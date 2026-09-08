Rockenberg, sosyal medyada yayımladığı resmî bir açıklamada derin yıkım yaşadıklarını ifade ederken, yargı süreci ilerlerken tüm kulüp üyeleri için mahremiyet talebinde bulundu. Kulüp, resmî kanallarında paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl futbol departmanımızdaki bir takım arkadaşımızın ani ölümüyle başa çıkmak zorunda kaldıktan sonra, geçen salı yaşanan olaylar bizi bir kez daha nutkumuz tutulmuş halde bıraktı. Hiçbirimiz şu anda son yıkıcı darbeyi kavrayabilecek durumda değiliz.

"Şimdi umutlarımızı yetkililerin çalışmasına bağlıyoruz ve olayın tamamen soruşturulacağına güveniyoruz. Kulübümüzde olaya dahil olan herkes için son derece sarsıcı ve duygusal olan bu durum göz önüne alındığında, devam eden soruşturma hakkında yorum yapmayacağız. Bu nedenle oyunculara, antrenörlere ve yönetim kurulu üyelerine yorum için başvurulmamasını acilen ve saygıyla rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."