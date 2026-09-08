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Almanya'da amatör bir futbolcu, takım arkadaşını şoke edici bir "intikam" cinayetinde zehirlediği iddiasıyla tutuklandı
Amatör futbolcu tutuklanma tehlikesiyle karşı karşıya
Almanya'da Marius adlı 35 yaşındaki amatör bir futbolcu, 30 yaşındaki takım arkadaşı Philipp'i zehirlediği şüphesiyle 1 Eylül Salı günü polis tarafından gözaltına alındı. Kurban, amatör ekip TuS Rockenberg ile sezon sonu gezisi için Dresden'e gittiği sırada rahatsızlandı ve 16 Haziran 2025'te hastanede hayatını kaybetti. NeedToKnow'un aktardığı haberlere göre daha sonra yapılan tıbbi incelemeler, ölüm nedeninin zehirlenmenin yol açtığı septik çoklu organ yetmezliği olduğunu doğruladı.
- Icon Sportswire
Savcı, misilleme amaçlı bir motivasyondan şüpheleniyor
Yetkililer ve Philipp'e yakın kişiler, adli soruşturmacılar kasıtlı bir öldürmeye işaret eden kanıtları ortaya çıkarmadan önce, takımın gezi sırasında balık yemesinin ardından başlangıçta ciddi gıda zehirlenmesinden şüphelendi.
Olayın arkasındaki şüpheli motivasyona ilişkin olarak, kıdemli başsavcı Thomas Hauburger yerel medyaya şöyle konuştu: "Bunun bir intikam eylemi olduğunu varsayıyoruz."
Tutuklama amatör takımda şok etkisi yarattı. Rockenberg'in futbol sorumlusu Manuel Barufe, yerel medyaya şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz şaşkınız ve şoktayız. Bunu kimse beklemiyordu. Umarız polis ne olduğunu tamamen aydınlatabilir."
Kulüp trajediyle sarsıldı
Rockenberg, sosyal medyada yayımladığı resmî bir açıklamada derin yıkım yaşadıklarını ifade ederken, yargı süreci ilerlerken tüm kulüp üyeleri için mahremiyet talebinde bulundu. Kulüp, resmî kanallarında paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Geçen yıl futbol departmanımızdaki bir takım arkadaşımızın ani ölümüyle başa çıkmak zorunda kaldıktan sonra, geçen salı yaşanan olaylar bizi bir kez daha nutkumuz tutulmuş halde bıraktı. Hiçbirimiz şu anda son yıkıcı darbeyi kavrayabilecek durumda değiliz.
"Şimdi umutlarımızı yetkililerin çalışmasına bağlıyoruz ve olayın tamamen soruşturulacağına güveniyoruz. Kulübümüzde olaya dahil olan herkes için son derece sarsıcı ve duygusal olan bu durum göz önüne alındığında, devam eden soruşturma hakkında yorum yapmayacağız. Bu nedenle oyunculara, antrenörlere ve yönetim kurulu üyelerine yorum için başvurulmamasını acilen ve saygıyla rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."
- AFP
Yasal süreç devam ediyor
Marius, eyalet savcıları ve polis soruşturmacıları Philipp'in ölümüyle ilgili incelemelerini sürdürürken tutukluluk öncesi gözaltında kalmaya devam ediyor. Tutuklama, şüphelinin geçen yılki olayın ardından daha önce resmi nikâh işlemlerini tamamlamasının ardından büyük bir düğün kutlamasına ev sahipliği yapmasının planlandığı tarihten yalnızca iki hafta önce gerçekleşti. Yetkililer olayların tam seyrini ortaya koymaya çalışırken, ne sanık ne de hukuki temsilcileri suçlamalara ilişkin kamuoyuna açık bir yanıt verdi.
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