlerde, Bayern Münih’in eski teknik direktörünün yaklaşımına yönelik pek çok eleştiri yöneltildi; Nagelsmann, oyuncularla çok az iletişim kurduğu ve teknik kararlarını açıklamadığı yönünde suçlandı.
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SÖZLEŞMENİN ÖNEMLİ NOKTASI
Aynı zamanda, Bild ve Sky Deutschland’ın aktardığına göre, Julian Nagelsmann olaylara ilişkin kendi bakış açısını da ortaya koymak ve takımın bazı yıldız oyuncularının beklentilerin çok altında kalan performansları konusunda bir açıklama yapmak istedi. Bu toplantının ardından, Alman Futbol Federasyonu’nun üst düzey yetkilileri, Nagelsmann’a istifa etmesini ve Almanya milli takım teknik direktörlüğü görevini burada sonlandırmasını önermiş. Nagelsmann, Paraguay’a karşı alınan yenilginin hemen ardından dile getirdiği niyetine sadık kalarak bu yönde bir adım atmamayı tercih ederse, Federasyon onu görevden alacak ve sözleşmesinin doğal olarak sona ermesine kadar kalan süre için öngörülen 14 milyon avroyu ödeyecek.
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KLOPP HAZIR
Aynı zamanda, Jürgen Klopp’un Nagelsmann’dan Almanya milli takımının teknik direktörlüğünü devralma ihtimali giderek artıyor. Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool'un eski teknik direktörü, uzun süredir en güçlü aday olarak gösteriliyor ve Alman Futbol Federasyonu temsilcileri tarafından şimdiden temasa geçildi; kendisi de çağrılması durumunda göreve hazır olduğunu belirtti. Almanya'daki önde gelen medya kuruluşlarının belirttiği üzere, Red Bull grubuyla futbol bölümünün yönetimini üstlenmek üzere imzalanan sözleşmede, Alman milli takımı tarafından çağrılması durumunda sözleşmeden kurtulmasına izin veren bir madde yer alıyor.