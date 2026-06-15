Almanya-Curacao maçı oyuncu değerlendirmeleri: Jamal Musiala ve Florian Wirtz oyunun iplerini elinde tutarken, Kai Havertz Dünya Kupası'nın zayıf takımlarından birini ezici bir galibiyetle mağlup ederek Altın Ayakkabı yarışına hızlı bir başlangıç yaptı

Almanya maça hızlı başladı ve Florian Wirtz ile paslaşmaların ardından Nmecha’nın ceza sahası kenarından attığı kavisli şutla henüz 6. dakikada öne geçti. Borussia Dortmund’un orta saha oyuncusu kısa süre sonra skoru 2-0’a getirebilirdi, ancak 20 metreden çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

Wirtz de kaleyi az farkla ıskaladı, ancak dört kez şampiyon olan Almanya, 21. dakikada Curacao'nun akıcı pas oyununu Livano Comenencia'nın tamamlamasıyla şok yaşadı. Comenencia'nın şutu, bir oyuncuya çarparak Manuel Neuer'i geçip ağlara gitti.

Julian Nagelsmann'ın takımı hızlı bir şekilde cevap vermek zorundaydı ve Schlotterbeck'in köşe vuruşundan yaptığı kafa vuruşunun üst direğin üzerinden dışarı çıkmasından kısa bir süre sonra, stoper Nathaniel Brown'un içeriye doğru ortaladığı topu en yükseğe çıkan ve kaleci Eloy Room'u geçerek ağlara gönderdi.

Havertz, ilk yarının uzatma dakikalarında Nmecha'nın ceza sahası içinde Riechedly Bazoer tarafından düşürülmesi üzerine penaltıdan golü atarak skoru 3-0'a getirdi. İkinci yarıya girilmesinden iki dakika geçmeden Musiala, Joshua Kimmich'in pasını alarak Room'u geçip golü attı ve galibiyet garantilendi.

Almanya gol fırsatları yaratmaya devam etti ve Leroy Sane net bir pozisyonda şutu dışarı attıysa da, Brown yedek Undav'ın pasını yakalayıp voleyle ilk milli golünü atarak skoru 5-0'a getirdi. Ardından Undav, Kimmich'in pasıyla kendisi de gol attı.

Havertz ise maçın son dakikalarında Undav'ın pasını alarak Room'un üzerinden topu ağlara göndererek skoru belirledi.

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