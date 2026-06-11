Gary Lineker resmen tiksinmişti. İngiliz forvet efsanesi, bu kadar "Alman verimsizliği" karşısında "Dünya Kupaları tarihinin en kötü serbest vuruşu" diye haykırdı. Thomas Müller'in 2014 Dünya Kupası son 16 turunda Cezayir'e karşı yaptığı "tökezleme numarası" bir "gülünç durum" haline gelmişti (Basler Zeitung) - ancak son olarak Dünya Kupası tahtında oturan DFB takımı güldü. Ve on iki yıl sonra da, beşinci yıldızı kazanmak için duran toplar yine anahtar rol oynayacak.
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Almanya bu nedenle bir zamanlar "gülünç durum" olarak alay konusu olmuştu: Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'nda gizli bir kozuna da güveniyor
Julian Nagelsmann, "Bu Dünya Kupası'nda duran topların önemi daha da artacak" diyor. Bir yandan, Alman milli takım teknik direktörü, milli takımların da Premier Lig'den, en büyük örnek olan Arsenal ile birlikte futbol dünyasına yayılan bu akıma uyacağını düşünüyor. Öte yandan, sahadaki sıcaklık göz önüne alındığında başka seçenekleri kalmayacak.
"İklim koşulları aşırı, bu durumda bir duran top durumu maçı açan bir faktör olabilir," diyor Nagelsmann. Tıpkı 2014'te çeyrek finalde Fransa'ya karşı (1-0) olduğu gibi, o zaman Mats Hummels, Toni Kroos'un Rio'da attığı serbest vuruşun ardından kafayla DFB takımını zafere taşımıştı. Arsenal'in profesyonel oyuncusu Kai Havertz, "Standart durumlar günümüz futbolunda son derece önemlidir, her durum önemlidir. Mads bu konuda harika" diyor.
Mads - yani Mads Buttgereit, DFB teknik ekibinde duran toplardan sorumlu isim. Onu kadroya Hansi Flick katmıştı, ancak Nagelsmann ona daha fazla alan tanıyor. Alman-Danimarkalı teknik adamın "durumlara tam olarak konsantre olabilmesi" için Mart ayında Alfred Schreuder'i ek yardımcı antrenör olarak kadroya kattı.
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Butgereit yönetimindeki DFB takımı, şimdiden birkaç önemli başarıya imza attı
Buttgereit'in milli takım için ne kadar değerli olduğu defalarca görüldü. Mart 2024'te Fransa'ya karşı Florian Wirtz'in maçın başlangıcından itibaren attığı, uluslararası maç tarihinin en hızlı golü, daha sonra yaşanan Avrupa Şampiyonası coşkusunun ilk kıvılcımı oldu. Dünya Kupası genel provasında ABD'ye karşı, Joshua Kimmich'in serbest vuruşundan gelen ortayı Havertz kafayla gole çevirdiğinde. Ya da Jamal Musiala'nın İtalya'ya karşı attığı ilginç Nations League golünde.
Bu sihirli ayak, Mart 2025'te Kimmich'in kısa köşe vuruşunda kaleci Gianluigi Donnarumma'yı gafil avladı – tipik DFB! Mart ayında İsviçre karşısında bu şekilde iki gol bile atıldı. Nagelsmann, "kısa köşe vuruşlarının hayranı, çünkü bu, topu her zaman köşeye ortalamaktan daha fazla dinamizm yaratıyor" diyor. O da bu konuda "görüşlerini paylaşmaktan hoşlanıyor". Ancak Buttgereit "sorumluluk üstleniyor ve işini iyi yapıyor" diye vurguluyor.
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Nagelsmann, Butgereit'e Dünya Kupası sözü verdi
"Mads'ın kendi fikirleri var," diye ekliyor Nico Schlotterbeck, "ama oyuncular bir iki konuda kendilerini rahat hissetmediklerini söylerse, onunla konuşuruz." Bu arada, sadece hücum seçenekleri hakkında değil. "Her ikisi de çok titizlikle çalışılıyor," diyor Schlotterbeck. Hücumda önemli olan "akışlar" olduğunu açıklıyor, "defansif olarak kendi bölgemde duruyorum ve onu korumam gerekiyor".
Bu, modern futbolda en büyük zorluklardan biri – Arsenal örneğine bakın. "Top bölgeye geldiğinde ve orada beş uzun oyuncu varsa," diyor Schlotterbeck, "o zaman kural şudur: Düelloyu kazanan golü atar." Üstelik kaleciler artık eskisi kadar iyi korunmuyor: "Onlar için bu son derece zor."
Nagelsmann, Buttgereit'in Dünya Kupası için "çok daha fazla" fikir üreteceğini vaat ediyor. Belki de 2014'teki gibi bir slapstick varyasyonu bile olabilir.