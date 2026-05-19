Almanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri: DFB takımı grup aşamasında kimlerle karşılaşacak ve saat farkı nedeniyle maçlar saat kaçta başlayacak?

DFB takımı Dünya Kupası'nda kimlerle karşılaşacak ve saat farkı nedeniyle maçlar ne zaman oynanacak? SPOX tüm bilgileri sizler için derledi!

Önümüzdeki yılın 11 Haziranında, Dünya Kupası finalleri ABD, Kanada ve Meksika'da başlayacak. E Grubu'nda, iki başarısız turnuvanın ardından Alman milli takımı da bir kez daha tur atlamayı ve şampiyonluk hayalini gerçekleştirmek için mücadele edecek.

    Kura çekimi tamamlandı, eşleşmeler belli oldu! Almanya E Grubu'na düştü. Takım, grup aşamasının ilk maçında Curacao ile karşılaşacak. Grup aşamasının ikinci gününde Fildişi Sahili bekliyor, Ekvador ile oynanacak maç ise grup aşamasını tamamlayacak. Yani teknik direktör Julian Nagelsmann'ın takımı, kurada oldukça kolay bir gruba denk geldi.

    Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alıyor – maç programı da buna uygun olarak oldukça geniş. Toplamda 104 maçın oynanması gerekiyor, bu da bazı günlerde dört farklı başlama saatinde altı maça kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Maçların kesin saatleri de şimdiden belli. Birçok maçın başlama saatleri, Almanya saatiyle 18:00, 21:00 veya 22:00 gibi uygun saatlerde olsa da, bazı maçlar elbette buradaki saatle gece saatlerinde başlayacak. 0:00, 3:00 veya 4:00 gibi saatler bazen söz konusu olacak, bazı maçlar ise Almanya saatiyle sabah 6:00'da başlayacak.
    • Yarışma: 2026 FIFA Dünya Kupası
    • Katılımcılar: 48
    • Tarih: 11 Haziran - 19 Temmuz 2026
    • Yer: ABD, Kanada, Meksika

  • 2026 Dünya Kupası: Takvim

    TarihTur
    11 - 27 HaziranGrup aşaması
    28 Haziran - 3 TemmuzSon 16 turu
    4-7 TemmuzSon 16
    9-11 TemmuzÇeyrek finaller
    14-15 TemmuzYarı final
    18 Temmuz3.lük maçı
    19 TemmuzFinal

  • 2026 Dünya Kupası: Tüm gruplara genel bakış

    A Grubu

    Meksika
    Güney Afrika
    Güney Kore
    Çek Cumhuriyeti

    B Grubu

     Kanada
    Bosna-Hersek
    Katar
    İsviçre

    C Grubu

     Brezilya
    Fas
    Haiti
    İskoçya

    D Grubu

     ABD
    Paraguay
    Avustralya
    Türkiye

    E Grubu

     Almanya
    Curacao
    Fildişi Sahili
    Ekvador

    F Grubu

     Hollanda
    Japonya
    İsveç
    Tunus

    G Grubu

     Belçika
    Mısır
    İran
    Yeni Zelanda

    H Grubu

     İspanya
    Yeşil Burun Adaları
    Suudi Arabistan
    Uruguay

    Grup I

    Fransa
    Senegal
    Irak
    Norveç

    Grup J

     Arjantin
    Cezayir
    Avusturya
    Ürdün

    K Grubu

     Portekiz
    Kongo Demokratik Cumhuriyeti
    Özbekistan
    Kolombiya

    Grup L

     İngiltere
    Hırvatistan
    Gana
    Panama

  • 2026 Dünya Kupası, Maç Başlangıç Saatleri: ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası maçları ne zaman ve saat kaçta oynanacak? 1994 ve 2014'te durum böyleydi

    1994 ABD Dünya Kupası maç saatleri:

    17.30
    18.00 (bir Almanya maçı)
    18.30
    19.00 (bir Almanya maçı)
    21.00 (bir Almanya maçı)
    21.30
    22.00 (iki Almanya maçı)
    22.30
    01.30

    2014 Brezilya Dünya Kupası maç saatleri:

    18.00 (üç Almanya maçı)
    21.00 (iki Almanya maçı)
    22.00 (iki Almanya maçı)
    00.00
    03.00
