Önümüzdeki Cuma günü İsviçre ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, DFB kaptanı Rüdiger'i savundu. Real Madrid'de yaşadığı bazı aksilikler, fiziksel sorunlar ve son dönemde DFB formasıyla sergilediği zayıf performanslar nedeniyle, 33 yaşındaki oyuncu Jonathan Tah ve Nico Schlotterbeck'in yedeği olma tehlikesiyle karşı karşıya.
"Almanya'da bu unutuluyor!" Joshua Kimmich, sert eleştirilere maruz kalan DFB yıldızının savunmasına çıktı
Yine de Kimmich için durum net: "Toni çok önemli bir oyuncu. Bazen Almanya'da son yıllarda başardığı her şeyin unutulduğunu hissediyorum. Toni, Real Madrid'de tartışmasız ilk 11'de oynuyor ve neredeyse her yıl Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek veya yarı finale yükseliyor. Bu deneyim, turnuvada bize çok yardımcı olabilir."
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Mayıs ayı sonunda FC Barcelona ile oynanan İspanya Kupası finalinde Rüdiger'in öfke patlamasının ardından onu kamuoyuna açık bir şekilde uyarmış ve şöyle demişti: "O, bunun iyi bir şey olmadığını ve sınırın da aşıldığını düşündüğümü biliyor. Ayrıca bunun bir daha olmaması gerektiğini de biliyor, aksi takdirde daha ciddi sonuçları olacaktır."
Rüdiger hakeme küfür etmiş ve bir nesneyle ona atmış, ardından altı maç ceza almıştı. Son olarak Getafe'den Rico'ya sert bir müdahaleyle ortalığı karıştırdı. Rico, Rüdiger'i "yüzümü parçalamaya çalıştığı" için suçladı.
Antonio Rüdiger, DFB'de Tah ve Schlotterbeck'in ardından sadece üçüncü sırada mı?
Spor açısından bakıldığında, Dünya Kupası öncesinde Tah ve Schlotterbeck ikilisi göz önüne alındığında Rüdiger'in kadroda yer alıp almayacağı konusunda bir tartışma yaşanıyor. Nagelsmann, stoper pozisyonunda mutlaka oyun kurucu özelliklere sahip bir sol ayaklı oyuncu oynatmak istiyor ve Tah, şu anda her alanda hakimiyet kuran FC Bayern'de muhteşem bir ilk sezon geçiriyor; bu nedenle, bir zamanların DFB savunma lideri yedek kulübesine mahkum olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Ayrıca, son DFB maçlarından birinde pek de şerefli bir performans sergilememiş olması da buna neden oluyor. O zamanlar ilk kez forma giyen Nnamdi Collins ile birlikte, özellikle Rüdiger, Slovakya'daki Dünya Kupası eleme fiyaskosunda son derece kötü bir görüntü sergilemişti. Birkaç gün sonra Kuzey İrlanda'ya karşı kazanılan maçta Rüdiger, o zamana kadar oynadığı son milli maçına çıktı.
Ardından yine sakatlık sorunu yaşadı. Ciddi bir kas sakatlığı onu neredeyse üç ay sahalardan uzak tuttu; yılın başında ise yine dizinden sakatlandı ve bu sakatlık Real Madrid formasıyla altı resmi maçı kaçırmasına neden oldu.
Nagelsmann, Rüdiger'i destekliyor: "Bu konuda olağanüstü iyi"
Bu durum, Dünya Kupası yılında milli takım teknik direktörünü de endişelendiriyor; bu nedenle Rüdiger'in milli takımın savunma lideri olarak geri döneceğinin "kesin bir şey olmadığını" belirtti.
"Bu büyük ölçüde performansına bağlı. Antonio ile harika bir ilişkim var, hangi rolde geri dönebileceği ya da formda olmadığı için dönemeyeceği konusunda her yönüyle iyi bir iletişim içindeyiz. Dizinde büyük sorunlar yaşadı ve iyileşmesi uzun sürdü," dedi Nagelsmann, ayın başında çok tartışılan kicker dergisine verdiği röportajda.
33 yaşındaki oyuncunun "en büyük yeteneği", "dar alanda bire bir durumlar. Bu konuda olağanüstü iyi, gerçekten iyi bir ikili mücadele oyuncusu. Antonio yüzde 100 formda ve sağlıklı olmalı. Bazen bizde de yaşadığı gibi ufak tefek ağrıları varsa, performans sınırına ulaşamaz ve bu da mantıklı olmaz. Ama bu konuda iyi yolda."
Rüdiger, milli takımla ilgili kendisiyle ilgili tartışmalardan haberdar ve son zamanlarda anlayışlı bir tavır sergiledi. "Bu tartışma bana, bazı anlarda yerine getiremediğim bir sorumluluğum olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ciddi ve objektif bir şekilde dile getirilen eleştirileri ciddiye alıyorum, çünkü kendim de bazı olayların sınırları aştığını biliyorum. Ben bir kargaşa kaynağı olmak istemiyorum, aksine istikrar ve güvenlik sağlamak istiyorum."