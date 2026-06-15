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Germany Curacao ratings GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Almanya-Curacao maçı oyuncu değerlendirmeleri: Jamal Musiala ve Florian Wirtz oyunun iplerini elinde tutarken, Kai Havertz Dünya Kupası'nın zayıf takımlarından birini ezici bir galibiyetle mağlup ederek Altın Ayakkabı yarışına hızlı bir başlangıç yaptı

Player ratings
Almanya
J. Musiala
F. Wirtz
Dünya Kupası
FEATURES
Almanya - Curacao

Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda turnuvaya ilk kez katılan Curacao'yu 7-1 mağlup ederek erken bir mesaj verdi. Kai Havertz'in iki golü ile Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown ve Deniz Undav'ın golleri, Die Mannschaft'ın E Grubu'na nispeten kolay bir başlangıç yapmasını sağladı; ancak Curacao'nun ilk yarının ortalarında attığı gol, Alman ekibini bir an için şaşkına çevirdi.

Almanya maça hızlı başladı ve Florian Wirtz ile paslaşmaların ardından Nmecha’nın ceza sahası kenarından attığı kavisli şutla henüz 6. dakikada öne geçti. Borussia Dortmund’un orta saha oyuncusu kısa süre sonra skoru 2-0’a getirebilirdi, ancak 20 metreden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

Wirtz de kaleyi az farkla ıskaladı, ancak dört kez şampiyon olan Almanya, 21. dakikada Curacao'nun akıcı pas oyununu Livano Comenencia'nın tamamlamasıyla şok yaşadı. Comenencia'nın şutu, bir oyuncuya çarparak Manuel Neuer'i geçip ağlara gitti.

Julian Nagelsmann'ın takımı hızlı bir şekilde cevap vermek zorundaydı ve Schlotterbeck'in köşe vuruşundan yaptığı kafa vuruşunun üst direğin üzerinden dışarı çıkmasından kısa bir süre sonra, stoper Nathaniel Brown'un içeriye doğru ortaladığı topu en yükseğe çıkan ve kaleci Eloy Room'u geçerek ağlara gönderdi.

Havertz, ilk yarının uzatma dakikalarında Nmecha'nın ceza sahası içinde Riechedly Bazoer tarafından düşürülmesi üzerine penaltıdan golü atarak skoru 3-0'a getirdi. İkinci yarıya girilmesinden iki dakika geçmeden Musiala, Joshua Kimmich'in pasını alarak Room'u geçip golü attı ve galibiyet garantilendi.

Almanya gol fırsatları yaratmaya devam etti ve Leroy Sane net bir pozisyonda şutu dışarı attıysa da, Brown yedek Undav'ın pasını yakalayıp voleyle ilk milli golünü atarak skoru 5-0'a getirdi. Ardından Undav, Kimmich'in pasıyla kendisi de gol attı.

Havertz ise maçın son dakikalarında Undav'ın pasını alarak Room'un üzerinden topu ağlara göndererek skoru belirledi.

GOAL, Houston'daki Almanya oyuncularını değerlendirdi...

  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Kaleci ve Savunma

    Manuel Neuer (6/10):

    Comenencia'nın şutu defleksiyonla onun yanından geçti, ancak uluslararası sahneye dönüşünde bunun dışında fazla zorlanmadı.

    Joshua Kimmich (7/10):

    Maçın büyük bir bölümünde rahat bir oyun sergiledi. Defansif olarak güçlüydü ve özellikle Musiala'ya asist yaptığı pas gibi, kendine güvenen paslar attı. Ayrıca Undav'ın altıncı golünü hazırladı.

    Jonathan Tah (5/10):

    Topa sahip olduğu halde birkaç kez top kaybı yaşadı. Comenencia'nın şutunu sektirmesi talihsiz bir durumdu.

    Nico Schlotterbeck (7/10):

    Curacao'nun golü öncesinde iki kez topu uzaklaştırma şansı bulduğu için daha fazlasını yapabileceğini düşünmüş olabilir. Bunun dışında kendinden emin bir performansla bunu telafi etti ve duran toplardan yarattığı sürekli tehdit sayesinde skoru 2-1'e getirdi.

    Nathaniel Brown (8/10):

    Sol kanatta sürekli yukarı aşağı koşarak hızını ve dayanıklılığını sergiledi. Mükemmel bir ortayla Schlotterbeck'i buldu ve Almanya'nın ikinci golünü hazırladı, ardından vole vuruşuyla skoru 5-0'a getirdi.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Orta saha

    Felix Nmecha (8/10):

    Muhteşem bir vuruşla skoru açtı ve ilk 15 dakika içinde, ceza sahasına yaptığı geç koşular takip edilemediği için hat-trick yapma şansı vardı. Almanya'nın orta sahasına enerji kattı ve penaltı kazanılmasını sağlayan da onun yakın mesafeden yaptığı kontrol oldu.

    Aleksandar Pavlovic (6/10):

    Orta sahada topu akıllıca dolaştırdı ve çok fazla top gördü. İyi pozisyonlarda birkaç isabetsiz şut attı.

    Jamal Musiala (8/10):

    Boşlukları iyi değerlendirdi ve hızlı ayaklarıyla Curacao'yu neredeyse her zaman savunmaya zorladı. İkinci yarının başında attığı mükemmel gol, galibiyeti erken garantiledi.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Saldırı

    Leroy Sané (4/10):

    Denediği çok az şey başarılı oldu, hatta bir anlık yanlış bir topuk vuruşu takımını ciddi bir tehlikeye soktu. İkinci yarıda kaçırdığı altın değerindeki fırsat, performansını özetliyordu.

    Kai Havertz (7/10):

    Penaltısını soğukkanlılıkla gole çevirdi ve yedinci golü güzel bir vuruşla attı, ancak bunun dışında etrafındaki diğer oyuncular parladıkça oldukça sessiz kaldı. Yine de, alan yaratmak için birçok mükemmel koşu yaptı ve şimdiden Altın Ayakkabı yarışında iyi bir konumda.

    Florian Wirtz (7/10):

    Güzel bir dokunuş ve pasla Nmecha'nın ilk golünü hazırladı ve Almanya'nın en iyi hareketlerinin çoğunun merkezinde yer aldı. Birkaç kez gol atarak performansını taçlandırmaya çok yaklaştı.

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Deniz Undav (7/10):

    Stuttgartlı oyuncu, Almanya formasıyla muhteşem performansını sürdürerek bir gol ve iki asist kaydetti.

    Antonio Rüdiger (6/10):

    Maçın sonucu belli olduktan sonra 20 dakika süre aldı.

    Leon Goretzka (6/10):

    Nmecha'nın yerine oyuna girdikten sonra orta sahada sade bir oyun sergiledi.

    David Raum (6/10):

    Brown'un yerine oyuna girdikten sonra ayaklarıyla Room'u kurtarışa zorladı.

    Waldemar Anton (N/A):

    Son birkaç dakikada Kimmich'e dinlenme fırsatı verdi.

    Julian Nagelsmann (7/10):

    Daha zorlu rakipler gelecek ve Sane'nin kadroda yer almasıyla ilgili sorular devam edecek, ancak takımının performansından ve tabii ki sonuçtan oldukça memnun olabilir.

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