2024 yılından bu yana Red Bull grubuna bağlı takımların Futbol Direktörü olarak görev yapan ve sözleşmesini feshetmek üzere bir anlaşmaya varan Klopp, 2030 Dünya Kupası’nın sonuna kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalayacak ve önümüzdeki Eylül ayında Nations League’in ilk maçlarında Almanya milli takımının teknik direktörlüğüne başlayacak, İlk büyük hedefi ise İngiltere ve İrlanda'da düzenlenecek 2028 Avrupa Şampiyonası'nda iyi bir performans sergilemek olacak. Klopp, teknik direktörlük kariyeri boyunca Borussia Dortmund'da iki kez Bundesliga şampiyonluğu, bir kez Almanya Kupası ve bir kez Süper Kupa; Liverpool'da ise bir kez Premier Lig şampiyonluğu, bir kez Şampiyonlar Ligi, bir kez Kulüpler Dünya Kupası, bir kez Avrupa Süper Kupası, bir kez FA Kupası, iki kez Carabao Kupası ve bir kez Community Shield şampiyonluğu kazandı.