Almanya’da Nagelsmann ile uzun süren görüşme: Alman Futbol Federasyonu ondan istifa etmesini istiyor, aksi takdirde görevden alınacak. Klopp, belirlenen halef

Aynı zamanda, Bild ve Sky Deutschland’ın aktardığına göre, Julian Nagelsmann olaylara ilişkin kendi bakış açısını da ortaya koymak ve takımın bazı yıldız oyuncularının beklentilerin çok altında kalan performansları konusunda bir açıklama yapmak istedi. Bu toplantının ardından, Alman Futbol Federasyonu’nun üst düzey yetkilileri, Nagelsmann’a istifa etmesini ve Almanya milli takım teknik direktörlüğü görevini burada sonlandırmasını önermiş. Nagelsmann, Paraguay’a karşı alınan yenilginin hemen ardından dile getirdiği niyetine sadık kalarak bu yönde bir adım atmamayı tercih ederse, Federasyon onu görevden alacak ve sözleşmesinin doğal olarak sona ermesine kadar kalan süre için öngörülen 14 milyon avroyu ödeyecek.





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