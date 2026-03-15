Almanya'da da hakemlere ve VAR'a öfke: Leverkusen'de Bayern Münih'in öfkesi, neler oldu ve hakemin hatasını kabul etmesi

Bayern Münih'te, dün Leverkusen'de Bayer ile oynanan Bundesliga maçının ardından, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Atalanta ile oynanacak maç öncesinde gergin bir hava hakim.
Bu büyük maçta, Bayern camiasında çok tartışılan ve sayısız polemik yaratan iki olay yaşandı: 63. dakikada Harry Kane'in golünün iptal edilmesi ve 84. dakikada Luis Diaz'a sözde simülasyon nedeniyle iki sarı kart gösterilerek kırmızı kart verilmesi.
Maç 1-1 sona erdi (Bayern Münih 9'a 11 oynadı), ancak hakem Dingert'in kararları tartışmalara ve düşüncelere yol açtı.