"Almanya'da bu unutuluyor!" Joshua Kimmich, sert eleştirilere maruz kalan DFB yıldızının savunmasına çıktı

Yine de Kimmich için durum net: "Toni çok önemli bir oyuncu. Bazen Almanya'da son yıllarda başardığı her şeyin unutulduğunu hissediyorum. Toni, Real Madrid'de tartışmasız ilk 11'de oynuyor ve neredeyse her yıl Şampiyonlar Ligi'nde en az çeyrek veya yarı finale yükseliyor. Bu deneyim, turnuvada bize çok yardımcı olabilir."

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Mayıs ayı sonunda FC Barcelona ile oynanan İspanya Kupası finalinde Rüdiger'in öfke patlamasının ardından onu kamuoyuna açık bir şekilde uyarmış ve şöyle demişti: "O, bunun iyi bir şey olmadığını ve sınırın da aşıldığını düşündüğümü biliyor. Ayrıca bunun bir daha olmaması gerektiğini de biliyor, aksi takdirde daha ciddi sonuçları olacaktır."

Rüdiger hakeme küfür etmiş ve bir nesneyle ona atmış, ardından altı maç ceza almıştı. Son olarak Getafe'den Rico'ya sert bir müdahaleyle ortalığı karıştırdı. Rico, Rüdiger'i "yüzümü parçalamaya çalıştığı" için suçladı.