Jürgen Klopp, çok yakında Almanya milli takımının yeni teknik direktörü olacak. Geriye sadece resmi açıklamanın yapılması kaldı; bu açıklama, Almanya milli takımının Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay’a yenilerek elenmesinin hemen ardından geçen haftalarda varılan genel mutabakatın ardından, önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.
Çeviri:
Almanya’da, Klopp’un milli takım teknik direktörü olarak atanmasının resmi açıklanması kaldı. Eski Liverpool oyuncusunun açıklaması: “Birkaç gün meselesi”
KELİMELER
Bu konunun kesinleştiğini ve eski Liverpool teknik direktörünün, istifa eden Julian Nagelsmann’ın yerine Almanya milli takımının başına geçeceğini doğrulayan kişi, bizzat kendisi oldu. Jürgen Klopp, Dünya Kupası maçlarını yorumcu olarak aktardığı ve yorumladığı Magenta TV’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Resmi açıklamanın yapılmasına çok az kaldı. İdeal olarak, önümüzdeki günlerde açıklanacak.”
NE HARİKA BİR ÖZGEÇMİŞ
2024 yılından bu yana Red Bull grubuna bağlı takımların Futbol Direktörü olarak görev yapan ve sözleşmesini feshetmek üzere bir anlaşmaya varan Klopp, 2030 Dünya Kupası’nın sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacak ve önümüzdeki Eylül ayında Nations League’in ilk maçlarında Almanya milli takımının teknik direktörlüğüne başlayacak, İlk büyük hedefi ise İngiltere ve İrlanda'da düzenlenecek 2028 Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans sergilemek olacak. Klopp, teknik direktörlük kariyeri boyunca Borussia Dortmund'da iki kez Bundesliga şampiyonluğu, bir kez Almanya Kupası ve bir kez Süper Kupa; Liverpool'da ise bir kez Premier Lig şampiyonluğu, bir kez Şampiyonlar Ligi, bir kez Kulüpler Dünya Kupası, bir kez Avrupa Süper Kupası, bir kez FA Kupası, iki kez Carabao Kupası ve bir kez Community Shield şampiyonluğu kazandı.
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