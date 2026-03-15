Almanya'da da hakemlere ve VAR'a öfke: Leverkusen'de Bayern Münih'in öfkesi, neler oldu ve hakemin hatasını kabul etmesi

İlk olaydan başlayalım: Kane'e sayılmayan gol. Başlangıçta gol geçerli sayıldı, ancak daha sonra VAR devreye girerek İngiliz forvetin koluyla topa dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti (Bayern Münih tarafı ise kolun vücuda yapışık olduğunu savundu). Hakem daha sonra görüş açısının engellendiği için dokunuşu görmediğini açıkladı, ancak sonraki görüntülerde eski Tottenham oyuncusunun kolunda hafif bir hareket olduğu ve bunun fark edildiği anlaşıldı.

Maçın sonlarında ise Luis Diaz, rakip kaleci Blaswich ile temas ettikten sonra Bayer Leverkusen'in ceza sahası içinde düştü, ancak itiraz etmeden hemen ayağa kalktı. Ancak hakem Dingert ikinci sarı kartı göstererek Kolombiyalı ofansif oyuncuyu oyundan attı ve Bayern Münih tarafında çok sayıda itirazın yükselmesine neden oldu.