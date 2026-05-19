Almanya, 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri: DFB takımı grup aşamasında kimlerle karşılaşacak ve saat farkı nedeniyle maçlar saat kaçta başlayacak?

Kura çekimi tamamlandı, eşleşmeler belli oldu! Almanya E Grubu'na düştü. Takım, grup aşamasının ilk maçında Curacao ile karşılaşacak. Grup aşamasının ikinci gününde Fildişi Sahili bekliyor, Ekvador ile oynanacak maç ise grup aşamasını tamamlayacak. Yani teknik direktör Julian Nagelsmann'ın takımı, kurada oldukça kolay bir gruba denk geldi.
Dünya Kupası'nda ilk kez 48 takım yer alıyor – maç programı da buna uygun olarak oldukça geniş. Toplamda 104 maçın oynanması gerekiyor, bu da bazı günlerde dört farklı başlama saatinde altı maça kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Maçların kesin saatleri de şimdiden belli. Birçok maçın başlama saatleri, Almanya saatiyle 18:00, 21:00 veya 22:00 gibi uygun saatlerde olsa da, bazı maçlar elbette buradaki saatle gece saatlerinde başlayacak. 0:00, 3:00 veya 4:00 gibi saatler bazen söz konusu olacak, bazı maçlar ise Almanya saatiyle sabah 6:00'da başlayacak.