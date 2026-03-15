Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - Bundesliga
Almanya'da da hakemlere ve VAR'a öfke: Leverkusen'de Bayern Münih'in öfkesi, neler oldu ve hakemin hatasını kabul etmesi

Bundesliga'da Bayern Münih ile Bayer Leverkusen arasındaki maçta her şey yaşanıyor.

Bayern Münih'te, dün Leverkusen'de Bayer ile oynanan Bundesliga maçının ardından, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Atalanta ile oynanacak maç öncesinde gergin bir hava hakim.

Bu büyük maçta, Bayern camiasında çok tartışılan ve sayısız polemik yaratan iki olay yaşandı: 63. dakikada Harry Kane'in golünün iptal edilmesi ve 84. dakikada Luis Diaz'a sözde simülasyon nedeniyle iki sarı kart gösterilerek kırmızı kart verilmesi.

Maç 1-1 sona erdi (Bayern Münih 9'a 11 oynadı), ancak hakem Dingert'in kararları tartışmalara ve düşüncelere yol açtı.

    İlk olaydan başlayalım: Kane'e sayılmayan gol. Başlangıçta gol geçerli sayıldı, ancak daha sonra VAR devreye girerek İngiliz forvetin koluyla topa dokunduğu gerekçesiyle golü iptal etti (Bayern Münih tarafı ise kolun vücuda yapışık olduğunu savundu). Hakem daha sonra görüş açısının engellendiği için dokunuşu görmediğini açıkladı, ancak sonraki görüntülerde eski Tottenham oyuncusunun kolunda hafif bir hareket olduğu ve bunun fark edildiği anlaşıldı.

    Maçın sonlarında ise Luis Diaz, rakip kaleci Blaswich ile temas ettikten sonra Bayer Leverkusen'in ceza sahası içinde düştü, ancak itiraz etmeden hemen ayağa kalktı. Ancak hakem Dingert ikinci sarı kartı göstererek Kolombiyalı ofansif oyuncuyu oyundan attı ve Bayern Münih tarafında çok sayıda itirazın yükselmesine neden oldu.

    Maç sonrası, görüntüleri inceledikten sonra hakem, Sky Sports DE'nin aktardığına göre olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Benim açımdan Diaz kendini atmış gibi görünüyordu. Videolara baktığımda şunu söyleyebilirim: Penaltı değil ve ikinci sarı kart çok ağır. Bu görüntüleri daha önce görseydim, onu oyundan atmazdım."

