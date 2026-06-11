Almanya bu nedenle bir zamanlar "gülünç durum" olarak alay konusu olmuştu: Julian Nagelsmann, Dünya Kupası'nda gizli bir kozuna da güveniyor

Julian Nagelsmann, "Bu Dünya Kupası'nda duran topların önemi daha da artacak" diyor. Bir yandan, Alman milli takım teknik direktörü, milli takımların da Premier Lig'den, en büyük örnek olan Arsenal ile birlikte futbol dünyasına yayılan bu akıma uyacağını düşünüyor. Öte yandan, sahadaki sıcaklık göz önüne alındığında başka seçenekleri kalmayacak.

"İklim koşulları aşırı, bu durumda bir duran top durumu maçı açan bir faktör olabilir," diyor Nagelsmann. Tıpkı 2014'te çeyrek finalde Fransa'ya karşı (1-0) olduğu gibi, o zaman Mats Hummels, Toni Kroos'un Rio'da attığı serbest vuruşun ardından kafayla DFB takımını zafere taşımıştı. Arsenal'in profesyonel oyuncusu Kai Havertz, "Standart durumlar günümüz futbolunda son derece önemlidir, her durum önemlidir. Mads bu konuda harika" diyor.

Mads - yani Mads Buttgereit, DFB teknik ekibinde duran toplardan sorumlu isim. Onu kadroya Hansi Flick katmıştı, ancak Nagelsmann ona daha fazla alan tanıyor. Alman-Danimarkalı teknik adamın "durumlara tam olarak konsantre olabilmesi" için Mart ayında Alfred Schreuder'i ek yardımcı antrenör olarak kadroya kattı.